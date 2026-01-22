הדירקטורית החדשה בחדשות 13 והדרישה שקשורה לאיל ברקוביץ

הרשות השנייה עומלת בימים אלה להשלמת מינוי דירקטורים מטעם הציבור בחברת חדשות 13, כפי שנדרש על פי החוק. נכון להיום קיים חוסר במשבצת זו לאחר פרישתם של שניים מתוך שלושת הדירקטורים שכיהנו בתפקיד. האחרונה שעזבה היא יפעת בן־חי שגב, שהייתה בין המתנגדות למינויה הקבוע של טלי בן־עובדיה לתפקיד מנכ"לית חברת החדשות.

● מתקרבים לחתימה: קבוצה בראשות אסף רפפורט בדרך לרכישת רשת 13

● גל פרישות ב"כאן": סמנכ"ל הרדיו לי-אור אברבך מסיים את תפקידו

בימים האחרונים התקיים דיון במועצת הרשות השנייה בנוגע למינוי דירקטורים מן הציבור בחברות החדשות ובערוצים המשדרים חדשות, וההחלטות הסופיות, הכוללות את שני הדירקטורים החסרים בחדשות 13, צפויות להתפרסם בקרוב. לגלובס נודע כי בין השמות שכבר אושרו נמנית אילת אליאב, מנכ"לית חברת איי.אי.איל בע"מ, העוסקת ביבוא והפצה של מותגי הנעלה בינלאומיים.

במכתב ששלח עו"ד אופיר ביתן, יועמ"ש הרשות השנייה, לשאר חברי המועצה נכתב כי "לאחר הריאיון בפני המועצה, פנתה גב' אילת אליאב וביקשה לעדכן כי מר ליאור ברקוביץ, בנו של מר איל ברקוביץ, אשר מגיש תוכנית יומית שמופקת על ידי חברת חדשות 13 עבור רשת 13 (המחזיקה בחדשות 13) ועל פי פרסומים חתום על 'חוזה טאלנט' עם רשת 13, הוא זכיין של החברה שהיא משמשת בה כמנכ"לית. כמו כן, מר איל ברקוביץ' עצמו הוא חבר קרוב של בעלי החברה שבה היא מועסקת".

ברקוביץ אינו נחשב בעל עניין ברשת

אליאב עומדת ב-20 השנים האחרונות בראש חברת I.A.IL, אשר לפי אתר החברה נקראת כיום Original's, והוקמה על ידי אבי אבידור, יוסי אירני ורוני אירני. החברה מייבאת לישראל מותגי הנעלה בינלאומיים. אליאב מכהנת כדירקטורית ב-S.R. ACCORD, חברה בורסאית שפועלת בתחום מימון לעסקים ואשראי חוץ בנקאית, ובעבר שימשה כדירקטורית בחברה העירונית לביטחון וסדר ציבורי בראשון לציון, וכן כדירקטורית וחברת ועדת השקעות בקרן השתלמות ק.ס.מ.

במכתב צוין עוד כי הקשר בין אליאב לבין ליאור ברקוביץ הוא קשר עבודה שוטף, בהקשר של "ניהול החנות, רכישת סחורה, שיווק ונהלי הרשת, כאשר מר ברקוביץ, בהיותו אביו של ליאור וחבר של בעלי החברה, לעיתים מעורב בהחלטות לגבי החנות ומבקש להיות חלק מהשיח".

נכתב כי "תדירות הקשר מול בנו של מר ברקוביץ היא כפעם בחודש, ולפעמים יותר מכך ברמת השיח. לגבי מר ברקוביץ ההתנהלות אינה קבועה, כאשר כעת מידת המעורבות כאמור נתונה לשיקול דעתו. ברמת הקשר עם בעלי החברה, מדובר בחברות צמודה וארוכת שנים ברמה יומיומית".

לפי חוות דעתו של עו"ד ביתן, לא קמה מניעה משפטית למינויה של אליאב כדירקטורית מטעם הציבור בחדשות 13. לדבריו, החוק קובע איסור מוחלט על מינוי מועמד שהוא עצמו או קרובו מצוי בקשר חוזי או עסקי, ישיר או עקיף, עם מורשה לשידורים או בעל עניין - אך ברקוביץ אינו נחשב בעל עניין ברשת. על פי מידע שהגיע לגלובס, המינוי אושר בהמשך על ידי מועצת הרשות השנייה.

עם זאת, במכתב צוין כי לא ניתן לשלול אפשרות לקיומם של מצבים שבהם עלולים להתעורר ניגודי עניינים נקודתיים בסוגיות שיובאו לדיון בדירקטוריון חדשות 13 ונוגעות במישרין או בעקיפין לברקוביץ.

לפיכך המליץ היועץ המשפטי לכלול בהסדר ניגוד העניינים שעליו תידרש אליאב לחתום שורה של מגבלות: איסור לעסוק במסגרת התפקיד בעניינים הנוגעים לברקוביץ או לתוכניתו; איסור על קבלת פניות מברקוביץ או מגורמים מטעמו - לרבות דרך בנו או בעלי החברה - בכל הנוגע להתקשרויות עם רשת 13 או חדשות 13; איסור על העברת מידע לברקוביץ הקשור לחברת החדשות; וכן חובת דיווח לרשות על כל עניין העומד בניגוד לאיסורים אלה או על כל מידע רלוונטי שמגיע לידיה.

תגובת הרשות השנייה: "אין בכוונת הרשות השנייה להתייחס למידע אישי של מועמדים שהשתתפו בהליך לבחירת דירקטורים מן הציבור בחברות החדשות ובערוץ 14. מועמדים שנבחרו ידרשו לחתום על הסדר ניגוד עניינים במסגרת הליך המינוי, לפני תחילת תפקידם".