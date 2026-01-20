הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ג') לחברת וולט כי לא תחדש את הפטור מהסדר כובל במתכונתו הנוכחית, והציבה לחברה תנאים חדשים שעליה לקבל בתוך חודש. במקרה שהמשא-ומתן בין וולט לרשות התחרות לא יגיע לכדי הסכמות, וולט תיאלץ למכור את וולט מרקט.

וולט מרקט, רשת קמעונאית בלעדית למשתמשי אפליקציית וולט, נהנתה בשלוש השנים האחרונות, מאז הקמתה, מפטור מרשות התחרות באשר להגעה להסכם כובל. מרשות התחרות נמסר כי בבדיקה מעמיקה של תנאי התחרות בשוק בשנים האחרונות עלו חששות לפגיעה בתחרות. "אופיים של החששות ועוצמתם מושפע מהמעמד שיש לוולט בתחום הפלטפורמות למשלוחים", נמסר בהודעה.

הממונה על התחרות הציגה לוולט תנאים שמקטינים את החשש לפגיעה בתחרות, שיכולים להשליך גם על תחרות בתוך האפליקציה. התנאים נשמרים בשלב זה בחשאיות, בשל המשא-ומתן המתנהל בין המדינה לוולט. אם התנאים לא יוסכמו, הממונה צפויה לתת פטור לזמן תחום - לצורך מכירת וולט מרקט לבעלים אחרים.

הממונה על התחרות, עו''ד מיכל כהן / צילום: אביגיל פפרינו-באר

וולט: "נצליח להפיג את החששות"

כידוע, באפליקציית וולט משתמשים יכולים להזמין גם מקמעונאיות אחרות כמו שופרסל, ויקטורי, יוחננוף, טיב טעם ואחרות - וכן גם חנויות פארם, ירקניות, מכולות שכונתיות וקיוסקים.

ההסדר הכובל בין וולט לבין הקמעונאים שפעילים באפליקציה שלהם התקבל על-ידי רשות התחרות במרץ 2022, עם הקמתה של וולט מרקט, לשלוש שנים, כדי לאפשר את פעילותה של וולט מרקט במקביל לפעילותם של יתר הקמעונאים על וולט. עם פקיעת תוקף הפטור, הוא הוגש לאישור מחדש.

בוולט פועלים כיום כ-500 סניפים של רשתות סופר בכל הארץ, מתוכם 29 סניפים של וולט מרקט. עד לפני הקמת וולט מרקט, לא הייתה קיימת אפשרות להזמנת מוצרי סופר ופארם במיידיות, והפלטפורמות השולטות היו בעיקר אתרי הסחר והאונליין של הרשתות הגדולות. חשוב לציין כי התחרות החדשה הזו נוצרה בזכות הפטור מהסדר כובל שרשות התחרות העניקה לוולט מרקט.

מוולט נמסר בתגובה: "השקת וולט מרקט יצרה בישראל, בתוך שנים בודדות, גוף שמתחרה בענקיות הקמעונאות, תוך שיפור דרמטי ברמת השירות והחוויה לצרכן. אנו סבורים כי בתום התהליך נצליח להפיג את החששות של רשות התחרות".