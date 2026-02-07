רשת 13 בדרך לידיים של פטריק דרהי

שוק התקשורת הישראלי נמצא בנקודת רתיחה, כשבמרכזו עומדת שאלת הבעלות על רשת 13. לאחר שנים של חוסר יציבות כלכלית וניסיונות רכישה שלא הבשילו, מתכנסות כעת שתי הצעות מרכזיות: האחת של קבוצת יזמי הייטק שנחשפה בשבועות האחרונים בראשות אסף רפפורט; והשנייה של פטריק דרהי, בעלי HOT ו־i24NEWS, שפועל יחד עם מנכ"ל רשת 13 הנוכחי, אמיליאנו קלמזוק, וקיבל את ברכת הבעלים לן בלווטניק בעבר.

● לפני כניסת הדירקטורים החדשים: בחדשות 13 אישרו את המינוי הקבוע של המנכ"לית טלי בן עובדיה

על פי גורמים הבקיאים בפרטי המשא ומתן מסתמן כי ההצעה של דרהי ואמיליאנו עברה לאישור, ומתקדמת יותר מההצעה המתחרה של קבוצת ההייטקיסטים. על פי הערכות שהגיעו לגלובס, במקביל להצעת ההייטקיסטים, אנשי דרהי הגישו ללן בלווטניק הצעת רכישה בשני שלבים.

בשלב הראשון, דרהי יוכל לרכוש עד 15% מהמניות - זאת בשל מגבלת הבעלויות הצולבות הקבועה בחוק. עם זאת, היעד הסופי הוא רכישת כ־75% מרשת 13, יעד שיוכל להתממש רק אם ישתנה החוק או אם דרהי ימכור את אחזקותיו ב־HOT.

אחת האפשרויות הנבחנות היא שקלמזוק ישמש כישות המשפטית שתוביל את השליטה בערוץ, תוך מציאת פתרון משפטי שיאפשר לעקוף את מגבלות החוק. על פי מידע שהגיע לגלובס, שווי העסקה מוערך בכ־40-50 מיליון דולר, סכום שדרהי צפוי להעביר לבלווטניק עבור מניות הרוב.

בתרחיש זה, קלמזוק צפוי להמשיך ולהוביל את החברה כמנכ"ל. יצוין כי עוד לפני מספר חודשים חתם בלווטניק על מזכר הבנות עם קלמזוק, שלפיו זה יקבל 74% ממניות החברה יחד עם קבוצת משקיעים שיביא. עד כה, קלמזוק לא הצליח להעמיד קבוצת משקיעים כזו.

איחוד עם i24NEWS בדרך?

לצד זאת, יש לציין כי מאז עזיבתו של נדב טופולסקי לא מונה יו"ר דירקטוריון לרשת 13, לפחות לא באופן רשמי. המשמעות היא שסוגיית הרכישה מגיעה לדיון בדירקטוריון ללא יו"ר קבוע, כאשר המנכ"ל עצמו הוא צד לאחת ההצעות, ועולות שאלות כבדות משקל בנוגע לממשל התאגידי ולאופן שבו תאושר העסקה באופן מסודר. לאחר פרישתו המלאה של טופולסקי מהדירקטוריון, נותרו שלושה חברים בלבד, שאחד מהם הוא דני כהן - נציגו ושליחו של בלווטניק בכל הקשור לרשת 13.

לשם השוואה, כאשר עופר ינאי התעניין בעבר ברכישת הערוץ - מגעים שהתפוצצו בהמשך - דובר על רכישת 10% מהמניות תמורת 10 מיליון דולר. גם ניר צוק, יזם הייטק ובעל הון, שקל בעבר רכישה של מלוא הערוץ, והערכת השווי אז נעה בין 70 ל־90 מיליון דולר. ניסיונות אלה, שפורסמו לאורך השנתיים האחרונות אך לא הבשילו, חשפו את עומק הבור התקציבי שבו מצוי הערוץ.

הצרות של דרהי הן בסדר גודל עולמי. בקבוצת אלטיס שבשליטתו, בעלי מניות אותתו לפי דיווחים בעולם על חוסר שביעות רצון מהתנהלות החברה ומהקשיים הפיננסיים שבהם היא מצויה. עוד דווח כי דרהי העביר את פעילות i24NEWS מאלטיס למשפחת דרהי - מהלך שהוביל לסבב פרישות מרצון ולקיצוצים נוספים, בניסיון לייצב את החברה, שגייסה טאלנטים בשכר גבוה מהממוצע בשוק. למרות זאת, דרהי ממשיך לבחון אפשרויות בשוק התקשורת הישראלי, בין היתר מול ידיעות אחרונות ונוני מוזס, לפי הדיווחים, וכעת גם מול רשת 13.

