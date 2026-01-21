ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תאגיד השידור "כאן"

אחרי עשור: סמנכ"לית הטלוויזיה של התאגיד טל פרייפלד מסיימת את תפקידה

טל פרייפלד הייתה ממקימי תאגיד השידור הציבורי, ובמסגרת תפקידה הייתה אחראית על "כאן 11", "כאן חינוכית" ו"מכאן" והובילה את התכנים הפופולריים של הערוץ - ובהם "קופה ראשית", "בואו לאכול איתי", "כראמל" ו"טהרן"

נבו טרבלסי 14:17
טל פרייפלד / צילום: יח''צ תאגיד כאן
טל פרייפלד / צילום: יח''צ תאגיד כאן

בתאגיד השידור הציבורי מודיעים היום (ד') על סיום תפקידה של טל פרייפלד, סמנכ"לית הטלוויזיה של "כאן", לאחר עשור שהייתה בתפקיד.

פרייפלד הייתה ממקימי תאגיד השידור הציבורי, ובמסגרת תפקידה הייתה אחראית על "כאן 11", "כאן חינוכית" ו"מכאן" ושימשה כממלאת-מקום המנכ"ל במשך חצי שנה.

תחת ניהולה של פרייפלד עבדו עשרות עובדים בערוצים הלינאריים, והיא זו שהובילה את החטיבה עם התכנים הפופולריים של הערוץ - מ"קופה ראשית", דרך "בואו לאכול איתי" ועד "טהרן". גם תכני ילדים כמו "כראמל" ו"שקשוקה" הופקו תחת ניהולה, לצד תכנים לחברה הערבית כמו "המיקרופון שלך" וגרסה ערבית ל"בואו לאכול איתי".

לצד אלה, פרייפלד הייתה אחראית על עסקאות משמעותיות עם חברת אפל, שרכשה את הסדרה "טהרן" והובילתה לזכייתה באמי הבינלאומי; ועם נטפליקס ישראל, שמשדרת תכנים שונים של התאגיד.

בנוסף, פרייפלד היא זו שיזמה וניהלה את מהלך הבחירה בנועה קירל לייצג את ישראל באירוויזיון בשנת 2023, ואף הובילה שיתוף-פעולה עם חברת התעופה אל על, צעד שחסך לתאגיד עלויות רבות.

"לשמור על צביון השידור הציבורי"

פרייפלד מסרה היום: "הגעתי לכאן לפני עשור, כשעוד לא קראו לנו 'כאן', ולא הייתה אפילו שעת תוכן אחת לשידור. לצד קומץ אנשים אמיצים, חרוצים, חדורי תחושת שליחות ובהובלתו של איש אחד עם חזון, הקמנו את המקום המדהים הזה.

"לנגד עיניי היו תמיד שלוש מטרות - יצירת תוכן איכותי, מגוון ובעל ערך לצופים; תמיכה בתעשיית התוכן הישראלית; ויצירת בית חם לעובדים המסורים של 'כאן'. היום אני עוזבת את הטלוויזיה הטובה בישראל בתחושת סיפוק וגאווה, ומייחלת לשמירה על צביון השידור הציבורי ויציבותו".

גולן יוכפז, מנכ"ל "כאן" מסר בהודעה לעיתונות כי "אני מודה לטל, שיש לה מניות יסוד בהקמת תאגיד השידור הישראלי, שהפך לגוף התוכן הגדול והאיכותי בישראל. מעבר לתרומתה לציבור הישראלי בתוכן המגוון שהביאה אל המסכים, יש לטל חלק משמעותי בחיזוק תעשיית הטלוויזיה בישראל ובחיזוקו של 'כאן' כבית הפקה איכותי גם בזירה העולמית. אני מאחל לה הצלחה רבה".