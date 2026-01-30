דירקטוריון חברת החדשות של רשת 13 הודיע היום (ו') המינוי הקבוע של המנכ"לית טלי בן עובדיה, זאת לאחר שמונתה במינוי זמני בנובמבר 2024. בן עובדיה משמשת בשנה האחרונה כמנכ"לית חדשות 13, ובמהלכה ניהלה את חברת החדשות בתקופה מלחמה מורכבת ובניסיון לייצר יציבות בחברת חדשות 13 שעברה טלטלות רבות.

● בג"ץ דן בהחלטת הממשלה לסגור את גלי צה"ל: "למה זה כל-כך דחוף?"

ההתנגדות שהוסרה

ההחלטה הזו לא סתם התקבלה ופורסמה דווקא ביום שישי: בשל עזיבת הדירקטורית ד"ר יפעת בן חי שגב (כדי לקדם את מינויה כיו"ר הרשות השנייה), לדירקטורים הנותרים מטעם הציבור יש 20% כוח הצבעה לכל אחד, זאת להבדיל מהמצב הקודם, לפני פרישתה של בן חי שגב שלכל דירקטור מטעם הציבור יש 13%.

המשמעות היא, שכעת יש מתנגד בודד, אברהם נתן, שאומנם יש לו משקל גבוה יותר של 20%, אבל שאר הדירקטוריון יכול להעביר את ההחלטה בהסכמה של 80%, יותר ממה שדורש החוק (75%). למעשה, ברשת 13 ניצלו את ההזדמנות שיש להם את היכולת לפתור את הדדלוק שהיה עד כה - בכך שכניסת הדירקטורים החדשים מטעם הרשות השנייה נכנסת לתוקף ב-1.2, ביום ראשון הקרוב, ולמנוע התנגדות אפשרית אם היא בכלל קיימת.

המינוי הזה התאפשר בין היתר בשל העובדה שד"ר יפעת בן חי שגב סיימה את כהונתה כדירקטורית מטעם הציבור של הרשת השנייה. נזכיר, אז, שני נציגי הציבור בדירקטוריון חדשות 13, ד"ר יפעת בן חי שגב ואברהם נתן, הצביעו נגד מועמדותה של בן עובדיה כמינוי קבוע או זמני. בשל הצורך באישור של למעלה מ-75% מדירקטוריון החברה, ההתנגדות העזה של שני הדירקטורים מטעם הציבור, לא ניתן היה למנות אותה בהליך רגיל - שכן לכל אחד מהדירקטורים הללו יש כ-13% כוח הצבעה, ואם שניהם מתנגדים, לא ניתן להגיע לסף הנדרש. התנגדותם של שניים מנציגי הציבור של הרשות השנייה הובילה לכך שלא היה אפשר עד כה למנות את בן עובדיה דרך קבע.

מרשת 13 נמסר בתגובה כי "הישיבה על ההצבעה (על מינויה של טלי, נ.ט) נקבעה עוד בטרם יצאה ההודעה על מינוי הדירקטורים".

הרשת נמנעה מעיצומים כספיים

בשל היעדר מינוי הקבע, בחודשים האחרונים הרשות השנייה העלתה אולטימטום לרשת 13 בשל העובדה שלא מונה מנכ"ל בדרך קבע - ודרשו מהחברה למנות מנכ"ל או שיוטלו סנקציות. רשת 13 לא עמדה בדדליין הראשון שהוצב, והרשות השנייה החליטה להאריך את הדדליין עבור החברה -עד ל-16 במרץ. כעת רשת 13 ממנה מינוי קבע את טלי בן עובדיה, וככה היא נפתרת מהליכים להטלת עיצומים כספיים.

בן עובדיה היא אשת חדשות ותיקה שכיהנה לאורך השנים בשורה של תפקידי מפתח בטלוויזיה ובדיגיטל. בין תפקידיה השונים - היא שימשה כעורכת מהדורה ואולפן שישי בחדשות 2, הייתה ממקימות מערכת החדשות של ynet , וחברה מרכזית בצוות ההקמה של חדשות 10. בהמשך כיהנה כעורכת הראשית וכסמנכ"לית החדשות של חדשות 10. לימים הייתה מהצוות ההקמה של מיזם התקשורת של ניר צוק, "רלוונט", גוף תקשורת שנסגר אחרי שנה של פעילה ואחרי שהושקעו בו לפחות 100 מיליון שקלים.

נזכיר, הרשות השנייה הודיעה על מינוים של שני דירקטורים מטעם הציבור, כדי למלא את החוסר בחדשות 13 כפי שנדרש על פי החוק. המינוי שלהם נכנס לתוקף ב-1.2, כך שהם עדיין לא חלק מההחלטה שהתקבלה. על פי הודעת הרשות, אילת אליאב ודניאל בוטוין, הם שני הדירקטורים החדשים בחברת החדשות. בוטוין, כיהן בעבר בתפקידים בכירים בחברת דואר ישראל וכדירקטור בחברה, ואליאב, רואת חשבון ומשפטנית בהשכלתה וכיום משמשת כמנכ"לית חברת איי.אי.איל - חברה בתחום ההנעלה.