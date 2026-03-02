רשות התחרות נגד פטריק דרהי: הצעד שמרחיק את רכישת רשת 13

חברת אקסס בבעלותו של לן בלווטניק מנסה להתקדם עם הכנסתו של פטריק דרהי, בעלי הוט ו-i24NEWS, כשותף אסטרטגי ברשת 13. לגלובס כי בערוץ פנו לרשות התחרות בבקשה לקבל אישור להזרמת ביניים של מימון על-ידי דרהי עד לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים. על-פי המידע שהגיע לגלובס, רשות התחרות דחתה את הבקשה.

על-פי הערכות, הסיבה לסירוב נובעת מכך שברשות התחרות רואים פגיעה אפשרית בתחרות בשוק, בעיקר בשל העובדה שמדובר במתן הלוואה מצד בעלים של ערוץ חדשותי אחר - במקרה הזה i24NEWS.

ההצעה של דרהי כוללת הזרמה מיידית של 41 מיליון דולר לרשת 13 - הצעה שלפי גורמים הבקיאים בפרטים הייתה ההצעה הטובה ביותר לרכישת הערוץ, וזאת משני טעמים: סכום ההזרמה היה גבוה יותר מאשר בהצעת הרכש של קבוצת ההייטקיסטים; וכן מועד ההזרמה היה קרוב יותר.

מרשות התחרות ומסביבתו של דרהי לא נמסרה תגובה.

קשיים גם מצד הרשות השנייה

ולא רק רשות התחרות - גם הרשות השנייה מעמידה קשיים: בשבוע שעבר, במועצת הרשות השנייה קיבלו עדכון מהמנכ"ל בפועל אורי שרף על כך שרשת 13 פנתה בבקשה לאשר לה את העברת השיעבוד עבור דרהי. בעדכון לחברי המועצה נאמר כי הוחזרה תשובה שהם צריכים לספק מענה על שורה ארוכה של שאלות, ושהסוגיה בבחינה. עוד צוין שם כי לא מדובר בבקשה טכנית בלבד כפי שמנסים ברשת 13 להציג, וכי עליהם לספק מענה על שאלות רחבות יותר הנוגעות לעסקה.

החשש הוא שלאחר העברה השיעבוד דרהי יהפוך לנושה, ובהיעדר פירעון יקבל לידיו מניות של הערוץ. מהרשות השנייה נמסר בתגובה כי "רשת לא הגישה בקשה לאישור העסקה על-ידי מועצת הרשות השנייה. התקבלה פנייה להעברת השיעבוד, והיא נמצאת בבחינה".

קבוצת ההייטקיסטים שיפרה את הצעתה

יתרה מכך, בקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט עדכנו בשבוע שעבר את חברת אקסס כי הצעתם לרכישת רשת 13 עדיין עומדת בעיניה. ההצעה של הקבוצה בראשות רפפורט כוללת תשלום לחברת אקסס בסך 25 מיליון דולר עבור מניות הרוב ברשת 13, זאת לצד השקעה בערוץ בסך 100 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות, כאשר בשנה הקרובה הערוץ יקבל 45 מיליון דולר.

שיפור ההצעה כולל בעיקר את מועד הזרמת הכסף, כאשר בקבוצת ההייטקיסטים ציינו כי יפעלו כדי שניתן יהיה להזרים את הכסף עוד לפני קבלת האישורים הרגולטוריים - בדיוק הקשיים שבהם נתקלת העסקה מול דרהי.

גם התנועה הקיבוצית בתמונה

נזכיר כי באחרונה פרסמנו כי ישנה שחקנית מפתיעה שלוקחת חלק בשיחות על רכישת רשת 13, והיא רלוונטית בשתי ההצעות שעמדו על הפרק: התנועה הקיבוצית. עוד לפני שהתגבשה קבוצת ההייטקיסטים בראשות רפפורט, עובדי חדשות 13 חיפשו סיוע עם המצב הכלכלי של החברה. לכן, העובדים פנו לתנועה הקיבוצית, הביעו חשש מסגירת הערוץ וביקשו סיוע.

בשלב מסוים, בתנועה הקיבוצית אמרו שייקחו חלק כדי לסייע למצוא משקיעים לערוץ. במקביל גם הקבוצה של אסף רפפורט התגבשה, והתנועה הקיבוצית אמרה שהיא תהיה חלק ממנה.

לצד זאת נודע כי בתנועה הקיבוצית ניהלו שיחות ומגעים מול מנכ"ל רשת 13, אמיליאנו קלמזוק, עוד לפני ששמו של דרהי עלה על הפרק.