עד לפני שנים ספורות, האפשרות הכמעט יחידה להזמין משלוח מהסופר הביתה הייתה באמצעות הפלטפורמה המקוונת של אחת מרשתות הקמעונאות הגדולות - בעיקר שופרסל ורמי לוי. וגם אז, לא מדובר היה במשלוח מהיר אלא בכזה המגיע לכל המוקדם בשעות הערב או למחרת.

כל זה השתנה ב-2022. וולט, שהייתה כבר שם נרדף להזמנת אוכל ממסעדות, הציעה אז לראשונה משלוחים מהירים, המגיעים תוך כשעה, ממגוון עצום של רשתות, מרכולים וחנויות. אחת הרשתות הללו הייתה וולט מרקט - זרוע של וולט עצמה, המפעילה 29 מרכזים שמהם ניתן להזמין מוצרים.

העובדה כי וולט חולשת על פלטפורמה שבה היא מתחרה באופן ישיר על לב הצרכן מול רשתות נוספות, ובהן שופרסל, ויקטורי וקרפור, פתחה פתח אפשרי לפגיעה בתחרות - אך רשות התחרות העניקה לוולט פטור מהסדר כובל שאיפשר את שיתוף הפעולה עם המתחרות על גבי הפלטפורמה לתקופה בת שלוש שנים.

לפני כשנה פקע תוקף ההיתר, ומאז האריכה אותו הרשות לתקופות קצרות יחסית. במכתב ששיגרה היום (ג') הממונה על התחרות, מיכל כהן, לוולט הודיעה הרגולטורית כי תאריך את הפטור בחודש נוסף בלבד, אשר יוקצה למשא ומתן בין הצדדים על תנאים לחידוש הפטור. התנאים הללו לא פורטו, אך המטרה היא להגיע להסכמות שיאפשרו את המשך הפעילות, ללא חשש לפגיעה בתחרות, תוך שכהן הבהירה כי ללא הסכמות תצטרך וולט להיפרד מפעילות וולט מרקט.

מבחינת רשות התחרות, החשש המרכזי הוא שוולט תעשה שימוש בנתוני ההזמנות שמקבלות המתחרות שלה דרך הפלטפורמה שבשליטתה. כך תוכל וולט, לפי החשש, לנצל את המידע שאליו היא נחשפת, לכאורה, כדי להציע תנאים עודפים ללקוחות. מנגד, בוולט מסבירים כי הם כלל לא נחשפים לנתונים הללו ועל כן אינם משתמשים במידע כדי לפגוע בקמעונאים המתחרים שלהם.

עוד חוששים ברשות התחרות, כי הדומיננטיות של וולט בשוק המשלוחים המהירים - המגלגל כמיליארד שקל - מייצרת תלות בה מצד הרשתות הגדולות. אלה מוצאות את עצמן חייבות להשתמש בפלטפורמה של וולט כדי לתת מענה לביקוש מצד הצרכנים, וזאת במיוחד לנוכח השיעור הנמוך יחסית של לקוחות המשתמשים בפלטפורמות המתחרות של וולט, דוגמת משלוחה ותן ביס.

בוולט משיבים לכך, כי העובדה שהצרכן הישראלי מעדיף את וולט מרקט באופן מובהק על פני המתחרות נובעת מכך שהם פשוט מצליחים לספק היטב את מה שהישראלים מחפשים - שירות מהיר, זול ועם מוצרים איכותיים - ולכן אינם צריכים להיענש בשל כך.

הסכמות יועילו לכולם

החששות של רשות התחרות מובנים. הפטור מהסדר כובל שהעניקה הרשות לוולט בתחילת הדרך מעיד כי הרשות לא "מחפשת" את חברת המשלוחים. האפשרות כי ההיתר לא יוארך תואמת במובן זה את ההתנהלות שהיינו מצפים לראות מצד כל רגולטור, הנדרש להיות עם אצבע על הדופק ולבחון מה השתנה בשוק מאז 2022. אפשר גם להבין מדוע הרשות צופה בהתעצמותה של וולט בשוק המשלוחים המהירים ומבקשת למנוע ניצול לרעה של הכח שצוברת החברה.

עם זאת, החששות מפני פגיעה בתחרות הם בשלב זה תיאורטיים בעיקרם. עד כה לא נודע על מקרה שבו וולט מרקט ניצלה את כוחה כדי לחסום את הקמעונאיות דרך הפלטפורמה, וגם השימוש האפשרי בנתוני ההזמנות - שאותו כאמור מכחישה החברה - נותר כרגע על הנייר בלבד.

במציאות כזו, יציאתה של וולט מרקט משוק המשלוחים המהירים עלולה לפגוע בסופו של דבר בצרכנים הנהנים מהשירות הפופולארי. המהלך עלול לפגוע בסופו של דבר לא רק בוולט אלא גם בציבור, שיאלץ להיפרד משחקן שהיטיב לענות על צורך אמיתי. ייתכן כי יהיה זה מחיר גבוה מדי לשלם בהווה עבור הפגת חששות מפני אירועים שטרם קרו, ואשר כלל לא בטוח שיתרחשו בעתיד.

מכאן, שאין אלא לקוות שהמגעים בין וולט לבין רשות התחרות יישאו פרי וכי הצדדים יגיעו להסכמות. טוב תעשה חברת המשלוחים אם תציע פתרונות שייתנו מענה מקיף לחששות הלגיטימיים של כהן מפני פגיעה בתחרות, וטוב יעשה הרגולטור אם יחתור לסיכומים שיאפשרו את המשך פעילותה של וולט מרקט. הסכמות ברוח זו ישרתו את הצרכן טוב יותר מאשר התבצרות הצדדים בעמדותיהם או אכיפה נוקשה.