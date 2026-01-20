אחרי המהלך של סמוטריץ': ענף האופנה העמיק מבצעים, והמכירות עלו

אחרי שבועיים של ירידות טבעיות לאור מבצעי סוף השנה, השבוע נרשמו עליות ברוב הענפים המרכזיים בתחום הקמעונאות, בעוד שניים שמרו על סטגנציה - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בישראל.

העליות הגדולות ביותר במחזורי הקניות נרשמו בענף מוצרי החשמל (12%), המחשבים והסלולר (9%), המזון (7%) והאופנה והנעלה (6%), כאשר לפי הפניקס גמא הדבר נובע מסיבות מגוונות. כך, למשל, ענף מוצרי החשמל עלה בעיקר בגלל גידול בכמות העסקאות, בעוד ענף המחשבים והסלולר עלה בעיקר בגלל גידול בגובה הקנייה הממוצעת.

בענף האופנה המצב מורכב יותר: כמות העסקאות גדלה ב-7%, בעוד גובה הקנייה הממוצעת ירד ב-1%. הסיבה לכך היא המבצעים המשמעותיים שמציעות הרשתות הגדולות, כחלק ממאמציהן להתמודד עם המהלך של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהעלה את תקרת המע"מ בהזמנות מחו"ל ל-150 דולר.

כך, למשל, רשת גולברי הודיעה על מבצע של 50% על קולקציית החורף; מנגו, H&M, טרמינל X ופוקס הציעו עד 70% הנחה; וגולף, קסטרו והודיס יצאו במבצעי הנחות ספציפיים יותר.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "חלפו שבועיים מאז שהועלתה תקרת המס להזמנות מחו"ל. כשמנסים לבחון את ההשפעה של המהלך על השוק הישראלי, רואים שענף האופנה וההנעלה - אחד הענפים שמועדים להיפגע מהמהלך, ושכמעט לא העלה מחירים בשנה האחרונה - נאלץ להתמודד עם המציאות החדשה באמצעות מבצעים אגרסיביים והורדת מחירים.

"עד כה נראה שהוא מצליח לשכנע את הציבור לקנות דווקא ברשתות הישראליות, אך יהיה מעניין לעקוב אחר הנושא לאורך השנה".