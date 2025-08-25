הבכירים בקרסו מכרו מניות בכ-160 מיליון שקל. זה הרוכש

מנהלי יבואנית הרכב קרסו, איציק וייץ ואורן אלעזרא, ניצלו את הזינוק החד במחיר המניה בשנה האחרונה, כדי למכור מניות בהיקף חריג של כ-160.5 מיליון שקל. לגלובס נודע כי מי שרכש את המניות הוא בית ההשקעות מור.

את המהלך שבוצע בעסקה מחוץ לבורסה הוביל מנכ"ל החברה בשני העשורים האחרונים, שמכר מניות בהיקף של מעל 122 מיליון שקל, ללא דיסקאונט. אל וייץ, הצטרף, כאמור, גם אלעזרא, המשמש כמשנה למנכ"ל ומנכ"ל חברת הבת פסיפיק רכב, שמכר מניות בהיקף של 38 מיליון שקל.

