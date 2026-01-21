טלטלה בתאגיד: סמנכ"ל הרדיו בתאגיד השידור הציבורי, לי-אור אברבך מודיע היום (ד') על סיום תפקידו. לגלובס נודע כי אברבך יכנס לתפקיד מנכ"ל תזמורת ירושלים מזרח-ומערב. עזיבתו מצטרפת לעזיבות נוספות - רק הבוקר הודיעו בתאגיד השידור הציבורי על עזיבתה של סמנכ"לית הטלוויזיה טל פרייפלד. גורמים שונים ששוחחו עם גלובס מסבירים על עזיבות רבות מההנהלה הבכירה ועל חוסר הוודאות שזה יוצר בחברה.

אברבך עוזב את התאגיד לאחר עשור בתפקיד, במסגרתו הוא ניהל את חטיבת הרדיו המוזיקלית והתרבותית של "כאן". בדומה לפרייפלד, היה אברבך בצוות המייסד של התאגיד, והוביל את הקמת "כאן הסכתים", מערך הפודקאסטים של התאגיד.

בהודעה שמסר עם מינויו לתפקיד החדש כתב אברבך: "תודה לוועד המנהל ולמאסטרו תום כהן על האמון. אני נכנס לתפקיד בתחושת אחריות עמוקה לערכים ולדרך הייחודית של תזמורת ירושלים מזרח ומערב. זהו גוף שמצליח להפוך מורכבות ועושר תרבותיים לצליל חי, מרגש ועדכני. אני מצפה לעבוד יחד עם הצוות והמוזיקאים כדי לחזק את מעמדה של התזמורת ולהרחיב את השפעתה בזירה המקומית והבינלאומית. תודה גדולה למנכ"ל כאן גולן יוכפז, על העבודה המשותפת, ולאנשי תאגיד השידור הישראלי ובעיקר האנשים הנהדרים והמוכשרים שעושים רדיו מצין בישראל".

גל עזיבות בתאגיד

עזיבתו מצטרפת לעזיבתה של טל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה של "כאן", לאחר עשור שהייתה בתפקיד. פרייפלד הייתה ממקימי תאגיד השידור הציבורי, ובמסגרת תפקידה הייתה אחראית על "כאן 11", "כאן חינוכית" ו"מכאן" וכן שימשה כממלאת מקום המנכ"ל במשך חצי שנה.

העזיבות בתאגיד מתרחבות גם מעבר להנהלה הבכירה. בשבועות האחרונים כל צוות הדוברות בתאגיד סיים את תפקידו. גילי שם טוב, מי שהייתה דוברת התאגיד, עזבה אחרי עשור בתאגיד ולאחר שני עשורים בשידור הציבורי, יחד עם אנשי הצוות שעבדו עמה. קודם לכן עזב גם אילון ברוך, שהיה דובר חטיבת החדשות בתאגיד השידור.

מתאגיד השידור הציבורי לא נמסרה תגובה.