מי צריך נדל"ן כשיש ביטוח? הרווח הדמיוני של אקירוב מההחזקה בכלל

העליות החדות במניות הביטוח משחקת לידי איש העסקים אלפרד אקירוב, בעל המניות הגדול בחברת כלל (באמצעות אלרוב נדל"ן שבשליטתו). החברה הציגה ברבעון השני רווח מהחזקה בני"ע של 709 מיליון שקל, מרביתו מההחזקה בכלל (13.9%) והיתרה מהחזקה קטנה יותר במניות בנק לאומי .

● בתוך שנה: הנכסים המנוהלים של כלל ביטוח זינקו ב-11% ל-393 מיליארד שקל

● אאורה מציגה: השקעה גדולה מהפניקס בדרך להנפקה נוספת

כתוצאה מרווח זה רשמה אלרוב, הפועלת בתחומי הנדל"ן המניב ומלונות היוקרה בארץ ובחו"ל, רווח רבעוני נקי של 552 מיליון שקל מול הפסד של 149 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בסיכום המחצית הראשונה ל 2025 עמד הרווח הנקי של אלרוב על 674 מיליון שקל.

אלרוב מציינת כי מאז סוף הרבעון השני צמח תיק ניירות הערך בכ-380 מיליון שקל נוספים והוא עומד על 2.3 מיליארד שקח. עיקר התיק הוא ההחזקה ב-13.9% ממניות כלל ביטוח בשווי נוכחי של מעל 2 מיליארד שקל, לאחר עלייה של יותר מ-200% בשנה החולפת. יתרתו היא החזקה במניות בנק לאומי, אשר שוויין עמד בסוף הרבעון על 230 מיליון שקל, לאחר שכמעט הכפילו את ערכן בשנה החולפת.

באשר לפעילותה הנדל"נית של אלרוב, גם כאן נרשם שיפור עם צמיחה של 15% בהכנסות מהפעלת בתי מלון ל-207 מיליון שקל ועלייה של 5% בהכנסות שכר דירה ל-123 מיליון שקל, הודות לגידול בפעילות בשוויץ ובצרפת. אלפרד אקירוב, בעל השליטה, ציין כי "למרות שהחזקתנו בניירות ערך, בדגש על כלל ביטוח, תרמה את מרבית הרווחים ברבעון אנו רואים כי כלל מגזרי הפעילות רושמים עלייה בהכנסות ושיפור במדדי הפעילות". מניית אלרוב שעלתה בשנה החולפת בכ-80%, ושווי השוק שלה ומד על כ-5 מיליארד שקל.

אליהו מממש רווחים

איש עסקים וותיק נוסף הנהנה מהשגשוג של מניות חברות הביטוח הוא שלמה אליהו, בעל השליטה בחברת מגדל . מניית מגדל עלתה במעל ל-75% מתחילת השנה לשווי שוק של 12.7 מיליארד שקל, ואליהו ניצל זאת כדי למכור בתחילת השבוע נתח של כ-2.5% ממניות החברה בשווי של כ-372 מיליון שקל. בין הרוכשים נמצאות קרן הגידור נוקד של רועי ורמוס שרכשה כמחצית מהחבילה בסכום שמתקרב ל-180 מיליון שקל. גם כלל ביטוח רכשה מניות בכ-70 מיליון שקל וביתר המניות שנמכרו התחלקו בית ההשקעות ילין לפידות, וקרנות הגידור ספרה וחצבים.

בסה"כ מכר אליהו בשנה האחרונה מניות מגדל בסכום של כ-1.5 מיליארד שקל, והוא מחזיק כעת 46% ממניות מגדל, ששוויין נושק לכ-6 מיליארד שקל. אליהו היה מופסד במשך שנים רבות על השקעתו במגדל שאת השליטה בה רכש בשנת 2012, אך כעת הוא יכול יכול לחייך לאחר שההשקעה הפכה לרווחית ביותר - כ-4.5 מיליארד שקל בסה"כ. בד בבד הפכה מגדל לחברה בעלת השווי ה-25 בבורסה בת"א ואם היא תצליח לשמור על מעמדה זה עד עדכון המדדים הקרוב, היא תצטרף למדד ת"א 35 - מדד הדגל של הבורסה המקומית.