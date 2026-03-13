נחשף בגלובס: ההייטקיסטים יהפכו לבעלי השליטה ברשת 13

מהפך במרוץ לרכישת השליטה ברשת 13, כפי שנחשף מוקדם יותר היום בגלובס.

בהודעה הרשמית מטעם רשת 13, בערוץ הודיעו על "השקעה חדשה של קרן פילנטרופית בשם Merit - המגובה על ידי קבוצת יזמי הייטק". קבוצת ההייטקסטים הזו מובלת על ידי אסף רפפורט, ממייסדי Wiz . לפי פרסומים קודמים, קבוצת ההייטקיסטים תשלם כ-25 מיליון דולר על מניות הרוב לחברת אקסס, והתחייבו להזרים לערוץ בשנה הראשונה 45 מיליון דולר, כך שבשלוש השנים הראשונות יוזרמו לערוץ כ-100 מיליון דולר. המטרה של הקבוצה היא לייצר איזון תפעולי עד סוף השנה השלישית.

עוד נמסר כי "עם השלמת העסקה, קרן Merit תהפוך לבעלת השליטה בערוץ, ובכך תחזק עוד יותר את צמיחתה של רשת 13". על פי ההודעה, חברת Access וחברת WBD יישארו בעלי מניות מיעוט בערוץ, משמע. בעל השליטה הנוכחי לן בלווטניק יישאר בעל מניות גם במודל החדש. עוד נכתב בהודעה כי "ההשקעה החדשה מבטיחה את עתידה של רשת 13 וממצבת את הערוץ לקראת המשך הרחבת ההשקעות בתוכן איכותי והאצת תהליכי חדשנות ודיגיטל".

גם ניר זוהר משקיע

גורמים הבקיאים בפרטים הסבירו לגלובס איך הערוץ צפוי להיות מנוהל על ידי הקרן. בכך, קרן Merit תנהל את האירוע. כל הרוכשים תורמים לקרן Merit והיא תהיה בעלת השליטה. מי שייסד את הקרן זה אלון טל שיהיה נציג הבעלים. הקרן תמנה דירקטורים ככל והעסקה תושלם, שהם ינהלו את הערוץ בהתאם להשקפת עולם המשקיעים.

בכך, עקפה קבוצת ההייטקיסטים את פטריק דרהי ושותפיו, שנתקלו בקשיים רגולטוריים.

בין חברי הקבוצה נמצאים ארבעת מייסדי וויז, אסף רפפורט, עמי לוטבאק, ינון קוסטיקה ורועי רזניק. עוד פורסם בעבר בגלובס כי נשיא Wix ניר זוהר לוקח חלק בקבוצת ההשקעה, וגם מייסדת חברת הסייבר דאזז (שנמכרה לוויז) מרב בהט. עוד נודע על שותפים נוספים ממיסדי ריסקיפייד וממייסדי מאנדיי שלוקחים חלק בקבוצה.

מוקדם יותר פורסם בגלובס כי פריצת הדרך במגעים הללו מגיעה לאחר קשיים רגולטוריים משמעותיים שעלו בהצעת בעלי HOT ו- i24NEWS, פטריק דרהי, יחד עם שני משקיעים שצירף לאחרונה - ארתור אסבאג וג'ון פולסון. ברשת 13 חייבים הזרמת כספים עד 15 במרץ, יום ראשון הקרוב, שכן הם צריכים לשלם משכורת לעובדים ותשלום לספקים. באחרונה פרסמנו בגלובס כי הנהלת רשת 13 טענה את הטענה הזו בפגישה ברשות התחרות, כך שאם לא יאשרו את הזרמת הביניים מדרהי והמשקיעים, הערוץ יקרוס כלכלית.

דרהי לא ענה לשאלות

הרשות השנייה דרשה מרשת 13 וקבוצת המשקיעים עם דרהי לענות על רשימה ארוכה של שאלות ובירורים, כדי להבין את היקף הבקשה. על פי המידע שהגיע לגלובס לא השיבו על השאלות הללו עד כה ולא הוגשה בקשה חדשה. בכל הקשור לרשות התחרות - בשבוע שעבר הוגשה בקשה על ידי רשת להזרמת מימון ביניים מדרהי, אז הבקשה נדחתה בשל זיקות תחרותיות בעייתיות. לפני מספר ימים הוגשה בקשה חדשה, זאת לאחר ההודעה על שני המשקיעים החדשים, והיום (ו) פורסם בגלובס כי שוב רשות התחרות דחתה את הקשה. ברשות התחרות מאשרת ביצוע של הזרמת מימון ביניים רק במצבים חריגים וקיצוניים. על-פי הערכות, הסיבה לסירוב נובעת מכך שברשות התחרות רואים פגיעה אפשרית בתחרות בשוק, בעיקר בשל העובדה שמדובר במתן הלוואה מצד בעלים של ערוץ חדשותי אחר - במקרה הזה i24NEWS .

