השותף המפתיע בשיחות על רכישת רשת 13

סוגיית ההכרעה לגבי הבעלות ברשת 13 עדיין לא הגיעה לסופה. בעוד שהצעתו של פטריק דרהי היא זו שנבחרה על-ידי חברת אקסס של הבעלים לן בלווטניק, ברשות השנייה אותתו שהם לא מוכנים לדון בבקשה שהגיעה אליהם.

בתוך כך, קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט לא מתכוונת לוותר, ולפי מידע שהגיע לגלובס, ישנה שחקנית מפתיעה במיוחד שלוקחת חלק בשיחות על רכישת 13, והיא רלוונטית בשתי ההצעות שעמדו על הפרק: התנועה הקיבוצית.

● הלחץ נגד עסקת רשת 13 מגיע לחו"ל. האם דרהי יקבל שיעבודים, ומה ייצא למנכ"ל?

● האי הקריבי וההערכות שהתבדו: פרטים חדשים על המשא-ומתן בין אסף רפפורט ולן בלווטניק

● קבוצת ההייטקיסטים עדיין מעוניינת ברשת 13. היא רק מחכה שדרהי ייכשל

נכנסו לתמונה עוד לפני רפפורט ודרהי

על-פי גורמים הבקיאים בפרטים, עוד לפני שהתגבשה קבוצת ההייטקיסטים בראשות רפפורט, עובדי חדשות 13 חיפשו סיוע עם המצב הכלכלי של החברה. לכן, העובדים פנו לתנועה הקיבוצית והביעו את החשש מסגירת הערוץ, וביקשו סיוע.

בשלב הראשוני הייתה מחשבה שהתנועה הקיבוצית תיכנס בתור משקיעה יחידה, אבל לאחר בדיקת נאותות הייתה הבנה שצריך עשרות מיליוני דולרים. לכן בתנועה הקיבוצית אמרו שהם ייקחו חלק כדי לסייע למצוא משקיעים. לאחר שיחות רבות, הקבוצה של אסף רפפורט התגבשה, והתנועה הקיבוצית אמרה שהיא תהיה חלק ממנה.

עוד נודע לגלובס כי בתנועה הקיבוצית ניהלו שיחות ומגעים מול מנכ"ל הערוץ, אמיליאנו קלמזוק, עוד לפני ששמו של פטריק דרהי, הבעלים של הוט ו-i24NEWS, עלה על הפרק.

בכיר בתנועה הקיבוצית אמר לגלובס כי "המשא-ומתן עם ערוץ 13 נעשה כדי לשמר תקשורת חופשית, ובדי להשפיע על השיח המחבר את החברה הישראלית כולה. התנועה הקיבוצית שמה לעצמה כמטרה להדביק את החברה הישראלית, גם בימים שזה פחות פופולרי".

למעשה, לתנועה הקיבוצית חשובה החברה הישראלית, התרבות והיא פועלת נגד הפילוג בעם, ואין פה עניין פוליטי כלל. "לא רק עם קבוצת ההייטקיסטים ברשת 13, ככל שהתנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי ידעו לעזור לחברה הישראלית בהשפעה על השיח המאחד ועל תחושת הביחד, ולא משנה עם מי - אנחנו נהיה שם", אמר אותו בכיר.

בתנועה הקיבוצית סירבו להגיב. לא נמסרה תגובה מקבוצת היזמים בראשות אסף רפפורט.

על-פי פרסומים קודמים בגלובס, חברי הקבוצה שהתגבשה עד כה הם אסף רפפורט, ממייסדי וויז, וגם השותפים לאקזיט הענק, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק. לצידם עלו גם שמותיהם של ניר זוהר, נשיא Wix, ומרב בהט, חברת הסייבר דאזז שנמכרה לוויז. כעת, גם שמה של התנועה הקיבוצית נכנסת לסיפור.

ההצעה של הקבוצה בראשות רפפורט כוללת 25 מיליון דולר עבור מניות הרוב ברשת 13 לחברת אקסס, זאת לצד 100 מיליון דולר השקעה בערוץ בשלוש השנים הקרובות.

הצעה משופרת והמכשול מהרשות השנייה

בשל החששות שהמהלך יעבור אצל רשות התחרות, ולמרות שישנה התניית אי-תחרות שמונעת מקבוצה ההייטקסטים להגיש הצעה נגדית עד חודש אחרי ההצעה המקורית שנבחרה - הקבוצה הגישה לבלווטניק הצעה משופרת לרכישת רשת 13.

הסעיף הבודד שהשתפר הוא מועד ההזרמה - ההצעה החדשה מאפשרת הזרמת מימון מיידי לערוץ רשת 13. המשמעות היא שהערוץ יקבל הזרמה של 45 מיליון דולר בשנה הראשונה.

בקבוצה בראשות ההייטקיסטים טוענים כי בהצעה שלהם אין בעיות רגולטוריות, שכן אין להם בעלויות צולבות בכלי תקשורת או ניגודי עניינים. לדבריהם, ההצעה שלהם יכולה להעניק מנועי צמיחה לערוץ ולהביא לאיזון תפעולי תוך שלוש שנים.

נזכיר כי ההצעה של דרהי, בעלי הוט ו-i24NEWS, אשר התקבלה כאמור, כללה הזרמה מיידית של 41 מיליון דולר לרשת 13 - הצעה שלפי גורמים הבקיאים בפרטים הייתה ההצעה הטובה יותר, וזאת משני טעמים: סכום ההזרמה היה גבוה יותר מאשר ההצעה של ההייטקיסטים, וכן מועד ההזרמה.

לצד זאת, במועצת הרשות השנייה שהתקיימה אמש (ד'), המנכ"ל בפועל אורי שרף דיווח לחברי המועצה על כך שרשת 13 פנתה עם בקשה לאשר לה את העברת השיעבוד. בעדכון נאמר כי הוחזרה תשובה שהם צריכים לספק מענה על שורה ארוכה של שאלות, ושהסוגיה בבחינה. נאמר שם כם כי מובן שלא מדובר בבקשה טכנית בלבד כפי שברשת מנסים להציג, וכי עליהם לספק מענה על שאלות רחבות יותר הנוגעות בעסקה.

למעשה, החשש הוא שלאחר העברת השיעבוד, דרהי יהפוך לנושה, ובהיעדר פירעון הוא יקבל לידיו מניות של הערוץ. המשמעות היא שאם אקסס ירצו להמשיך בכל זאת עם דרהי, יהיה עליהם להגיש בקשה של רכישת מניות, מה שעשוי לקחת זמן - הן ברשות השנייה והן ברשות התחרות.

מהרשות השנייה נמסר בתגובה כי "רשת לא הגישה בקשה לאישור העסקה על-ידי מועצת הרשות השנייה. התקבלה פנייה להעברת השיעבוד, והיא נמצאת בבחינה". מחברת אקסס וסביבתו של פטריק דרהי לא נמסרה תגובה.