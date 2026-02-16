לפני קצת פחות משנה חתמו בעלי רשת 13 לן בלווטניק והמנכ"ל אמיליאנו קלמזוק על מזכר הבנות, שלפיו קלמזוק יגייס קבוצת משקיעים לערוץ. קלמזוק התקשה במשימה, אבל אז נולד אצלו הרעיון להביא כמשקיע את איש העסקים הצרפתי יהודי פטריק דרהי, בעלי הוט ו-i24NEWS.

● האי הקריבי וההערכות שהתבדו: פרטים חדשים על המשא-ומתן בין אסף רפפורט ולן בלווטניק

● קבוצת ההייטקיסטים עדיין מעוניינת ברשת 13. היא רק מחכה שדרהי ייכשל

לפי מידע שהגיע לגלובס, קלמזוק עצמו לא יקבל מניות כתוצאה מהמהלך, בעוד דרהי יזרים 40 מיליון דולר ויקבל 15% מהמניות - אך ללא זכויות המקנות שליטה. מה דרהי מרוויח בשלב הנוכחי של העסקה? את זה יצטרכו לבחון ברשות התחרות.

הביטחונות לדרהי

חברת רשת 13 עברה טלטלות רבות בשנים האחרונות. מנכ"לים מתחלפים, אנשי מפתח שמשכו את החברה לכיוונים שונים, ובעיקר בעיות כלכליות מתמשכות לצד נתוני רייטינג לא טובים. בימים האחרונים עמדו שתי הצעות על השולחן: האחת מיזמי הייטק ישראלים ובראשם מייסד Wiz אסף רפפורט, והשנייה מדרהי.

בחברת אקסס, שבבעלות בלווטניק, החליטו להתקדם עם ההצעה של דרהי, כאשר לדברי גורמים הבקיאים בעסקה, המטרה היא להכניס שותף לעסקים שיזרים כספים במקום בלווטניק. ההזרמה הזו אמורה לכסות את הגירעון התקציבי בערוץ, שעומד על כ-120 מיליון שקל.

הצדדים מדגישים כי מדובר בהכנסת שותף אסטרטגי לתוך החברה. במובן הזה, בלווטניק ואנשיו מקווים כי ההשקעה תאפשר לחברה לעבוד שנים קדימה מבלי שיהיה צורך בהזרמת כסף נוספת מצד בלווטניק, שכבר אמר בעבר כי אינו מעוניין בכך. ברשות התחרות יצטרכו לבדוק האם עסקה שנראית תמימה מייצרת בפועל זיקה מבנית ממשית, כשמדובר בעסקים מתחרים כמו רשת 13 ו-i24NEWS.

לפי מידע שהגיע לגלובס, במסגרת העסקה הועלתה דרישה להעמיד בטוחות, כשהמשמעות היא שדרהי יקבל שיעבודים על ההזרמה. ככל שאכן יש אלמנט של שיעבוד, הדבר מתאים יותר לעסקת הלוואה ולא לעסקת שותפות כפי שמציגים הצדדים.

סעיף 36 בחוק הרשות השנייה מתייחס לכך, ומצביע על מספר איסורים. ראשית, אסור לשעבד או להעביר זיכיון לשידורים ורישיון לשידורים. שנית, אי-אפשר להעביר, וגם לא לשעבד באופן שמאפשר מימוש והעברה, 10% או יותר מאמצעי השליטה ללא הסכמת מועצת הרשות השנייה מראש. העסקה יכולה להיות מוצגת כנתינת הלוואה לחברה, אך כשהחוב לא ייפרע - הוא יהפוך למניות בהיקף של 15% ממניות החברה.

הזרמה ב-45 יום

נגד העסקה עם דרהי הוגשו מכתבים של ארגון העיתונאים לייעוץ המשפטי לממשלה, לרשות התחרות, לרשות השנייה, לדירקטוריון רשת 13 ולבית הדין לעבודה. במכתבים נטען כי נדרשת בחינה רגולטורית דחופה של העסקה, הן מצד הבעלויות הצולבות של דרהי והן מצד החשש לביצוע מיזוג לא חוקי בין רשת 13 ל-i24NEWS, לצד פגיעות אפשריות בתחרות ובחופש העיתונות. הסוגיות האלה צפויות להתנהל זמן מה, מה שעלול להקשות על אישור מהיר לעסקה - כפי שהיה רוצה בלווטניק.

ברשת 13 הגיבו על המכתבים ואמרו כי מדובר ב"תיאור מעוות שמוביל למסקנות בלתי מבוססות". לפי החברה, "הטענה לניגוד עניינים כביכול של מנכ"ל רשת חסרת שחר, וממילא אין נדרשת פעולה כלשהי לריפוי פגם שלא קיים".

