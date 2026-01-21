הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הודיעה היום (ד') לחברת שופרסל על החלטתה להטיל עליה עיצום כספי בסך של למעלה מ-8 מיליון שקל, זאת בהמשך להודעתה הקודמת בנושא ממאי 2025. ההחלטה כעת התקבלה לאחר שהממונה דחתה את הטענות שהעלתה שופרסל בהליך השימוע שנערך לה.

בהודעה רשות התחרות נכתב כי הרשות שלחה דרישת נתונים לשופרסל, כמו גם לחברות נוספות בענף המזון, כחלק ממחקר שמטרתו לבחון את מבנה העלויות והמחירים בענף המזון בישראל. על-פי רשות התחרות, המידע שהועבר לה בתגובה לא כלל את הנתונים הנדרשים, ובפרט את ההוצאות התפעוליות של שופרסל. למרות פניות חוזרות ונשנות, שופרסל עמדה על כך שהמידע שנדרש אינו בנמצא, אך לבסוף התברר כי הנתונים קיימים, והם נמסרו לרשות.

העיצומים הכספיים הושתו על שופרסל במסגרת סעיף 46 לחוק התחרות הכלכלית.

מרשות התחרות נמסר: "קבלת נתונים מלאים, מדויקים וללא עיכובים היא בעלת חשיבות קריטית לעבודת רשות התחרות, הן ביחס להליכי אכיפה שנוקטת רשות התחרות, הן ביחס לבדיקות השלכותיהם של מיזוגים ועסקאות שאישורם מתבקש והן ביחס למחקרי שוק שעורכת רשות התחרות. אי-שיתוף-פעולה מצד גופים שנדרשים לענות לדרישות נתונים, עלול לפגוע במהימנות הממצאים והמסקנות הנגזרים מבדיקות הרשות ולפגוע באינטרס הציבורי הרחב, והם מהווים הפרה של חוק התחרות".

על-פי רשות התחרות, בשנת 2025 הושתו קנסות בגובה של כ-50 מיליון שקל על חברות קמעונאיות בתחום המזון, בשלל עבירות הפוגעות בתחרות במשק.

משופרסל נמסר בתגובה: "שופרסל פועלת לפי כל דין. החברה מקבלת דרישות נתונים רבות מרשות התחרות, מספקת לה נתונים בהיקפים עצומים על בסיס שוטף ומשתפת פעולה באופן מלא. כך היה גם במקרה הנדון, ולכן החברה סבורה כי אין בסיס לחיוב. בכוונת החברה להגיש ערר על החלטת הרשות בבית הדין לתחרות".

קנס גם מהרשות להגנת הצרכן

נזכיר כי לפני כשנה הודיעה הרשות להגנת הצרכן על כוונתה להטיל קנס בסך 2.1 מיליון שקל על שופרסל בגין ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏אי-הצגת מחיר, הצגת מחיר ללא מע"מ, הבדל מחיר מדף-קופה, הפרת חובת גילוי לגבי מוצרים בפיקוח והטעיה בהצגת מחיר. זאת לא בסניפי שופרסל "הרגילים", כי אם בסניפים שהיא מפעילה בפורמט סיטונאי בשם "המפיץ סיטונאות מזון - Cash & Carry".

כחודש קודם לכך הטילה הרשות להגנת הצרכן קנס בסך 800 אלף שקל גם על רשת רמי לוי שיווק השקמה, בגין הפרות דומות שמצאו בסניף שהוא מפעיל בפורמט דומה.