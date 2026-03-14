מצטרפים חדשים לקבוצת הרכישה של אסף רפפורט ומייסדי וויז לרכישת רשת 13. לארבעת מייסדי וויז: אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק, יצטרפו אנשי הייטק נוספים, בהם יו"ר וויקס ניר זוהר, שמועמדתו לקבלה לקבוצה התפרסמה לראשונה בגלובס. לפי גורמים המעורים בפרטים, יצטרפו אליהם שמות בולטים בהייטק הישראלי, לרבות עידו גל, ממייסדי ריסקיפייד; עמית סטיבה, בן זוגה של חברת הכנסת לשעבר סתיו שפיר ובנו של האסטרונאוט הפרטי הישראלי הראשון בחלל איתן סטיבה; קובי ריכטר, ששמו הוזכר בעבר בין חברי הקבוצה; מירב בהט, מייסדת חברת דאזז שנרכשה בידי וויז, וידידתו הקרובה של רפפורט מימיהם המשותפים במיקרוסופט; והתנועה הקיבוצית.

אתמול (ו') הודיעה הנהלת רשת 13 על החלטת בעלי הערוץ, לן בלווטניק, למכור אותו לקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, השקעה שמתבצעת דרך קרן "מריט ספרד" (Merit Spread) קרן פילנתרופית שפעילה כבר שנים בגיוס תרומות למטרות חברתיות שונות. ההשקעה דרך הקרן תבטיח, לדבריהם, נייטרליות ואי-השפעה על התנהלות הערוץ מצד קבוצת המשקיעים. בהמשך לכך, בימים הקרובים בקרן מריט צפויים להודיע על זהות המנכ"ל שיוביל את הערוץ, לצד הדירקטורים שינהלו בפועל את הערוץ.

מעוניינים להגדיל את קבוצת המשקיעים

נכון לעכשיו, מדובר ברשימת תורמים חלקית, וכי בקבוצה עדיין עומלים על הוספת שמות נוספים. בקבוצה מעוניינים להגדיל את קבוצת המשקיעים ולאחר שהבינו שהערוץ בידם, מנהלת הקבוצה בהובלתו של רפפורט את המגעים עם המועמדים, וזאת על מנת להבין כמה יוכלו להתחייב אליה וכמה הון יוכלו לתרום לה.

הדיווח הזה מגיע ברקע מהפך במרוץ לרכישת השליטה ברשת 13, כפי שנחשף בגלובס. קבוצת ההייטקיסטים תשלם כ-25 מיליון דולר על מניות הרוב לחברת אקסס, והם התחייבו להזרים לערוץ בשנה הראשונה 45 מיליון דולר, כך שבשלוש השנים הראשונות יוזרמו לערוץ כ-100 מיליון דולר. המטרה של הקבוצה היא לייצר איזון תפעולי עד סוף השנה השלישית. במהלך הזה קרן מריט תהפוך לבעלת השליטה בערוץ, בעוד שבלווטניק עם חברת אקסס וחברת WBD יישארו בעלי מניות מיעוט בערוץ. כל היזמים שהוזכרו לעיל יתרמו לקרן מריט והיא תהיה בעלת השליטה. מייסד הקרן הוא אלון טל שיהיה נציג הבעלים.

נזכיר כי קבוצת ההייטקיסטים הצליחה לעקוף את בעלי HOT ו-i24NEWS, פטריק דרהי, יחד עם שני משקיעים שצירף לאחרונה - ארתור אסבאג וג'ון פולסון, זאת בשל המכשולים הרגולטוריים שעלו. גם הרשות השנייה דרשה מענה על רשימה ארוכה של שאלות ובירורים, שאלות שלא קיבלו מענה מקבוצת דרהי והמשקיעים. בנוסף, כפי שפורסם בגלובס, ברשות התחרות דחו פעמיים את בקשות אישור הזרמת המימון המוקדם, זאת בשל זיקות תחרותיות בעייתיות שעלו בעת הבחינה שנעשתה ברשות. הפגיעה האפשרית בשוק נובעת מכך שמדובר במתן הלוואה מצד בעלים של ערוץ חדשותי אחר - במקרה הזה i24NEWS.

מיד לאחר הדחייה השנייה, פורסם בגלובס על התחממות משמעותית במגעים, ואף פורסם על חתימת מזכר הבנות. העסקה הזו דרושה אישורים רגולטוריים, לדוגמה רשות התחרות. למעשה שני התנאים הכלליים הנבחנים במקרה של חוק התחרות הכללית הם: האם העסקה הנדונה נוגעת לחברה עם מחזורי הכנסות ברף שנקבע חוק התחרות הכלכלית. תנאי נוסף הוא נושא הבעלויות הצולבות או זיקת תחרותיות בעייתית, כמו במקרה של פטריק דרהי ובעלותו על i24NEWS. ככל והחוק יחייב, ההייטקיסטים אף הם יחויבו להעביר זאת לרשות התחרות. כך שלפי התנאי הראשון, ככל הנראה, העסקה הזו דרושה אישור של רשות התחרות.