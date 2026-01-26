עשרות לקוחות חשבו שהם קונים ברשת הספורט וגילו שמדובר בהונאה

עשרות משתמשים ברשתות החברתיות מדווחים על מה שנראה כמו עוקץ: עמודים המתחזים לרשת מגה ספורט, ומציעים מבצעי הנחה על נעלי ספורט - גובים פרטי אשראי, והמוצרים לעולם לא מגיעים. בימים האחרונים עמודים כאלו נצפו בעיקר ברשת הטיקטוק ובפייסבוק, ולהם עשרות לייקים ותגובות.

מרגע היוודע הדבר לרשת מגה ספורט, לאחר מאות פניות מלקוחות מבולבלים, נעשתה פנייה מסודרת למחלקת הסייבר במשטרה, ולרשתות מטא וטיקטוק במטרה להביא להסרת העמודים ולמנוע מקורבנות נוספים להשאיר בידי גורמים זדוניים את פרטי כרטיס האשראי.

הודעה האזהרה שפרסמה רשת מגה ספורט / צילום: יח''צ מגה ספורט

אחת מהמגיבות בפייסבוק שיתפה: "ההורים שלי מבוגרים וקנו מספר פריטים שלא הגיעו. נכנסתי וראיתי שזה לא האתר המקורי של מגה ספורט, מחירים הזויים, מייל שונה, אבל הכל אותו דבר בדיוק - גם בפריטים וגם באתר והכל. מה זה?!". משתמש אחר ענה בתגובה: "זה עוקץ, לא ליפול בזה. גם אני כמעט קניתי".

"מדובר בניסיון הונאה שמנצל את האמון של לקוחותינו ברשת", מוסרת סמנכ"לית השיווק של מגה ספורט, חגית אציל. "אנחנו פועלים בכל הערוצים - המשפטיים, הטכנולוגיים וההסברתיים כדי לעצור את המחדל. חשוב להדגיש כי האתר היחיד והמורשה של הרשת הוא www.megasport.co.il . כל פרסום אחר שמציע מחירים לא הגיוניים מאתרים אחרים הוא חשוד, ואנחנו קוראים לציבור לא להזין פרטי אשראי באתרים שאינם האתר הרשמי של מגה ספורט".

מרשות הסייבר הלאומית נמסר בתגובה לדברים: "האירוע מוכר לנו, והוא מטופל בשעות אלה".