יו"ר רשת 13, נדב טופולסקי, הודיע על סיום תפקידו

נדב טופולסקי, מי שכיהן כיו"ר ערוץ 13 מאז 2019, הודיע הודיע היום (ה') לדירקטוריון רשת 13 כי יסיים את תפקידו, וכי הוא פורש מדירקטוריון חברת חדשות 13.

בהודעה צוין כי המהלך הזה הוא "המשך טבעי לשינויי הבעלות המתהווים בערוץ בימים אלה". לפי הודעת הערוץ, הוא צפוי לסיים את תפקידו בעוד כחודש. טופולסקי צפוי להישאר בעל מניות בערוץ, כך לפי הודעת החברה.

הודעה כזו מצד טופולסקי מתבקשת אחרי העברת הבעלות מצד בלווטניק לקלמזוק המנכ"ל, שהרי קלמזוק כבעל השליטה החדש, לצד קבוצת המשקיעים, ימנו ככל הנראה יו"ר חברה חדש לרשת 13. עם זאת, חשוב לציין כי לא מונה מחליף לפי שעה במקום טופולסקי.

טופולסקי כיהן בתפקיד בשש השנים האחרונות, באחת התקופות הקשות ביותר של רשת 13 בפרט ותעשיית הברודקאסט בכלל. בתקופת ניהולו הבעלים והוא הובילו מספר רב פעמים החלפות של מנכ"לים, הן לחברת האם, רשת 13, והן לחברת החדשות.

נזכיר כי בעלי הערוץ, לן בלווטניק, חתם על הסכם עם מנכ"ל החברה, אמיליאנו קלמזוק, להעביר 74% ממניות החברה לקלמזוק וקבוצת משקיעים שיביא - קבוצת משקיעים שלא נחשפה עד כה. במשך מספר חודשים שנטען כי המנכ"ל מנהל מגעים מול עשרות גורמים כדי לסגור את קבוצת המשקיעים שתוביל איתו את החברה, אך עדיין לא הוכרזה התוכנית המדוברת. גורמים שונים הסבירו בעבר לגלובס כי קיימת רשימת משקיעים פוטנציאלית ויש תפיסה שמנסים לייצר מערך השקעה של גורמים מישראל ומחו"ל.

כזכור, אחד המשקיעים הישראליים שהכי התקדמו בעסקת רכישת הערוץ היה ניר צוק, שבמהלך בדיקת הנאותות, הוא נחשף לנתוני החברה והמגעים בין הצדדים הופסקו. גם עופר ינאי שקל את רכישת הערוץ, זאת לאחר שהשקיע 10% ממניות החברה, ולימים אף הפסיק את ההשקעה שלו ותבע את הערוץ (ומאז הסדירו את המצב המשפטי בין הצדדים).

בהודעת רשת מסר טופולסקי: "זהו אחד התפקידים המשמעותיים ביותר בחיי המקצועיים. בעשור האחרון תעשיית השידור העולמית התמודדה עם אתגרים חסרי תקדים - ממגפת הקורונה, דרך עליית שירותי הסטרימינג ועד לשינויים מהותיים בהרגלי הצפייה. בישראל נוספו לכך שנתיים קשות של מלחמה, מה שהפך את התקופה הזו למורכבת במיוחד ברמה הלאומית ועבור ענף התקשורת. ההתמודדות חיזקה עוד יותר את אמונתי בערכה ובחוסנה של רשת". לדבריו, "הקשר שלי לחברה יישאר חזק, ואני בטוח שרשת 13 ממוקמת היטב על מנת להמשיך ולהתאים את עצמה למציאות המשתנה של עולם התקשורת".