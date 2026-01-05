הערכות: נוני מוזס מעמיד למכירה את העיתון הכלכלי מבית ידיעות אחרונות

קבוצת ידיעות אחרונות בבעלות נוני מוזס מעמידה את העיתון הכלכלי בקבוצה, כלכליסט, על המדף - כך על פי מידע שהגיע לגלובס. על פי הערכות בשוק, השווי המבוקש עבור העיתון הכלכלי נע בטווח בין 60-80 מיליון שקל.

על פי גורמים שונים ששוחחו עם גלובס, בקבוצת ידיעות אחרונות ניהלו מגעים עם מספר גורמים, בהם גם משקיעים אפשריים מענף ההייטק. בנוסף, נערך גישוש קצר עם ישראל היום, שנמצא בבעלותה של משפחת אדלסון, אך שם הכחישו את הפרטים לאחר פניית גלובס.

שינויי עומק בידיעות אחרונות

הדיווח הנוכחי מגיע ברקע שינויים עמוקים יותר שעוברים על ידיעות אחרונות. זאת, לאחר דיווחים קודמים על אפשרות לעסקה שנרקמת בין פטריק דרהי, מבעלי i24NEWS והוט לרכישת קבוצת ידיעות אחרונות.

בנוסף, בתחילת חודש נובמבר פורסם כי מנכ"לית עיתון לאישה ושותפה בידיעות אחרונות, מימי מוזס, עוזבת את הקבוצה אחרי 40 שנה. יתרה מכך, נוני מוזס רכש את המניות שלה, כך על פי הערכות, כדי שיהיה אפשר לבצע עסקאות שונות בהמשך.

לפני כחודשיים התפרסם כי הנהלת ידיעות אחרונות החליטה לסגור את פעילות רשת המקומונים שלה, mynet. בנוסף, בידיעות אחרונות התחלפו לאחרונה לא מעט אנשים - בהם גם עורך-העל של ידיעות אחרונות ו-ynet אבי משולם, שאת מקומו תפס מי שהיה בכיר התאגיד ועורך מקור ראשון, אלעד טנא. בנוסף, גם עורכת העיתון סיגל בוכריס-רגב הודיעה על עזיבה לפני כחצי שנה.

על פי הערכות, כלכליסט סיים את השנים 2024-2025 בהפסד קל והיה מאוזן או ברווחיות קלה בחלק מהשנים שקדמו לכך.

לא נמסרה תגובה מכלכליסט או מהמו"ל יואל אסתרון. בישראל היום הכחישו את קיומם של המגעים.

*** גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.