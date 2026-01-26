ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום עשרות לקוחות חשבו שהם קונים ברשת הספורט וגילו שמדובר בהונאה
מגה ספורט

עמודים מזויפים המתחזים למגה ספורט פועלים בטיקטוק ובפייסבוק ומציעים הנחות חריגות על נעלי ספורט • הרשת פנתה למשטרה, למטא ולטיקטוק בעקבות מאות פניות מלקוחות שפרטי האשראי שלהם נמסרו והזמנותיהם לא סופקו

נבו שפיר 19:25
סניף של רשת מגה ספורט / צילום: יח''צ
עשרות משתמשים ברשתות החברתיות מדווחים על מה שנראה כמו עוקץ: עמודים המתחזים לרשת מגה ספורט, ומציעים מבצעי הנחה על נעלי ספורט - גובים פרטי אשראי, והמוצרים לעולם לא מגיעים. בימים האחרונים עמודים כאלו נצפו בעיקר ברשת הטיקטוק ובפייסבוק, ולהם עשרות לייקים ותגובות.

המהלך של רשות ניירות ערך למאבק בתופעת ההונאות הפיננסיות ברשת
חשיפה: המדריך של מטא להורדת לחץ הרגולטורים בסוגיית ההונאות הפיננסיות
ההונאות העדכניות ברשת: איך לא ליפול בפח

מרגע היוודע הדבר לרשת מגה ספורט, לאחר מאות פניות מלקוחות מבולבלים, נעשתה פנייה מסודרת למחלקת הסייבר במשטרה, ולרשתות מטא וטיקטוק במטרה להביא להסרת העמודים ולמנוע מקורבנות נוספים להשאיר בידי גורמים זדוניים את פרטי כרטיס האשראי.

הודעה האזהרה שפרסמה רשת מגה ספורט / צילום: יח''צ מגה ספורט
 הודעה האזהרה שפרסמה רשת מגה ספורט / צילום: יח''צ מגה ספורט

אחת מהמגיבות בפייסבוק שיתפה: "ההורים שלי מבוגרים וקנו מספר פריטים שלא הגיעו. נכנסתי וראיתי שזה לא האתר המקורי של מגה ספורט, מחירים הזויים, מייל שונה, אבל הכל אותו דבר בדיוק - גם בפריטים וגם באתר והכל. מה זה?!". משתמש אחר ענה בתגובה: "זה עוקץ, לא ליפול בזה. גם אני כמעט קניתי".

"מדובר בניסיון הונאה שמנצל את האמון של לקוחותינו ברשת", מוסרת סמנכ"לית השיווק של מגה ספורט, חגית אציל. "אנחנו פועלים בכל הערוצים - המשפטיים, הטכנולוגיים וההסברתיים כדי לעצור את המחדל. חשוב להדגיש כי האתר היחיד והמורשה של הרשת הוא www.megasport.co.il . כל פרסום אחר שמציע מחירים לא הגיוניים מאתרים אחרים הוא חשוד, ואנחנו קוראים לציבור לא להזין פרטי אשראי באתרים שאינם האתר הרשמי של מגה ספורט".

מרשות הסייבר הלאומית נמסר בתגובה לדברים: "האירוע מוכר לנו, והוא מטופל בשעות אלה".