לאחר מכן, פורסם בגלובס על התחממות משמעותית במגעים בין חברת אקסס בבעלות לן בלווטניק המחזיק בערוץ רשת 13, לבין קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט. נזכיר כי הצדדים ניהלו משא ומתן במקביל לקבוצת דרהי, ואף פורסם בעבר כי רפפורט ובלווטניק נפגשו מספר פעמים כדי לדון על עסקה אפשרית. אסף רפפורט נפגש עם בעלי רשת 13 לן בלווטניק מספר פעמים - כך נחשף בכתבה שפורסמה בעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" בעבר. עוד דווח אז כי רפפורט פגש את בלווטניק לא רק בניו יורק, אלא גם באי סן ברתלמי ("אי קריבי שהפך למגרש משחקים מועדף על עשירים", נכתב). בחודש וחצי האחרונים רפפורט נפגש לפחות פעמיים עם בלווטניק, ובין הצדדים היו שיחות טובות וחמות עם הבנה הדדית. עם זאת, נקודת המחלוקת הייתה הצורך בהזרמת כספים מיידית.

התנאים לאישור העסקה

העסקה הזו דרושה אישורים רגולטוריים. למעשה שני התנאים הכלליים הנבחנים במקרה של חוק התחרות הכללית הם: הראשון, האם העסקה הנדונה נוגעת לחברה עם מחזורי הכנסות ברף שנקבע חוק התחרות הכלכלית. התנאי השני הינו בעלויות צולבות או זיקות תחרותיות בעייתיות, כמו במקרה של פטריק דרהי והבעלות על i24NEWS . ככל והחוק יחייב, הייטקיסטים אף הם יחויבו להעביר את זה לרשות התחרות. כך שלפי התנאי הראשון, ככל הנראה, העסקה הזו דרושה אישור של רשות התחרות.

צריך לומר כי דירקטוריון רשת 13 אישר את ההשקעה, כך לפי הודעת מנכ"ל רשת 13 אמיליאנו קלמזוק לעובדי החברה.

עם זאת, ראוי להזכיר כי פורסם בגלובס בעבר שבדירקטוריון רשת 13 חסר מינוי של דירקטור עצמאי כפי שדורשות הנחיות רשות השנייה. סביב סוגיית מינוי המנכ"לית יוליה שמאלוב ברקוביץ', עו"ד צביקה חוברס התפטר, ועד כה לא דווח על מינוי מחליפו.

קבוצת יזמי ההייטק מסרה בהודעה לתקשורת: "אנחנו שמחים על הצעד המשמעותי הזה לקראת השלמת העסקה. רכישת רשת 13 על ידי קרן Merit מבטיחה את עתיד הערוץ ואת עצמאותו המערכתית המוחלטת. באמצעות התמיכה ב- Merit אנו מעמידים משאבים בהיקפים שטרם נראו בערוץ טלוויזיה ישראלי, במטרה להוביל חדשנות דיגיטלית ולבסס קונצנזוס מאחד, ציוני וישראלי. אזרחי ישראל ראויים לערוץ עצמאי, פטריוטי וחזק. אנו גאים לגבות את קרן Merit בהעמדת משאבים יוצאי דופן לערוץ, על מנת להבטיח שרשת 13 תהיה בית לכל ישראלי".

דני כהן, נשיא Access Entertainment ציין: "אנו גאים בדרך שרשת 13 עברה בשנים האחרונות ומאמינים כי השותפות החדשה תתמוך בהמשך התפתחותו של הערוץ . ברצוני להודות ללן בלווטניק על תמיכתו הבלתי מתפשרת והמתמשכת ברשת 13 ובאנשיה. אנו מאחלים לשותפינו הצלחה רבה ובטוחים שהם יובילו את הערוץ לשלב הבא בצמיחתו".

בהודעה לעובדי חברת החדשות, כתב יו"ר ועד העובדים מתן חודורוב כי "רפפורט, שעשה היסטוריה כיזם ההייטק המצליח ביותר כאן, עושה עכשיו שוב את הבלתי נתפס - ומתגייס להפוך את ערוץ 13 לחברה מצליחה ומשגשגת, שאנו העובדים נהיה גאים מתמיד להשתייך אליה.

"כולנו בוטחים בכישוריו המוכחים, מתפעלים מאומץ ליבו ומתייצבים מראש מאחורי האנשים שהקבוצה בראשותו תמנה בקרוב בצמרת 'רשת', כדי לחולל את השינוי הדרוש. אנחנו אחראים לוודא שהשקעת הענק הזו תניב ערך רב, אזרחי ובהמשך גם פיננסי, לכל מי שנתנו בחברה את אמונם". יתרה מכך אמר כי "אנו בטוחים שבעקבות אסף, ייכנסו בקרוב ל״רשת״ שלל דמויות מצוינות ומגוונות - משקיעים, מנהלים ועיתונאים מרחבי הקשת הישראלית - שישאפו ליטול חלק בסיפור ההצלחה שנבנה ביחד".