גם מקדונלד'ס מעלה מחירים: כמה תשלמו על ארוחת ביג מק?

לאחר שרשתות הקפה הודיעו על עדכון מחירים, כעת גם המחירים במזון המהיר מתעדכנים. רשת מקדונלד'ס הודיעה הבוקר (ב') על עדכון מחירי התפריט שלה, כשבין העליות נמצאים גם מוצרי הדגל שלה והארוחות הקלאסיות המזוהות עם הרשת.

מחירי הצ'יפס, שנמכר במקדונלד'ס בשלושה גדלים, יישארו ללא שינוי (18 שקל ו־23 שקל עבור קטן ובינוני, בהתאמה), למעט הצ'יפס הגדול שמחירו יעלה מ־24 ל־25 שקל. הביג מק המסורתי יעלה מ־20 ל־23 שקל (עלייה של 15%). המק רויאל יעלה מ־36 ל־40 שקל (עלייה של 11%). גם ארוחת הקראנץ' רויאל החדשה תתייקר, ומחירה יעמוד על 43 שקל במקום 41.

ארוחת הילדים תעלה מעתה 32 שקל במקום 31, ארוחת צ'יקן סטייק תעלה מ־50 ל־53 שקל, ו־9 יחידות מקנאגטס יעלו 36 שקל במקום 35.

עם זאת, חשוב לציין גם ירידות מחירים: 5 יחידות מקנאגטס בארוחת הילדים יוזלו מ־21 שקל ל־20 שקל, וכך גם 12 יחידות, שמחירן יירד מ־42 שקל ל־41. גם ארוחת הביג מק ירדה מ־42 שקל ל־41.

במקדונלד'ס מציעים ללקוחות את הרכב ה"ביג דיל", שמשלב בין מוצרים קטנים ליצירת ארוחה בתקציב של עד 30 שקל. "הפעם הכנסנו לתפריט של הביג דיל כמה מנות שממש צברו תאוצה בחודשים האחרונים - בגרסה מוקטנת, כמו קראנצ'י קראנץ' וטורטייה קריספי צ'יקן", נמסר מהחברה.