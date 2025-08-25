ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
קרסו מוטורס | בלעדי

הבכירים בקרסו מכרו מניות בכ-160 מיליון שקל. זה הרוכש

מנכ"ל החברה, איציק וייס, מכר מניות בהיקף של מעל 122 מיליון שקל, כאשר המשנה למנכ"ל, אורן אלעזרא, מכר מניות בהיקף של 38 מיליון שקל • לגלובס נודע כי מי שרכש את המניות הוא בית ההשקעות מור

איתן גרסטנפלדנתנאל אריאל 19:51
איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן
איציק וייץ, מנכ''ל קבוצת קרסו מוטורס / צילום: אלעד גוטמן

מנהלי יבואנית הרכב קרסו, איציק וייץ ואורן אלעזרא, ניצלו את הזינוק החד במחיר המניה בשנה האחרונה, כדי למכור מניות בהיקף חריג של כ-160.5 מיליון שקל. לגלובס נודע כי מי שרכש את המניות הוא בית ההשקעות מור.

מי צריך נדל"ן כשיש ביטוח? הרווח הדמיוני של אקירוב מההחזקה בכלל
כמה ירוויחו בני המשפחה: מה מגלה התשקיף של מחלבות גד
שלמה אליהו ממשיך לממש: מוכר עוד מניות ב-370 מיליון שקל

את המהלך שבוצע בעסקה מחוץ לבורסה הוביל מנכ"ל החברה בשני העשורים האחרונים, שמכר מניות בהיקף של מעל 122 מיליון שקל, ללא דיסקאונט. אל וייץ, הצטרף, כאמור, גם אלעזרא, המשמש כמשנה למנכ"ל ומנכ"ל חברת הבת פסיפיק רכב, שמכר מניות בהיקף של 38 מיליון שקל.

