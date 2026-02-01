קפה יקר: אחרי ארומה - גם רשת ארקפה מעלה מחירים

רשת ארקפה מצטרפת לגל העלאות המחירים, זאת לאחר שבשבוע שעבר הודיעה רשת ארומה כי היא מעדכנת את מחירי התפריט שלה.

כעת, אם תרצו לאכול קרואסון ממולא או כריך ברשת ארקפה, תיאלצו לוותר על 42 שקל, ומחיר קרואסון במילוי שקדים או שוקולד כבר יאמיר ל-20 שקל - כשהמחיר אצל המתחרים נותר סביב 18 שקל בלבד.

מחיר ארוחת הבוקר בארקפה מגיע ל-89 שקל, וארוחת בוקר זוגית כבר תעלה 169 שקל. שקשוקה תעלה שם 75 שקל - עשרות אחוזים יותר מהשקשוקה בקפה גרג או בארומה המתחרות.

עם זאת, על-פי ארקפה, מחירי משקאות הקפה העיקריים - קפוצ'ינו (קפה הפוך), לאטה מקיאטו, אמריקנו ואספרסו - לא השתנו. נחדד כי ישנה התייקרות מסוימת במחירי המשקאות החמים (למרות שצוין שבקפה לא נגעו), אבל לא בכולם.

על-פי הרשת, עליית המחירים המשוקללת בכלל המוצרים תעמוד על 3%, וזאת לאחר שנה שבה ארקפה נמנעה מלעדכן את המחירים. "ארקפה ממשיכה כל העת לפעול, לחדש ולהשקיע במוצרים ברמה הגבוהה ביותר כדי לספק ללקוחותינו את חוויית הקפה המושלמת", נמסר מהרשת בתגובה לדברים.

רשת ארקפה מונה כ-50 סניפים בפריסה ארצית. בראש הרשת עומד איש העסקים ירון ירקוני, שרכש את פעילותה בשנת 2019 לפי שווי של כ-80 מיליון שקל. הרשת, שמתאפיינת במוצרי פרימיום, נחשבת לוותיקה בסצנת הקפה בישראל.