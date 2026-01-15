זה היה כמעט צפוי: הפרסומת של בנק מזרחי טפחות בכיכובו של שורד השבי שגיא דקל חן מתברגת כזכורה ביותר זה השבוע השלישי ברציפות (בשבוע שעבר לא פורסם המדד השבועי לרגל הסיכום השנתי, אולם הנתונים נאספו).

● כוכבה עוברת לסגול: קופ"ח לאומית משנה את המיתוג, וזו הסיבה

● הפטור של סמוטריץ' עובד: הישראלים הגדילו את הרכישות מהאתרים הבינ"ל

כמעט מהרגע שעלתה לאוויר, הפרסומת עוררה רעש, ולצד תגובות ששמחו בשביל דקל חן ופרגנו לו, נרשמה גם לא מעט ביקורת על מה שהוגדר כ"ניצול ציני". ממש כמו בסרטון הביתי שפורסם לאחר שחרורו מהשבי, גם כאן הוא יושב בסלון ביתי ושר - הפעם את "חתיכת שמיים" של לאה שבת. ברקע נראים תינוקות וילדים רכים, והפרסומת כולה פורטת על נימי הרגש.

לקראת הסיום מופיעים הפרזנטורים של הבנק, דביר בנדק וחן אמסלם, ומסבירים את המהלך - פיקדון שמציע הבנק לתינוקות שנולדו אחרי ה-7 באוקטובר. השבוע גבוה שיעור האהדה כלפי הפרסומת (שירדה מהאוויר ביום ראשון) יותר מהשבועיים הקודמים, והיא מתברגת במקום הרביעי באהדה.

הפרסומת האהובה ביותר שייכת לחברת ביטוח 9 ואודי כגן, שכבשו את המקומות הראשונים גם בדירוג השנתי של 2025. לא מדובר בפרסומת חדשה, אלא בזו שבה "נחצ'ה זה חבר" הופך ל"נחצ'ה זה דרעק", כשהאב המאותגר טכנולוגית מגלה את המחיר הנמוך שניתן לשלם בחברה.

מתוך קמפיין ביטוח 9 / צילום: צילום מסך

מלבד ביטוח 9, השבוע התברגו במדד עוד ארבע חברות ביטוח: ביטוח ישיר (יונה קפח מצטרפת לליאור רז אחרי כמה פרסומות עם יובל סגל), ליברה, הפניקס סמארט ו-AIG. במלים אחרות, חצי מהדירוג שייך לענף הזה, כשהעיסוק המרכזי הוא בביטוח רכב, תאונות ותביעות.

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, פלטפורמת הסטרימינג free TV היא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-2.4 מיליון שקל. מדובר בקמפיין בכיכובו של ארז טל, טאלנט של הבעלים קשת 12, המנסה למשוך לקוחות חדשים כאשר ברקע הספה הירוקה המזוהה עם המותג. הפרסומת מצליחה להתברג במקום החמישי בזכירות.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-2.1 מיליון שקל, שייכת לשירותי בריאות כללית וקמפיין "AI PRO" בכיכובם של בני הזוג גיא זו-ארץ ויעל בר-זוהר, אשר נועד לקדם את מה שמוגדר כמהפכה ברפואת המשפחה. ההשקעה השלישית בגודלה, כ-1.2 מיליון שקל, שייכת למאקו.

ביום שלישי השבוע הושק בישראל שירות הסטרימינג HBO MAX, ושתי חברות הטלוויזיה הגדולות yes ו-HOT עלו בקמפיינים לקידום רכישת השירות דרכן. בקמפיין של yes מככבת הפרזנטורית נועה קירל יחד עם בעלה שוער הכדורגל דניאל פרץ, ובזה של HOT מככבת חן אמסלם מהסדרה "זגורי אימפריה". בשל העובדה שהקמפיינים עלו בשלב מאוחר בשבוע, הם לא מתברגים במדד - ומעניין יהיה לראות את ביצועיהם בשבוע הבא.

מתוך קמפיין freeTV / צילום: צילום מסך

ירידה בהשקעה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ-55 מיליון שקל בשבוע שעבר ל-49 מיליון שקל השבוע

נחכה ונראה

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גליקמן שמיר סמסונוב (ביטוח 9), Digital first (הפניקס) ופרסמן ברוך (סופר-פארם).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות החברה הערבית