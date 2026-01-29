ארומה מעלה מחירים: כמה תשלמו על קפה ומאפה?

רשת ארומה שוב מעלה מחירים: החל מ־3 בפברואר יעודכנו מחירי חלק מהמאפים ומשקאות הקפה בכ־12% בממוצע, זאת כשנה בלבד לאחר העלאת המחירים הקודמת ברשת. עם זאת, לפי נתוני הרשת, העלייה הממוצעת בכלל התפריט עומדת על כ־2%, וזאת משום שחלק ניכר מהמוצרים כלל לא התייקר.

מהשוואת המחירים עולה כי סט קפה ומאפה התייקר בשקל אחד בכל האזורים: באילת מ־24 ל־25 שקל, בסניפי הרשת מ־25 ל־26 שקל, ובתל אביב מ־26 ל־27 שקל. גם משקאות הקפה הבסיסיים, בהם קפוצ’ינו ואמריקנו, התייקרו בשקל, כך שקפוצ’ינו קטן בתל אביב, למשל, עולה כעת 14 שקל במקום 13.

עיקר העליות נרשמות בגזרת המאפים והקינוחים, עם התייקרויות של 2-3 שקלים במוצרים כמו קרואסונים, דנישים, בראוניז ומאפי גבינה. עם זאת, לא כל המוצרים התייקרו: חלקם נותרו ללא שינוי, ובמקרה אחד - כדור שוקולד קוקוס - המחיר נותר זהה באילת ובסניפי הרשת, והתייקר רק בתל אביב.

התייקרות של עד כ-50%

לצד העלייה המתונה יחסית במחירי התפריט כולו, בולטים מספר מוצרים שהתייקרו בשיעורים חדים במיוחד. כך למשל, קינוח לטוסט ילדים התייקר מ־5 ל־7 שקלים - עלייה של 40%, בעוד שרוגלך חלבי (שתי יחידות) באילת זינק מ־6 ל־9 שקלים - התייקרות של 50%. גם רוגלך חלבי בודד התייקר מ־4 ל־5 שקלים, עלייה של 25%. מדובר במספר מצומצם של פריטים, רובם מוצרים במחיר בסיס נמוך או כאלה שעברו שינוי בתמהיל ובחומרי הגלם, אך שיעור ההתייקרות שלהם בולט במיוחד ביחס לעלייה הממוצעת בתפריט.

המהלך של ארומה מצטרף לשורת עדכוני מחירים שביצעו רשתות מזון וקפה בחודשים האחרונים, אך בניגוד להתייקרויות רוחביות שנרשמו בענפים אחרים, כאן מדובר בעדכון ממוקד ומדורג. בענף מעריכים כי רשתות הקפה ממשיכות ללכת על חבל דק - בין עלייה בעלויות חומרי הגלם והשכר לבין רגישות צרכנית גבוהה למחיר כוס הקפה היומית.

ברשת מציינים כי גם לאחר העדכון, "מחירי הקפה בארומה נותרים מהנמוכים בקרב הרשתות הגדולות", ומדגישים כי לקוחות המשתמשים באפליקציה ימשיכו ליהנות מהנחה של 10% באמצעות "ארומה קרדיט" - מהלך שנועד, לפי הערכות בענף, לרכך את תחושת ההתייקרות ולעודד צריכה חוזרת דרך הערוץ הדיגיטלי. "העלייה בכלל התפריט היא בממוצע 2% ביחס לתפריט הכולל, מכיוון שחלק גדול ממחירי המוצרים לא עלו", נמסר מארומה. "ההעלאה הממוצעת של המוצרים שכן עודכן מחירם היא כ־12%".

"כמו כן, בנוגע לרוגלך החלבי - מדובר במוצר חדש", נמסר עוד. "המוצר הקודם היה רוגלך פרווה, וכעת הוא חלבי וגם גדול יותר. כלומר, התמהיל השתנה, חומרי הגלם השתנו, והעלויות השתנו".