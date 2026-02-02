ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מקדונלד'ס

גם מקדונלד'ס מעלה מחירים: כמה תשלמו על ארוחת ביג מק?

רשת המזון המהיר הודיעה על העלאת מחירים במוצרי הדגל ובארוחות הקלאסיות, בהמשך לגל ההתייקרויות במשק • ארוחת הילדים במקדונלד'ס תעלה מעתה 32 שקל במקום 31, הביג מק המסורתי יעלה ב15% מ־20 ל־23 שקל, והמק רויאל יעלה מ־36 ל־40 שקל

נבו שפיר 11:09
סניף של רשת מקדונלד’ס / צילום: Shutterstock
סניף של רשת מקדונלד’ס / צילום: Shutterstock

לאחר שרשתות הקפה הודיעו על עדכון מחירים, כעת גם המחירים במזון המהיר מתעדכנים. רשת מקדונלד'ס הודיעה הבוקר (ב') על עדכון מחירי התפריט שלה, כשבין העליות נמצאים גם מוצרי הדגל שלה והארוחות הקלאסיות המזוהות עם הרשת.

קפה יקר: אחרי ארומה - גם רשת ארקפה מעלה מחירים
ארומה מעלה מחירים: כמה תשלמו על קפה ומאפה?

מחירי הצ'יפס, שנמכר במקדונלד'ס בשלושה גדלים, יישארו ללא שינוי (18 שקל ו־23 שקל עבור קטן ובינוני, בהתאמה), למעט הצ'יפס הגדול שמחירו יעלה מ־24 ל־25 שקל. הביג מק המסורתי יעלה מ־20 ל־23 שקל (עלייה של 15%). המק רויאל יעלה מ־36 ל־40 שקל (עלייה של 11%). גם ארוחת הקראנץ' רויאל החדשה תתייקר, ומחירה יעמוד על 43 שקל במקום 41.

ארוחת הילדים תעלה מעתה 32 שקל במקום 31, ארוחת צ'יקן סטייק תעלה מ־50 ל־53 שקל, ו־9 יחידות מקנאגטס יעלו 36 שקל במקום 35.

עם זאת, חשוב לציין גם ירידות מחירים: 5 יחידות מקנאגטס בארוחת הילדים יוזלו מ־21 שקל ל־20 שקל, וכך גם 12 יחידות, שמחירן יירד מ־42 שקל ל־41. גם ארוחת הביג מק ירדה מ־42 שקל ל־41.

במקדונלד'ס מציעים ללקוחות את הרכב ה"ביג דיל", שמשלב בין מוצרים קטנים ליצירת ארוחה בתקציב של עד 30 שקל. "הפעם הכנסנו לתפריט של הביג דיל כמה מנות שממש צברו תאוצה בחודשים האחרונים - בגרסה מוקטנת, כמו קראנצ'י קראנץ' וטורטייה קריספי צ'יקן", נמסר מהחברה.