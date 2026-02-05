אירנה מביאה תוצאות: אחרי שלפני שבועיים התברגה הפרסומת החדשה של בנק הפועלים כזכורה ביותר, ובשבוע שעברה התברגה כזכורה והאהובה ביותר גם יחד, השבוע היא האהובה ביותר (ומקום 2 בזכירות) - כך עולה מדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה.

נזכיר כי בקיץ האחרון עלה הבנק בקמפיין חדש בכיכובן של ליאת הר לב (אירנה מ"ארץ נהדרת") והילה קורח, במטרה לקדם אסטרטגיה של בנקאות יוזמת. הפרסומת הנוכחית עוסקת במהלך "פועלים PRO", שבו הבנק מציע לכל לקוח ארבעה יועצים שיסייעו בקבלת החלטות כלכליות. כדי להעביר את המסר, יש טוויסט: דווקא אירנה, הקלילה יותר בדרך כלל, היא שמתפלצת משיחה שקורח מנהלת על האחד שלא מספיק לה יותר.

קמפיין הפועלים / צילום: צילום מסך

המתחרה, בנק לאומי, עלה לאחרונה עם קמפיין המורכב מסדרה בת 5 פרסומות קצרות שכל אחת מהן ממחישה את העובדה שהבנק זמין 24/7, תחת הסלוגן הקבוע "הכי נוח בשירות". פעם אחת לא צריך לשים שעון כדי "לתפוס" את לאומי (גל תורן, הפרזנטור, מוקף שעונים), בפעם אחרת השירות של הבנק לא עוצר לנוח (תורן עומד ליד רמזור), ובשלישית, מנהלי הסניפים של הבנק זמינים בווטסאפ.

בכל המקרים מדובר באותו מסר ממוקד, והתוצאה: למרות שהפרסומות ירדו מהאוויר ביום חמישי שעבר, השבוע הבנק ותורן מתברגים כפרסומת הזכורה ביותר. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מבין המפרסמים בכלל ערוצי הטלוויזיה, לאומי גם אחראי להשקעה השלישית בגודלה השבוע, עם כ-1.5 מיליון שקל (בימים שנמדדו ובהם הפרסומת הייתה באוויר).

עוד לפי נתוני יפעת: מפעל הפיס הוא הגוף המפרסם שהשקיע השבוע את התקציב הגדול ביותר - כ-1.8 מיליון שקל, בקמפיין פרס ספיר וקול קורא להוצאת ספרי זיכרון והנצחה. בקמפיין נראה הזמר, השחקן והלוחם עידן עמדי כשהוא יושב על כיסא בחלון הראווה של חנות ספרים, ומקריא מספרו של שורד השבי אל-יה כהן. העוברים והשבים ברחוב נאספים מול החלון, ועל פניהם התרגשות - שעוברת ככל הנראה לצופים, שכן הפרסומת מתברגת במקום השני באהדה.

ההשקעה השנייה בגודלה, כ-1.7 מיליון שקל, שייכת לחברת כרטיסי האשראי ישראכרט וקמפיין "למה לא מספרים למיכאל", כשהכוונה למיכאל אלוני ולעובדה שניתן לשפר את תנאי ההלוואה ב-1% לעומת המתחרים. הפרסומת מתברגת במקום החמישי בזכירות, והשמיני באהדה.

במבט כולל על הטבלה עולה כי ענף הביטוח והפיננסים שוב שומר על דומיננטיות. מלבד הבנקים הפועלים ולאומי מתברגים גם דיסקונט והבינלאומי הראשון (3 ו-10 בזכירות, בהתאמה), ומעבר לישראכרט גם ביטוח ישיר מתברגת עם הפרסומת החדשה בכיכובם של ליאור רז וטליה ברטפלד.

קמפיין מפעל הפיס / צילום: צילום מסך

ירידה בהשקעה

לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, ההשקעה בפרסום יורדת מ־54 מיליון שקל בשבוע שעבר ל־49 מיליון שקל השבוע.

המשרד האהוב

המשרדים האחראים לשלוש הפרסומות האהובות ביותר הם גיתם BBDO (בנק הפועלים, במרחק מהשניים הבאים), אדלר חומסקי & ורשבסקי (מפעל הפיס) וברוקנר יער לוי (הבנק הבינלאומי הראשון).

המדור, המתפרסם כאן מדי שבוע ב־20 השנים האחרונות, מתבסס על דירוג של חברת גיאוקרטוגרפיה ושם דגש על ניתוח מגמות ושינויים, קריאיטיב ייחודי, צעדים משלימים בדיגיטל ועוד. דירוג הפרסומות הזכורות והאהובות כולל את כלל האוכלוסייה במדינת ישראל לרבות החברה הערבית.