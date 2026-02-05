ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
Wolt | בלעדי

למרות הפרסומים: שיתוף-הפעולה בין וולט לסיבוס יימשך כסדרו

בין וולט וסיבוס מתקיים שיתוף-פעולה הדוק כמעט מאז כניסת אפליקציית המשלוחים לארץ, אולם לאחרונה דווח כי הוא צפוי להיפסק בעקבות השקת שירות "וולט בנפיטס" • לגלובס נודע כי בין שתי החברות התקיימה שיחה לילית דחופה, שבה הוסכם כי המהלך יימשך • בכיר בוולט לגלובס: "זה לא אומר ששיתוף-הפעולה עם סיבוס יימשך לנצח"

נבו שפיר 10:34
שליחים של וולט / צילום: פביו טרופה
שליחים של וולט / צילום: פביו טרופה

אחרי הפרסומים על הפסקת שיתוף-הפעולה בין וולט לסיבוס, לגלובס נודע כי בין שתי החברות התקיימה שיחה לילית דחופה, שבה הסכימו השתיים כי שיתוף-הפעולה יימשך כסדרו. משיחות שגורמים בכירים בענף ניהלו עם גלובס עולה כי לא הייתה כוונה אמיתית לפרק את שיתוף-הפעולה בין שתי החברות, שההסכם ביניהן מתחדש במתכונת שנתית.

האפשרויות שעומדות בפני וולט אחרי האולטימטום של רשות התחרות
באיזו עיר בארץ מזמינים הכי הרבה משלוחים, ומתי?

בין שתי החברות מתקיים שיתוף-פעולה הדוק כמעט מאז כניסת אפליקציית המשלוחים לפעילות בארץ. וולט נהנית מהקהל האיכותי שמשתמש בסיבוס, וסיבוס מקדמת את פעילותה מול חברות ההייטק השונות באמצעות שיתוף-הפעולה עם וולט.

מאז פרסום הידיעות על כוונת הצדדים להפסיק את שיתוף-הפעולה, נעשו ניסיונות לברר מי הגורם שעומד מאחורי הכוונה להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים, או לפחות לאותת על כך. גורמים בכירים בענף טענו בשיחה עם גלובס כי ייתכן שמאז שהושק שירות "וולט בנפיטס", שלמעשה מתחרה בשירות של סיבוס, בחברה ניסו "להיפטר מהתחרות" כדי לקדם את עצמה על חשבון סיבוס.

עם זאת, בכירים בוולט מסרו לגלובס כי זו כלל לא הייתה הכוונה, וכי בשיתוף-הפעולה עם סיבוס יש המון יתרונות לשני הצדדים. "גם אם השקנו את 'וולט בנפיטס', זה לא דבר שקורה בין-לילה". מסר אותו גורם, "הדברים צריכים להיבנות לאט. זה לא אומר ששיתוף-הפעולה עם סיבוס יימשך לנצח, אבל לפחות נכון לעכשיו לא ברורים הפרסומים על הכוונה לסיים אותו בטווח של שלושה חודשים".

גורמים בכירים בסיבוס ששוחחו עם גלובס מעט אחרי הפרסומים הביעו תמיהה על הידיעה. לדבריהם, הם לא קיבלו אף הודעה רשמית מוולט לגבי סיום הסכם שיתוף-הפעולה. גם בוולט טענו בשיחות עם גלובס את אותו הדבר.

שוק של 5 מיליארד שקל בשנה

על-פי הערכות של גורמים בכירים בענף, שוק משלוחי האוכל בישראל מגלגל כ-5 מיליארד שקל בשנה. אין ספק שמדובר בתעשייה חמה, שרק הולכת ותופחת משנה לשנה, וכל חברה רוצה לשים יד בתוך ההון העצום שקיים בה.

כיום המתחרות העיקריות על עוגת נתח השוק הזה הן וולט, תן ביס, משלוחה, האאט ויאנגו דלי. במרבית נתח השוק מחזיקה וולט, והחלוקה בין כרטיסי ההסעדה סיבוס ותן ביס היא 60-40 לטובת סיבוס.

בחודש נובמבר האחרון דיווחה חברת סיבוס על התחלת שיתוף-פעולה עם משלוחה והאאט. ייתכן כי הפרסום על התחלת שיתוף-הפעולה עם חברות אחרות היה איתות לוולט, אחרי שזו השיקה כאמור את שירות "וולט בנפיטס".