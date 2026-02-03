"הרווחיות הכי טובה בתפריט": מה עומד מאחורי מחיר כוס הקפה

בזמן שבענף המסעדות נרשמות עסקאות בעשרות מיליוני שקלים, גם המחירים מתייקרים - אם כי הפעם, בעיקר בבתי הקפה. בימים האחרונים הודיעו הרשתות ארומה וארקפה על העלאת מחירים בחלק נרחב מהתפריטים שלהן, ולא מופרך להניח שהן לא יהיו היחידות. למעשה, בשוק כבר מדברים על רשתות גדולות נוספות שיעלו מחירים בזמן הקרוב.

על פי נתונים בענף שהגיעו לידי גלובס, קיימת ירידה מורגשת בגובה הפדיונות של בתי הקפה בתוך הקניונים, בשיעור של 10%-15%. "זה קורה בגלל יוקר המחיה", מסביר גורם בענף. "אנשים מרשים לעצמם הרבה פחות בגלל המחירים, ועד שהם מגיעים לקניון - הם לא מתיישבים בבית קפה ומזמינים יותר מטייק אווי".

"כרגע אנחנו נמצאים בתהליך בעייתי", מסביר רונן נמני, בעלי רשת קפה קפה. "העלייה של השקל מול הדולר הייתה אמורה לגלם עבורנו ירידה במחירי הסחורות, וזה לא קרה. פעם היינו מגלמים רווח של 22% בבתי קפה, היום אנחנו בקושי ב-8%-9%. אם אתה משקיע 2 מיליון שקל בהקמה של בית קפה או מסעדה, אתה לא רוצה להחזיר את ההשקעה רק אחרי שבע שנים. בנוסף, עלות כוח האדם מאוד גבוהה".

גורם נוסף בענף טוען שהשיח העיקרי היום בין בעלי בתי הקפה הוא מי יסגור את הסידור של השבוע. "עד היום היית מעסיק אנשים בשכר של 40-50 שקל לשעה, והיום זה כבר קרוב ל-60-70 שקל", הוא אומר, ומציין גם את הרגולציה לגבי העסקת בני נוער יהודים בגילאי 16-18. לדבריו, "זה פלח לא מנוצל, שיכול לעזור מאוד באיזון מצבות כוח האדם בשוק".

להבדיל מההחלטה של ארקפה וארומה, בקפה קפה דווקא יצאו במבצע הנחות. "החלטנו שכשכולם מעלים מחירים, אנחנו נוריד", אומר נמני. "מחיר הקפה בטייקאווי יעמוד על 10 שקלים בשלושת החודשים הקרובים, עד הקיץ".

זה לא אומר שנמני מפסיד משהו, כמובן. "הקהל הישראלי מבין בקפה יותר מאשר כל תושב אחר בעולם, אז אי אפשר למכור קפה כמו שמכרנו לפני 15 שנה היום כוס קפה עולה לרשת 5 שקל", הוא מגלה. "החלב גם התייקר פלאים, ומאחורי כל כוס קפה עומד ברמן שמרוויח 70 שקל לשעה, ועושה טובה.

"זו עדיין הרווחיות הכי טובה בתפריט, כי אנחנו מוכרים קפה ב-14-17 שקל וזה לא כמו סלט שדורש עבודה נוספת. מכינים אותה יחסית מהר, ולכן היא עדיין כלכלית".

"המחיר עולה כל הזמן"

בשנים האחרונות חל זינוק במספר עגלות הקפה בישראל, אשר בניגוד לבתי קפה ממוסדים, נדרשות להרבה פחות הוצאות. עיקר הפעילות שלהן הוא בסופי השבוע, ואמנם הן מתחילות לזלוג יותר ויותר למרחב העירוני, אך לפחות לפי בעלי הרשתות, לא מהוות תחרות אמיתית לבתי הקפה במרכזי המסחר והקניונים. עם זאת, בכירים אחרים בענף מסבירים שפגיעה מסוימת במכירות בהכרח קיימת, בעקבות העובדה שמאות ואלפי אנשים פוקדים את עגלות הקפה בסופי השבוע.

מנכ"ל רשת קפה ג'ו, אופיר קרנצמן, הוא בין אלה שרואים בעגלות תמריץ לענף, והוא גם לא מתרגש מהתמחור החדש. "כולם גועשים כשארומה וארקפה מעלות מחירים, אבל המחיר עולה כל הזמן בארבע השנים האחרונות, אז מה יש להתרגש?".

לדבריו, העלייה במחירי הקפה נובעת בין היתר גם מעלייה במחירי פולי הרובוסטה. מדינות המגדלות את הפולים הללו - למשל, ברזיל, מערב אפריקה ווייטנאם - סבלו לאחרונה מנזקי מזג אוויר, הוא מציין, ומוסיף לסיבות גם את הירידה בפריון האנושי ועליות תפעול שמאמירות, ומגלגלות את המחירים הגבוהים לקונים.

האם גם בקפה ג'ו יעלו המחירים בקרוב? "בגלל שאנחנו לא מפעילים מטבחים אחוריים מורכבים, אין לנו צורך בזה", מסביר קרנצמן. עם זאת, הרשת העלתה מחירים לפני שנה, כך שמחיר הפוך קטן למשל עלה מ-12 ל-13 שקל.

"אם היינו קונים קפה מבחוץ, ולא מסתמכים על המפעל שלנו, היינו הרבה יותר רגישים להעלאות מחיר מצד הספקים", אומר קרנצמן. "אנחנו רואים את זה במחירים של מוצרים אחרים שמגיעים מספקיות כמו משקאות מוגזים, לחם וירקות". שם, לדבריו, עוד צפויות עליות במחיר.

"לציבור יש בנצ'מרק מסוים", מסביר בכיר בענף הקפה. "אם המחיר יעלה בבתי קפה הלא-ממותגים ליותר מ-18 שקל ויתקרב אפילו ל-20, אנשים יתחילו לעשות חישובים. זה לא יגיע לחרם צרכנים, אבל אין ספק שיהססו לפני שיבחרו לקנות במחיר הזה".