רשות התחרות האריכה את הפטור של וולט מהסדר כובל בשלושה חודשים נוספים

רשות התחרות דחתה בשלושה חודשים את ההכרעה אם לבטל את הפטור מהסדר כובל שניתן לוולט, המאפשר לה להפעיל משלוחים מרשתות השיווק לצד הפעלת שירות משלוחי המזון והפארמה שלה, וולט מרקט • ההחלטה התקבלה לאחר שימוע והצעות נוספות מצד החברה

שירה ספיר 20:56
שליח של וולט / צילום: Shutterstock, Karolis Kavolelis
רשות התחרות העניקה ארכה נוספת בת שלושה חודשים לפטור מהסדר כובל שהעניקה לוולט בהפעלת המשלוחים מרשתות השיווק השונות לצד הפעלת שירות משלוחי המזון והפארמה שלה, וולט מרקט. ההחלטה היתה אמורה להינתן היום - 20 באוקטובר, אולם הממונה על התחרות החליטה לדחות את ההכרעה עד ליום 20 בינואר 2026.

מתכוננים ליום שאחרי: מה מחכה לענף הקמעונאות והמסחר הישראלי?
בהשקעה של 270 מ' ש': שטראוס חונכת מחלבות חדשות בצפון

ההחלטה להאריך את הפטור בשלושה חודשים נוספים, התקבלה לאחר שימוע שהתקיים בשבוע שעבר, במהלכו הוצעו ע"י פלטפורמת המשלוחים הטכנולוגית הצעות למגבלות מסוימות שיחולו עליה, מה שככל הנראה הניע את הרשות להחליט על ביצוע בדיקות נוספות כדי לבחון מהי הדרך הנכונה לא לפגוע בתחרות ועדיין לשמור על צרכי הצרכנים כמו גם קמעונאים שמבססים חלק ניכר ממערך המשלוחים שלהם באמצעות וולט.

הרשות בוחנת כבר תקופה את האופציה לבטל את הפטור מהסדר כובל שניתן ב־2022 לוולט, ומאִפשר לה להפעיל משלוחים מרשתות השיווק השונות לצד הפעלת וולט מרקט, או להמשיכו תחת מגבלות ותנאים מסוימים.

אם יבוטל הפטור, ייתכן שוולט לא תוכל להמשיך לשתף פעולה עם רשתות מזון, ותיאלץ להסתפק בהפעלת המרקט שלה בלבד, מה שמלחיץ לא רק את החברה אלא גם קמעונאים שפועלים בתחום המשלוחים בעיקר באמצעותה, זאת לצד קמעונאים שכן גורסים שצריך להגביל את כוחה. עם זאת, כרגע כנראה כי ברשות השתכנעו שמתן ארכה למספר חודשים נוספים לא צפויה לפגוע בתחרות, בעיקר כשלא קיימת פלטפורמה אחרת שיכולה לספק שירותים דומים בטווח הזמן הקרוב.

נזכיר כי במאי האחרון צורפה וולט לרשימת הקמעונאים הגדולים. היא שחקנית דומיננטית בשוק המשלוחים, ובולטת במשלוחי הריטייל עם 27 סניפי וולט מרקט וכ־450 סניפי סופרמרקט.

לפי נתוני שופ אנליטיקס מאוגוסט האחרון, וולט סופרמרקטים היא פלטפורמת קמעונאות המזון הצומחת ביותר באונליין בשני ממדים עיקריים: הרחבת אזורי החלוקה הגאוגרפיים והצטרפות של רשתות נוספות. וולט מרקט מדורגת ראשונה במספר ההזמנות באונליין של סופרמרקטים, ושלישית בפדיון הכספי אחרי האתרים של שופרסל ושל רמי לוי.