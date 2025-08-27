המבחן של רשות התחרות: האם היא תגביל את וולט ולמי זה ישתלם

אחרי החגים אמורה להינתן החלטת רשות התחרות אם לבטל את הפטור מהסדר־כובל שניתן ב־2022 לחברת וולט, ואִפשר לה להפעיל משלוחים מרשתות השיווק השונות לצד הפעלת וולט־מרקט - שירות משלוחי המזון והפארמה שלה. אם יבוטל הפטור, ייתכן שוולט לא תוכל להמשיך לשתף פעולה עם רשתות מזון, ותיאלץ להסתפק בהפעלת המרקט שלה בלבד.

ישנם קמעונאים הגורסים שצריך להגביל את הכוח של וולט. עם זאת, ישנם כאלו הטוענים שהחלטה כזו תפגע בסופו של דבר הן בתחרות ובוולט עצמה והן ברשתות המזון ובצרכנים.

נזכיר גם כי במאי האחרון צורפה וולט לרשימת הקמעונאים הגדולים. היא שחקנית דומיננטית בשוק המשלוחים, והיא דומיננטית במשלוחי הריטייל עם 27 סניפי וולט־מרקט וכ־450 סניפי סופרמרקט.

אחד החששות שעלו היה שוולט, שמארחת באפליקציה שלה את רוב הרשתות הקמעונאיות הגדולות, אוספת מידע על ההזמנות. הפלטפורמה מאפשרת לה לראות אילו מוצרים לקוחות מזמינים ובאילו כמויות, מה רמת הרגישות למחיר בכל מוצר ואם כדאי להעלות או להוריד מחירים.

בנוסף, לוולט שליטה גם על מנגנוני החשיפה והקידומים בפלטפורמה, כמו גם על מערך השליחים ועל סדרי העבודה שלהם; היא גם קובעת את גובה העמלות המשולמות לה.

בוולט מדגישים כי פעילות וולט־מרקט נפרדת לחלוטין מהאפליקציה עצמה, וגם כי וולט־מרקט לא בהכרח ממוקמת במיקום מועדף בראש הקטגוריות באפליקציה.

האפשרויות העומדות בפני רשות התחרות

מהן האפשרויות העומדות בפני הרשות? לבטל את הפטור ולהציב בפני וולט את הבחירה - אם להמשיך לעבוד עם רשתות המזון ולוותר על פעילות וולט־מרקט, או להיפך. אפשרות אחרת היא להטיל על וולט מגבלות משמעותיות על איסוף ושימוש במידע.

ברשות חוששים מאפקט הרשת - מצב שבו הפלטפורמות הקיימות בשוק לא מצליחות להתחרות בוולט, מאחר שככל שיש לה יותר משתמשים, כך משתלם יותר לקמעונאים לפעול דרכה. ייתכן שאם תוגבל גישת קמעונאים לפלטפורמה, יקומו פלטפורמות חדשות או שהם ייכנסו לפלטפורמות קיימות אחרות.

לפי גורם קמעונאי בכיר, "חוסר ההוגנות שאולי יש בפעילות של וולט בשני כובעים הוא שהיא רואה את הנתונים של כולם, ובוחרת איך לפעול כקמעונאי, לתמחר, לגוון ולהחליט על מבצעים. בראייה של הרשות זה מה שיעודד תחרות. הם מצפים שאם לקמעונאים לא יהיה את וולט כפלטפורמה, תקום מתחרה לוולט. אבל זה לא ריאלי, להקים פלטפורמה ולכבוש נתח שוק כמו שיש לוולט יעלה מאות מיליונים. וולט תישאר עם המרקט כקמעונאי בודד ולא יהיה מה שירסן אותה מלהעלות מחירים. מהצד השני הקמעונאים יאבדו את כל הרווחיות וההכנסות מהמכר שהיה להם על הפלטפורמה של וולט - ויעלו מחירים".

מהן החלופות? "יש לרשות כלים כדי לייצר כללים הוגנים ושקופים. במהות, יש פלטפורמה שהיא מונופול, וכמעט בלתי אפשרי לשנות זאת. אפשר לשנות את כללי המשחק בתוך הפלטפורמה, אך לא לקוות שהקמעונאים יקימו באופן קסום פלטפורמה מתחרה, כי זה לא יקרה".

הפלטפורמה הצומחת ביותר באונליין

לפי נתוני שופ אנליטיקס, וולט סופרמרקטים היא פלטפורמת קמעונאות המזון הצומחת ביותר באונליין בשני ממדים עיקריים: הרחבת אזורי החלוקה הגאוגרפיים והצטרפות של רשתות נוספות. וולט־מרקט מדורגת ראשונה במספר ההזמנות באונליין של סופרמרקטים, ושלישית בפדיון הכספי אחרי האתרים של שופרסל ושל רמי לוי.

ברבעון הראשון של השנה, הסל הממוצע בוולט סופרמרקטים עמד על 142 שקל, וברבעון השני עלה ל־155 שקל.

לפי נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס, "וולט דווקא מעודדת תחרות, ומאפשרת לרשתות הקטנות יותר להיות לפלטפורמת הפצה. יש אתגר כלכלי גדול בייצור מערכת שתבצע שליחות בתוך חצי שעה ושגם תהיה כלכלית. וולט פיצחו את השיטה, והגדולים עדיין לא".

בהמתנה להחלטת רשות התחרות, רמי לוי מקים מערך משלוחים מהירים, ולא מן הנמנע ששחקניות נוספות יעשו כך. ברשתות הגדולות כבר ניתן להזמין משלוח מהיום להיום. יש גם לזכור שמדובר בסגמנט אחר של לקוחות ובקנייה אחרת לגמרי, בעלת מאפיינים שונים, סל קטן ויקר יותר ולא מדובר באותו דפוס קנייה.

כשהקמעונאיות נערכות ליום שאחרי, אילו חלופות נוכל לראות? "המתחרות תן ביס, משלוחה, סיבוס והאאט שצמחה ולאט לאט תגיע לעוד ערים", אומר גורם בשוק. "שחקניות אחרות שיכולות להצטרף הן חברות שליחויות כמו זיגזג, בר הפצה, זאפ רסט ויאנגו, וחברות מחו"ל המתעניינות בשוק המקומי. השוק נפתח לתחרות בעולם של fast delivery".