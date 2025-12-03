השבוע הודיעה ד"ר יפעת בן חי שגב על סיום כהונתה כדירקטורית מטעם הרשות השנייה בדירקטוריון חדשות 13, בשל סיבות אישיות. ההחלטה הזו תוביל לפתרון בדד-לוק שנוצר בדירקטוריון בשנים האחרונות, בעיקר בנוגע למינוי מנכ"ל קבוע לחברה - אך לא רק.

בדירקטוריון חדשות 13, כמו ביתר חברות החדשות הפועלות על פי החוק הקיים (ולפני החקיקה ששר התקשורת ד"ר שלמה קרעי מעוניין להעביר), ישנם נציגים מטעם הציבור הממונים על ידי הרשות השנייה. בחדשות 13, הנציגים הם ד"ר יפעת בן חי שגב, אברהם נתן ואייל דה פאו, כאשר זה זמן רב לא מונה נציג רביעי.

בהחלטות מסוימות של הדירקטוריון נדרש רוב של יותר מ-75%, ובהן מינוי מנכ"ל. בשל העובדה ד"ר בן חי שגב ונתן התנגדו למינוי של טלי בן עובדיה למנכ"לית, בחדשות 13 אין מנכ"ל קבוע כבר למעלה משנה. ההערכות בשוק הן שכעת יהיה לדירקטוריון הרבה יותר קל לפעול, עם כוכבית חשובה.

טלי בן עובדיה / צילום: כפיר זיו

שאלת דה פאו

בקיץ 2024 בוצע מונתה יוליה שמאלוב-ברקוביץ' כמנכ"לית חדשות 13 במינוי השנוי במחלוקת, אך תוך חודשים הסתיימה כהונתה בעקבות הסערה שחוללה.

בדירקטוריון חדשות 13 רצו למנות את טלי בן עובדיה כמנכ"לית קבועה לערוץ, אך בשל ההתנגדות העזה של שני הדירקטורים מטעם הציבור, לא ניתן היה למנות אותה בהליך רגיל - שכן לכל אחד מהדירקטורים הללו יש כ-13% כוח הצבעה, ואם שניהם מתנגדים, לא ניתן להגיע לסף הנדרש. בדירקטוריון ניסו למצוא פתרון, ובנובמבר 2024 מונתה בן עובדיה במינוי זמני.

המהלך גרר ביקורת קשה, ובעמותת הצלחה, לדוגמה, פנו לגורמים הרלוונטיים בשאלות האם המינוי עומד בדרישות הסף. ברשות השנייה הוציאו מכתבים לרשת 13, אך לא פעלו ממש עד לפני כחודשיים - אז הוצב התנאי: למנות מנכ"ל קבוע תוך 10 ימים או לשלם קנסות. עם זאת, הדדליין עבר, ועדיין לא בוצע מינוי מנכ"ל קבוע.

כעת עשוי להיות הרוב הנדרש כדי למנות את בן עובדיה לתפקיד, כיוון שלדירקטורים הנותרים מטעם הציבור יש 20% כוח הצבעה. על פניו, אם כל הדירקטוריון יצביע כמקשה אחת, יוכלו להגיע ל-80% בהצבעה, ולהעביר את המינוי הקבוע.

עם זאת, עו"ד אלעד מן מעמותת הצלחה, שהגיש את ההסתייגות מהמהלכים סביב מינוי המנכ"לית הזמנית, מסביר כי "אף אחד עדיין לא נתן את דעתו על הטענות שיו"ר דירקטוריון חדשות 13, אייל דה פאו, גם הוא מינוי של הרשות השנייה, נגוע וצריך לצאת מהדירקטוריון.

"בשל כל התזוזות שהיו שם, דה פאו קיבל הרבה כסף כשהחליף כמ"מ את שמאלוב-ברקוביץ'. אין פלא שהוא מצביע יחד עם שאר חברי הדירקטוריון. אחרי הפניות שלנו, ברשות השנייה הוציאו הנחיות על שכר דירקטורים, הקובעות מה מותר ומה אסור".

לדבריו, "כעת חסרים שני דירקטורים מטעם הציבור בחדשות 13, ולכן יהיה אפשר לטעון שמינוי מנכ"ל במצב כזה הוא הליך בעייתי למדי". ברשות השנייה לא מגיבים, ולא מוסרים פרטים האם בכוונתם למנות בהקדם דירקטורים מטעם הציבור לחברה, אך העיניים נשואות לשם.

תוכנית הקיצוצים

בן חי שגב הייתה הסמן שתמך בהחלטות רבות שהיו קשות לדירקטוריון, כמו למשל גיבוי למינוי של יוליה שמאלוב ברקוביץ', ואף התנגדות להדחתה במכתב רדיקלי ששלחה לשאר חברי הדירקטוריון, כפי שפרסמנו בשנה שעברה בגלובס. בין היתר נאמר שם כי חברת החדשות "חולה זמן רב", ושרשרת האירועים בעניין שמאלוב ברקוביץ' רק החמירה את "המצב החולני" שלה.

לשיטתה, שנתפסה כשנויה במחלוקת, אירועים אלה העמידו "מציאות אנרכית" בהתחלפות התפקידים בין הנהלת החברה לבין העובדים - משמע, החברה מנוהלת על ידי העובדים.

בן חי שגב הסבירה כי החולי של החברה התבטא בחילופים חוזרים ונשנים של מנכ"לים בחמש השנים האחרונות, לצד רמת האמון הנמוכה של הצופים שמובילה לנתוני רייטינג נמוכים. לדבריה, כל הכאוס שהתחולל בחברה דאז רק דרדר אותה עוד יותר.

בחדשות 13 מתמודדים עדיין עם בעיות משמעותיות - כאלו הקשורות גם לחברת האם, רשת 13. במאי האחרון קיבל המנכ"ל אמיליאנו קלמזוק מהבעלים לן בלווטניק את הערוץ, וחיפש משקיעים שיפעלו בערוץ יחד איתו. עם זאת, חודשים רבים אחרי ההודעה וחתימה על מזכר הבנות בנושא, קלמזוק עדיין לא הציג את המשקיעים המדוברים.

אמיליאנו קלמזוק / צילום: אור גפן

בשבועות האחרונים פורסמו ידיעות על תוכנית קיצוצים שמתכננים ברשת 13 לחברת החדשות, מהלך שהעובדים מתנגדים אליו, כמובן. בין היתר, עלתה הצעה שככל שהמהדורה המרכזית תרד ברייטינג, כך בחברה יקצצו את תקציב החדשות, שעומד כיום על 96 מיליון שקל, בצורה לינארית.

כלומר, גם אם כל השוק יירד, אבל חדשות 13 יישארו במקום, הדבר ייחשב שהיעדים לא התממשו ויבוצע קיצוץ. כרגע נרשמת מתיחות בין הצדדים סביב הנושא. מנגד, בחברת החדשות סבורים שיש להגדיל את התקציב, ולא להוריד אותו.

ממועצת הרשות השנייה נמסר בתגובה כי היא "נמצאת בעיצומו של תהליך בחירת דירקטורים בגופי השידורים השונים. התהליך צפוי להסתיים בשבועות הקרובים".

לא נמסרה תגובה מרשת 13, חדשות 13, ד"ר יפעת בן חי שגב, אמיליאנו קלמזוק או אייל דה פאו.