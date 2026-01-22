ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות שווי של כ-65 מיליון שקל: האקזיט של בעלי מסעדת ההמבורגרים מת"א
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נונו מימי

שווי של כ-65 מיליון שקל: האקזיט של בעלי מסעדת ההמבורגרים מתל אביב

לאחר השקעה של 130 מיליון שקל על ידי לאומי פרטנרס ומור גמל ופנסיה, ממשיכה קבוצת נונו בהתרחבות דרך אחזקות במותגי מסעדנות ורוכשת 50% ממותג ההמבורגרים התל־אביבי GDB • לפני כחודש רכשה גם את רשת טאקריה בעסקת מזומן של 29 מיליון שקל

נבו שפיר 18:48
המבורגר של GDB / צילום: אנטולי מיכאלוב, ליאל סנד
המבורגר של GDB / צילום: אנטולי מיכאלוב, ליאל סנד

קבוצת נונו, המחזיקה בין היתר ברשתות ג'ירף, נונו, מימי וטאקריה, חתמה על עסקה לרכישת 50% ממותג ההמבורגרים התל־אביבי GDB, לפי שווי מוערך של כ־65 מיליון שקל.

במקביל, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, לאומי פרטנרס, יחד עם מור גמל ופנסיה, ביצעו השקעה בקבוצת נונו בהיקף כולל של 130 מיליון שקל. במסגרת המהלך נרכשה לפני כחודש גם רשת טאקריה, בעסקת מזומן בשווי של 29 מיליון שקל.

בדרך להנפקה? שתי קבוצות מסעדות מושכות את המוסדיים, למרות הסיכונים בענף
30 מיליון שקל: לאומי פרטנרס גרף רווח על מימוש מניות טראלייט

רשת ההמבורגרים GDB הוקמה לפני כ־6 שנים, ונחשבת לאחד ממותגי ההמבורגרים הבולטים בתל אביב. המותג נולד משיתוף פעולה בין קצביית "ג'ורג' דה בף" לבין קבוצת We Like You Too, והוא מבוסס על קונספט של המבורגרים מבשר מיושן בסטנדרט גבוה, תוך שימוש בנתחי בשר איכותיים והקפדה על תהליך יישון ייחודי.

המותג הוקם מתוך שיתוף פעולה בין קצבית "ג'ורג' דה בף" לבין קבוצת We Like You Too והוא מבוסס על קונספט של המבורגרים מבשר מיושן בסטנדרט גבוה, תוך שימוש בנתחי בשר איכותיים והקפדה על תהליך יישון ייחודי.

GDB פועלת כיום בשני סניפים בתל אביב - ברחוב אבן גבירול ובצפון העיר - וזוכה לאורך השנים לביקורות חיוביות במדורי האוכל, לצד מעמד של מותג עירוני חזק עם קהל נאמן וביקושים גבוהים.

בהודעת קבוצת נונו נמסר כי העסקה משתלבת באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, המתמקדת ברכישת אחזקות במותגי מסעדנות בעלי פוטנציאל התרחבות. בקבוצה מציינים כי "הדגש הוא על מותגים עם זהות קולינרית ברורה, קהל נאמן ויכולת סקיילינג בשוק המקומי ובהמשך גם בזירות נוספות".

"כקבוצה שחרטה על דגלה שיתופי פעולה כעיקרון מרכזי, אנחנו שמחים על החיבור החדש עם קבוצת 'נונו'", מסר שגיא עברון, מבעלי GDB. "החיבור יאפשר לנו לממש אופציות פיתוח חדשות להן ציפינו. תודה לעובדים שלנו, שממשיכים לדחוף אותנו למצוינות בכל יום מחדש והם הכוח מאחורי כל מנה שיוצאת מהמטבח".