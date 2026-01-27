אחרי הדיווחים האחרונים על רכישות משמעותיות וגדולות בתחום המסעדנות - של מסעדת ההמבורגרים GDB לפי שווי של 65 מיליון שקל ושל מסעדת טאקריה תמורת 35 מיליון שקל - רשת נוספת של מסעדות פונה להתרחבות ומבצעת רכישה מעניינת.

לגלובס נודע כי קבוצת ההמבורגריות BBB רכשה אמש (ב') את מותג הפיצה אמריקן דולצ'ה בסכום של כמיליון שקל. לקבוצת אמריקן דולצ'ה, בבעלותם של דולב אללי ומורן שקוף, יש סניף אחד של פיצרייה ברעננה ומסעדה איטלקית נוספת בעיר. השניים למדו בעבר בנאפולי והתמחו בתחום הפיצה. הפיצרייה שלהם מציעה מנות שעד כה לא נחשבו למיינסטרים בעולם הפיצות הישראלי, וכוללות גם מגשים בסגנון ניו יורק, שיקגו ודיטרויט.

ברשת ההמבורגרים מתכננים לבצע התרחבות מהירה של המותג ולפתוח בשנים הקרובות כ-25 סניפים של הפיצרייה הבוטיקית בפריסה ארצית, שיופעלו במודל זכיינות.

קבוצת BBB מוחזקת על-ידי המייסדים והשותפים המקוריים, ביניהם אהובה תורג'מן (המכהנת גם כמנכ"לית הקבוצה), ירון ישראל, רון שולמן, שגיב אברמסון וטל יתום. חברת דור אלון, בבעלות מוטי בן משה, מחזיקה ב-50% מהקבוצה, לאחר שרכשה את חלקה בשנת 2021 לפי שווי של כ-150 מיליון שקל.

אהובה תורג'מן, מנכ''לית ומבעלי רשת ההמבורגרים BBB / צילום: איל יצהר

"אנחנו מזהים בעולם הפיצות פוטנציאל צמיחה משמעותי, בדומה למה שעשינו בעבר בשוק ההמבורגרים", מספרת תורג'מן. "אמריקן דולצ'ה הוא מותג עם DNA חזק, ידוע ואהוב על הצרכן הישראלי ומציע מוצר יוצא דופן עם צוות מקצועי שמוביל אותו. החיבור עם דולב ומורן מאפשר לנו להתרחב לקטגוריה חדשה תוך שמירה על איכות, מקצוענות וחוויית לקוח גבוהה".