אם תצא לפועל, ההצעה של דרהי צפויה להוביל לאיחוד בין i24NEWS לרשת 13, שכן אין היגיון כלכלי בהחזקת שתי מערכות חדשות מקבילות. תרחיש כזה מעורר חשש כבד מפני קיצוצים נוספים, ואף משמעותיים. ב־i24NEWS הדבר אפשרי בין היתר משום שלא נחתם עם ועד העובדים סעיף המונע פיטורים נוספים. מנגד, עבור בלווטניק יש בהצעה יתרון: דרהי הוא דמות מוכרת בעולם התקשורת, שמפעילה כבר כיום ערוץ חדשות בישראל ובעל אוריינטציה ימנית.

אתגר רגולטורי

עם זאת, גם ההצעה הזו מורכבת מבחינה רגולטורית. חוק הבעלויות הצולבות בישראל נועד למנוע ריכוזיות יתר בשוק השידורים, הרדיו והעיתונות, ולהבטיח שלא גורם אחד ישלוט במספר פלטפורמות מרכזיות. על פי גורמים הבקיאים בחוק, דרהי לבדו מוגבל לרכישת עד 15% מרשת 13. אם יצטרף לעסקה מחזיק נוסף ב־HOT, ניתן יהיה להגיע יחד לאחזקה של עד 24%. בשל שילוב הפעולה עם קלמזוק, אפשר למצוא את הדרך לעקוף את המגבלה הזו בחוק.

נזכיר כי גם בעבר, סביב אחזקתו של בלווטניק בערוץ בהיותו אזרח זר נמצאו פתרונות משפטיים שאפשרו לו להחזיק בשליטה, בין היתר באמצעות פיזור מניות, מינוי דירקטורים ישראלים ורוב ישראלי בדירקטוריון. בנוסף, חוק הרשות השנייה מצוי בימים אלה על שולחן הכנסת, כחלק מרפורמת השידורים שמקדם שר התקשורת שלמה קרעי, מה שעשוי להשפיע גם על סוגיית הבעלויות הצולבות.

במקביל, אסף רפפורט, ממייסדי Wiz, פועל לגיבוש קבוצת יזמים במטרה לרכוש את רשת 13 ולהבטיח את המשך פעילותה, על רקע כישלונותיה הכלכליים והרצון של בלווטניק להשתחרר מהשליטה בערוץ. לגלובס נודע כי קבוצת ההייטקיסטים הציעה לבלווטניק עסקה דו־שלבית: רכישת 74% מהמניות וכן התחייבות להשקעה של כ־100 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות - לצורך ייצוב תפעולי, השקעה בתוכן, חיזוק חברת החדשות והחזרת חובות.

בארגון העיתונאים והעיתונאיות פנו לדירקטוריון רשת 13 בקריאה לעצור את ההתקשרות בין דרהי לבעל השליטה ברשת 13 ולמיזוג, טרם אישור רשות התחרות. במכתב ציינו כי פורסם שסביבתו של ראש הממשלה נתניהו הבהירה לבעל השליטה ברשת 13, כי תפעל לכך שאישור הרשות השנייה לעסקת דרהי-אמיליאנו תינתן בהקדם. עוד צוין כי "אנו מבקשים להתריע כי התקשרות זו, שעל פניה אינה חוקית, צפויה לפגוע הן במערכת החדשות ובחברת החדשות של רשת 13 ואינה משרתת את טובתה של החברה".

לדברי ארגון העיתונאים, ההתקשרות "צפויה להוביל להפרות פליליות של דיני התחרות מצד הצדדים המתקשרים וכן להפרות של חוק הרשות השנייה ושל חוק התקשורת".

לצד זאת, לדבריהם, אם קלמזוק, המנכ"ל המכהן, יוצג כבעל אמצעי השליטה בערוץ, "מובן שמי שאינו מזרים כספים בעסקה, אינו מסוגל לממן בעצמו את רוב פעילותו של הערוץ ונשען למעשה על בעל מניות מיעוט לא יוכל להיות בעל שליטה אמיתי, אינו יכול לשמש כמחזיק האמיתי באמצעי השליטה ובשליטה (כהגדרתם בחוק הרשות השנייה) ברשת 13 והצגתו ככזה תהא פיקציה". לדבריהם, בעל השליטה האמיתי והמממן העיקרי יהיה מר דרהי, וזה "בניגוד מוחלט לכוונת המחוקק בקבעו את האיסור על בעלות צולבת בתקשורת, שנבע מהרצון להבטיח גיוון ותחרות רבים ככל הניתן".