גורמים המעורים בפרטים מספרים כי בלווטניק רצה לסגור עסקה ש"תוריד" ממנו את הבעלות על רשת 13 מהר ככל הניתן, והמטרה היא שמשפחת דרהי תזרים כספים לערוץ בהקדם. הסוגיה שעמדה במחלוקת קשורה למה שקורה בעת ההמתנה לאישור הרגולטורי: ההייטקיסטים הסכימו להשתתף בחלק מההוצאות בתקופה זו, בעוד שדרהי הסכים לשלם את מלוא הסכום הנדרש עוד לפני האישור.

לפי מידע שהגיע לגלובס, כשהצדדים מסבירים שההזרמה תיעשה "בהקדם האפשרי", הכוונה היא לכחודש וחצי ממועד החתימה, כלומר ב-15 במרץ. לפי מסמכי רשות התחרות, הזרמת כסף, אם היא בלעדית, יכולה להוות סימן של שליטה בחברה. יתרה מכך, יש מי שחושש כי העסקה שתוצג לרשות תהיה במתכונת הלוואת חוב - משמע, הזרמת הכספים וקבלת שיעבודים כפי שנכתב.

עסקה כזו עשוי להשתנות דרמטית אם חוק השידורים ישונה במסגרת הרפורמה של שר התקשורת שלמה קרעי, או אם דרהי יצליח למכור את הוט. באקסס וברשת הבהירו מספר פעמים כי הם יבצעו את העסקה כחוק ולפי הוראות הרגולטור, אך לפי שעה לא התקבלו אינדיקציות שרשות התחרות קיבלה פנייה רשמית לבחינת העסקה. בכל מקרה, מדובר בעסקה מורכבת, וייתכן כי הבחינה תיקח זמן.

בקבוצת ההייטקיסטים לא מרימים ידיים. הקבוצה הציעה לבלווטניק 25 מיליון דולר עבור 75% מהמניות, והשקעה נוספת של 100 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות. ההצעה מסמנת כי הם עדיין מעוניינים במהלך, ועדיין חושבים שהצעתם טובה יותר מזו של דרהי, לא רק לערוץ אלא גם לבלווטניק.

הלחצים בבריטניה

במהלך סוף השבוע התפרסמה ב"גרדיאן" הבריטי כתבה בעניין בלווטניק, דרהי ורשת 13, עם התייחסות לחשש שה-15% שדרהי רוכש הם למעשה שליטה על 100% ממדיניות החברה. בכתבה נימקו זאת בכך שהוא היחיד שמוכן להזרים כסף מזומן לערוץ, מה שיהפוך את הערוץ לתלוי בו לחלוטין.

עוד צוין כי עיתונאי החברה חוששים שדרהי, שנתפס כמי שמנהל כלי תקשורת עם קו פחות לעומתי לממשלה, ינסה לרסן את הביקורת העיתונאית. ארגון העיתונאים צוטט שם כמי שאומר שהעסקה היא חלק מתוכנית-על של הממשלה להשתלט על כלי התקשורת לקראת הבחירות.

בתגובה לכתבה אמר דובר מטעם אקסס כי "כל רמיזה שההצעה המועדפת נבחרה מסיבות פוליטיות היא שקרית לחלוטין… הצעתו של דרהי נבחרה משום שהיא מהווה את העסקה הטובה ביותר עבור ערוץ 13".

בלווטניק, ניתן להניח, היה אולי מעדיף לוותר על הסיקור הזה. הוא כבר התנסה בכך בעבר הלא רחוק, סביב מינויה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' למנכ"לית חדשות 13. אז, עשרות מוחים הגיעו להפגין מול מוסדות הקרויים על שם בלווטניק, וגם במקרה ההוא ה"גרדיאן" סיקר את הנושא. זמן קצר אחר-כך, שמאלוב-ברקוביץ' כבר לא הייתה בתפקיד.

אבל ה"גרדיאן" הוא לא היחיד: גם ה"פייננשל טיימס" הבריטי עסק בנושא וחשף כי רפפורט נפגש עם בלווטניק מספר פעמים, במטרה לנסות ולקדם את הצעת הרכישה שהוביל. לפי העיתון, המחלוקת הייתה סביב הצורך בהזרמת כספים מיידית.

דובר מטעם אקסס מסר כי "איננו מתייחסים לשמועות באשר לפרטי העסקה. העסקה תוצג לרגולטורים בשקיפות כמתבקש על-פי חוק".

מהרשות השנייה נמסר כי "כל עסקת העברת מניות אצל בעל רישיון לשידורים מחייבת אישור של הרשות, וגם עסקה זו תבחן בהתאם".