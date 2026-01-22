קבוצת נונו, המחזיקה בין היתר ברשתות ג'ירף, נונו, מימי וטאקריה, חתמה על עסקה לרכישת 50% ממותג ההמבורגרים התל־אביבי GDB, לפי שווי מוערך של כ־65 מיליון שקל.

במקביל, זרוע ההשקעות של בנק לאומי, לאומי פרטנרס, יחד עם מור גמל ופנסיה, ביצעו השקעה בקבוצת נונו בהיקף כולל של 130 מיליון שקל. במסגרת המהלך נרכשה לפני כחודש גם רשת טאקריה, בעסקת מזומן בשווי של 29 מיליון שקל.

● בדרך להנפקה? שתי קבוצות מסעדות מושכות את המוסדיים, למרות הסיכונים בענף

● 30 מיליון שקל: לאומי פרטנרס גרף רווח על מימוש מניות טראלייט

רשת ההמבורגרים GDB הוקמה לפני כ־6 שנים, ונחשבת לאחד ממותגי ההמבורגרים הבולטים בתל אביב. המותג נולד משיתוף פעולה בין קצביית "ג'ורג' דה בף" לבין קבוצת We Like You Too, והוא מבוסס על קונספט של המבורגרים מבשר מיושן בסטנדרט גבוה, תוך שימוש בנתחי בשר איכותיים והקפדה על תהליך יישון ייחודי.

המותג הוקם מתוך שיתוף פעולה בין קצבית "ג'ורג' דה בף" לבין קבוצת We Like You Too והוא מבוסס על קונספט של המבורגרים מבשר מיושן בסטנדרט גבוה, תוך שימוש בנתחי בשר איכותיים והקפדה על תהליך יישון ייחודי.

GDB פועלת כיום בשני סניפים בתל אביב - ברחוב אבן גבירול ובצפון העיר - וזוכה לאורך השנים לביקורות חיוביות במדורי האוכל, לצד מעמד של מותג עירוני חזק עם קהל נאמן וביקושים גבוהים.

בהודעת קבוצת נונו נמסר כי העסקה משתלבת באסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, המתמקדת ברכישת אחזקות במותגי מסעדנות בעלי פוטנציאל התרחבות. בקבוצה מציינים כי "הדגש הוא על מותגים עם זהות קולינרית ברורה, קהל נאמן ויכולת סקיילינג בשוק המקומי ובהמשך גם בזירות נוספות".

"כקבוצה שחרטה על דגלה שיתופי פעולה כעיקרון מרכזי, אנחנו שמחים על החיבור החדש עם קבוצת 'נונו'", מסר שגיא עברון, מבעלי GDB. "החיבור יאפשר לנו לממש אופציות פיתוח חדשות להן ציפינו. תודה לעובדים שלנו, שממשיכים לדחוף אותנו למצוינות בכל יום מחדש והם הכוח מאחורי כל מנה שיוצאת מהמטבח".