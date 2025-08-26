שטראוס שבשליטת משפחת שטראוס ובניהולו של שי באב"ד, רשמה עליה של 12% בהכנסות ל-3.1 מיליארד שקל ברבעון השני. כאשר מחירי הקפה הגואים בברזיל סייעו לה לעדכן מחירים ולהגדיל את ההכנסות.

החברה הצליחה לשפר גם את הרווח התפעולי שעלה ב-61%. הנתונים המדוברים הם על פי נתוני הדוחות הניהוליים שלה שכוללים את תוצאות שותפיה העסקים ברחבי העולם. הרווח התפעולי הסתכם ב-245 מיליון שקל ברבעון השני, כאשר השיפור בו הושג גם מגידול בכמות המכירות של הקפה לצד מוצרים אחרים ברבעון שחלף.

בחברה ציינו כי פעילות הקפה בברזיל הובילה את השיפור ברווחיות עם קפיצה של כ-33% בהכנסות וזינוק של יותר מפי 2 ברווח התפעולי (131%) מנכ"ל ונשיא שטראוס באב"ד מסר כי החברה "ברבעון השני המשכנו במגמת הצמיחה בכלל הפעילויות שלנו ברחבי העולם. התמודדנו עם אתגרי המלחמה ושמרנו על רציפות עסקית במהלך הלחימה עם איראן, ואני רוצה להודות לאנשים שלנו על המחויבות ותחושת השליחות. פעילות הקפה בברזיל מציגה תוצאות מצוינות עם צמיחה גבוהה ושיפור ברווח".

למרות הגידול במכירות, בשורה התחתונה הרווח הנקי נשחק ב-3% והסתכם ב-80 מיליון שקל. השחיקה הוסברה בזינוק חד של כמעט 200% בהוצאות המימון. מה שהוביל לכך היתה התחזקות השקל ברבעון השני מול הדולר וכפועל יוצא שאר המטבעות בעולם, וכן משטר הריביות הגבוה בברזיל. בנוסף נרשמו הוצאות מס גבוהות יותר ביחס לרבעון המקביל, על רקע מימוש חלקה של שטראוס בחברת סברה בארה"ב, נתח שנמכר לקונצרן פפסיקו.