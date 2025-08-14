בשנים האחרונות מתנהל סכסוך מתוקשר בין ערוץ 14 למשרד הפרסום מקאן תל אביב בכל הנוגע לשיבוץ פרסומות, או ליתר דיוק, להיעדרו. כעת עמלים בערוץ על פתרון שעשוי לחייב את מקאן תל אביב לפרסם אצלם, באמצעות הפעלת לחצים על נציבות הסחר הפדרלית בארה"ב (ה-FTC), ושוקלים תביעה בנושא.

נזכיר כי בדצמבר הודיעו ענקיות הפרסום Omnicom ו-IPG (חברת האם של מקאן תל אביב) על כך שהראשונה תרכוש את השנייה בעסקת מניות, מה שייצר חברה בשווי של 13.5 מיליארד דולר. עסקה כזו טעונה אישור של ה-FTC, ובערוץ 14 זיהו הזדמנות להפעיל לחצים על הנציבות על מנת שתנאי המיזוג יחולו גם מחוץ לארה"ב.

באופן ספציפי, הכוונה היא לאיסור על חרמות פרסום. גורם המקורב לערוץ 14 מסביר כי אם המהלך יצליח, ואם יוכח שבמקאן מחרימים את הערוץ, ניתן יהיה לתבוע את IPG - כולל רטרואקטיבית. ואולם אם מקאן יוכיח שאין חרם מצדו, אלא הלקוחות הם שלא מעוניינים לפרסם, לא יהיה ניתן לנקוט מולו בהליכים.

פרסום בלי פוליטיקה

כדי להניע את המהלך, בערוץ 14 פנו למשרדי עורכי הדין Dhillon Law Group, שעובד בין היתר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, וכן עבד עם אילון מאסק בפרשת חרם המפרסמים על הרשת החברתית X (טוויטר לשעבר).

מאז שנבחר טראמפ לנשיאות הוא מינה שני שותפים ממשרד זה לתפקידים בכירים בממשל שלו - הרמיט ק. דילון, מייסדת ושותפה מנהלת במשרד, מונתה לעוזרת התובעת הכללית לזכויות האזרח במשרד המשפטים; ודיוויד וורינגטון, שותף בקבוצה, משמש כיועץ משפטי בבית הלבן.

עורכי הדין צפויים להתבסס על הודעת נציבות הסחר הפדרלית בנוגע לתחרות בשוק - ה-FTC אישרה צו הסכמה שימנע תיאום אנטי תחרותי פוטנציאלי מצד החברה הממוזגת על תנאים של תמחור, מיקום מודעות וחסויות. המשמעות היא שלחברה הממוזגת יהיה אסור להחרים על דעת עצמה כלי תקשורת בגלל היבטים פוליטיים, אך כן יתאפשרו מקרים של הנחיה מפורשת ופרטנית מצד הלקוחות המפרסמים של אומניקום, על כך שהם אינם רוצים לפרסם בערוץ מסוים.

לפי דניאל גוארנרה, מנהל לשכת התחרות ב-FTC, "תיאום בין סוכנויות לדיכוי השקעות פרסום בפלטפורמות בעלי עמדות פוליטיות או אידאולוגיות לא רצויות מאיים לעוות לא רק את התחרות, אלא גם את הדיון והוויכוח הציבורי".

לעומת זאת, יו"ר הנציבות, אנדרו פרגוסון, אמר שההוראה לא תפגע בזכויות התיקון הראשון של המפרסמים. לדבריו, "הצו עושה מאמצים רבים להימנע מהפרעה למהלך העסקים החופשי והחברות רשאיות לבחור עם מי הן עושות עסקים ולפעול לפי כל הוראה חוקית. איש לא ייאלץ להציג את המוצג או את המודעות שלו במקומות או לצד תוכן שהוא לא רוצה".

"צופים גם בארה"ב"

בצו ה-FTC לא הוגדר בבירור האם ההוראה חלה רק בארה"ב או על כל פעילות הקבוצה הממוזגת ברחבי העולם, ומכאן בא המהלך של ערוץ 14. הערוץ אינו היחיד שבחר לעשות כך: גם מספר כלי תקשורת שמרניים נוספים בעולם, בהם ערוץ GB News הבריטי (שגם אותו מייצג Dhillon Law Group) פנו לנציבות הסחר הפדרלית כדי שתבהיר את הנושא.

במכתבים ששלחו עורכי הדין של Dhillon מטעם ערוץ 14 ו-GB News צוין כי היקף ההסכם צריך להיות רחב יותר, כדי להגן על התחרות והצרכנים במקומות נוספים. לטענתם, הערוצים 14 ו-GB News הם פלטפורמות מדיה עם נוכחות בארה"ב, כך שהחרמה שלהם פוגעת הן בהכנסותיהם והן בצרכני התוכן שלהם בארה"ב.

למעשה, לגבי ערוץ 14 צוין מפורשות במכתב כי מיליוני משתמשים אמריקאים צורכים את התוכן שלו. עוד צוין כי מקאן תל אביב הקצתה רק 0.24% מתקציב הפרסום של לקוחותיה לערוץ 14, בעוד ש-12 ו-13 קיבלו כ-61% וכ-39%.

ממקאן תל אביב נמסר בתגובה: "קבוצת מקאן משרתת את לקוחותיה בנאמנות, ופועלת לספק להם שירותים ומוצרים ברמה הגבוהה ביותר בישראל. קבוצת מקאן מעולם לא החרימה גופי שידור, היא מפרסמת באופן תדיר גם בערוץ 14, ומחייבת אותו לעמוד באותם הפרמטרים שנדרשים משאר גופי השידור. בשולי הדברים נוסיף כי ה-FTC אישר את עסקת IPG-אומניקום בחודש יוני".