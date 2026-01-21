האפשרויות שעומדות בפני וולט, אחרי האולטימטום של רשות התחרות

רשות התחרות הודיעה ביום ג', כי יפוג תוקפו של הפטור מהסדר כובל שניתן לוולט מרקט, זרוע הסופרים של אפליקציית המשלוחים, שלה 29 סניפים בפריסה ארצית. הפטור ניתן לחברה ממרץ 2022, לתקופה של שלוש שנים, ועוד הארכה של כשנה, שתפוג בחודש הבא. אם לא יגיעו הצדדים להסכמות, וולט מרקט תימכר לחברה אחרת.

הצדדים נמצאים בימים אלו במשא ומתן על התנאים שיושתו על וולט, כדי לעמוד בתנאי הרשות לתחרות. על פי הערכות של מומחים להגבלים עסקיים, התנאים יכללו הגבלות משמעותיות על איסוף המידע שוולט צוברת על התנהגות צרכנים בפלטפורמה, ופיקוח על המחירים שוולט גובה בעמלות מהסופרים האחרים שנמצאים בפלטפורמה (שופרסל, רמי לוי, ויקטורי ואחרים, לצד עסקים קטנים ובינוניים בתחום המזון והפארם).

הסיכוי שוולט תקבל עליה תנאים מגבילים גבוה יותר מאשר שתמכור את פעילותה, מסביר מי שהיה לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, עו"ד דרור שטרום. "התנאים שיוצעו לוולט כנראה עדיפים על מכירה של וולט מרקט בכללותה. הרי היתרון התחרותי של וולט בהיבט הזה הוא שירות המשלוחים שלה, אין טעם לאף שחקן אחר בשוק לקבל מרכזים לוגיסטיים בלי שירות המשלוחים", הוא אומר. "לכן, עניין מכירת וולט מרקט למישהו אחר בשוק הוא קצת תיאורטי".

גורם בכיר בענף אפליקציות המשלוחים אומר בשיחה עם גלובס, כי הוא מעריך בסבירות גבוהה שוולט לא תמהר להיפטר מוולט מרקט. "בשיחות שניהלנו בעצמנו עם הממונה על התחרות, הסברנו לה שלדעתנו פתרון ישים הוא כזה שיחייב את רשתות הסופרים שנמצאות כיום בוולט להיות גם בעוד שתי אפליקציות משלוחים אחרות בכל אזור בארץ. זה מה שייצר תחרות אמיתית על שאר השוק, וייתן לוולט מרקט להישאר בידיים של וולט".

"ההודעה של הממונה היא צעד חיובי ראשון בדרך לפירוק כוחה המונופוליסטי של וולט", מוסר דניאל רחמים, מנכ"ל ומייסד חברת משלוחה.

בסביבת וולט נחושים להפיג את חששות הממונה, ופועלים להסביר את עמדתם. גורמים בשוק מציינים, כי התחרות שנוצרה בשוק הסופרים בשנים האחרונות כבר מורגשת היטב אצל הצרכנים במבחר, ברמת השירות ובקצב האספקה.

לדבריהם, כשתחרות פועלת ומייצרת שינוי אמיתי בשוק, תפקידה של רגולציה הוא לעצב מסגרת מאוזנת שתשמר אותה, ולא לפרק אותה. מכירה של וולט מרקט, הם מדגישים, היא פתרון קיצוני שמוחק הישג תחרותי קיים.