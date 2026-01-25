מועצת הרשות השנייה הודיעה היום (א') על מינוי דירקטורים מטעם הציבור לחברות חדשות 12, חדשות 13 וחברת עכשיו 14 - זאת לאחר תקופה שנרשמו חוסרים במילוי תפקידי הדירקטורים מטעם הציבור בחברות הטלוויזיה השונות.

על-פי ההודעה, מועצת הרשות החליטה על מינוי חמישה דירקטורים מטעם הציבור: אילת אליאב ודניאל בוטוין מונו לדירקטורים בחדשות 13, פרופ' אסף מידני וד"ר מיכל שפירא מונו לדירקטורים בחדשות 12, ופרופ' אילן אבישר מונה לדירקטור בערוץ עכשיו 14.

על-פי ההודעה, אילת אליאב היא רואת חשבון ומשפטנית בהשכלתה וכיום משמשת כמנכ"לית חברת איי.אי.איל - חברה בתחום ההנעלה. לאורך השנים היא כיהנה כדירקטורית בחברות פרטיות וממשלתיות ובגופים ציבוריים. לאליאב יש ניסיון ניהולי בכיר מהמגזר העסקי והיכרות מעמיקה עם רגולציה, כספים וניהול מערכות מורכבות.

הודעה זו מאשרת את הפרסום בגלובס מהימים האחרונים לפיו אליאב תמונה לדירקטורית בחדשות 13. בגלובס פורסם כי עו"ד אופיר ביתן, היועץ המשפטי של הרשות השנייה, שלח מכתב לשאר חברי המועצה, בו ציין כי בין אליאב לבין משפחת ברקוביץ' - הן אייל ברקוביץ' והן בנו ליאור - ישנו קשר, בעיקר דרך הפעילות העסקית של החברה שהיא המנכ"לית שלה. בשל העובדה שברקוביץ' אינו בעל עניין ברשת 13, לא קמה מניעה משפטית למינוי, אך נקבע כי על אליאב לחתום על הסדר ניגוד עניינים בכל הקשור לברקוביץ'.

המינוי השני לחדשות 13 הוא דניאל בוטוין, שכיהן בעבר בתפקידים בכירים בחברת דואר ישראל וכדירקטור בחברה. לפי הודעת החברה, הוא כיהן לאורך השנים כחבר במועצת המנהלים וכחבר הנהלה בכיר. בהודעת הרשות השנייה נכתב עליו כי הוא בעל ניסיון רב באסטרטגיה, בלוגיסטיקה, ברכש ובסחר בחברה בעלת היקף פעילות רחב, בתקופה של תמורות טכנולוגיות ושינויים מבניים.

מינויים נוספים

בחדשות 12 מונו כאמור שני דירקטוריון - פרופ' אסף מידני וד"ר מיכל שפירא.

פרופ' מידני הוא חוקר בכיר בתחום המדיניות הציבורית, הממשל והמשפט הציבורי ומכהן כפרופסור בבית הספר לממשל וחברה במכללה האקדמית תל אביב-יפו. בנוסף הוא מכהן כיו"ר המועצה להכוונת פעולות קרן החילוט במשרד המשפטים וחבר במל"ג. לפי ההודעה, פרופ' מידני שימש בעבר כיו"ר דירקטוריון החברה הממשלתית לתיירות בע"מ, כיו"ר הוועדה הציבורית לעדכון דרכי גיוס מיון והכשרה של דירקטורים בחברות ממשלתיות וכחבר הוועדה הציבורית למימון מפלגות בכנסת.

ד"ר מיכל שפירא כיהנה בעבר כחברת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בשנים 2022-2010. היא מכהנת כיום כראש בית הספר לשיווק ודיגיטל וכחברה בוועד המנהל של הקריה האקדמית אונו, זאת לצד היותה מרצה באוניברסיטה העברית וכן כדירקטורית בגופים ציבוריים וממשלתיים.

המינוי האחרון שאושר הוא של פרופ' אילן אבישר לדירקטור בחברת עכשיו 14. פרופ' אבישר מכהן כפרופסור בחוג לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב מאז 1989. בעברו הוא כיהן כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בשנים 2014-2010 וכחבר מועצת הכבלים והלוויין בשנים 2004-1996. פרופ' אבישר הוא בעל ניסיון עשיר ברגולציה בתחום התקשורת, וכיהן בעבר כחבר במועצה לביקורת סרטים וכחבר במועצת הקולנוע הישראלי.