גלי צה"ל

"זמנכם קצוב": הגרפיטי שרוסס על תחנת גלי צה"ל ביפו

"זמנכם קצו" ו-"ימיכם ספורוים", לצד הכתובת: "ראש הנחש בג"ץ פרקליטת מח"ש הכפירה החילונית חובה להסיר" (הטעויות במקור) - כך נכתב הבוקר על תחנת גלי צה"ל ביפו הבוקר • זאת על רקע הליך הסגירה של התחנה, מהחלטתו של שר הביטחון ועד להקפאת ההחלטה ע"י ביהמ"ש העליון

נבו טרבלסי 09:00
הכתובת שרוססה על תחנת גלי צה''ל / צילום: גלי צה''ל / ללא קרדיט
הכתובת שרוססה על תחנת גלי צה''ל / צילום: גלי צה''ל / ללא קרדיט

כתובת גרפיטי רוססה על תחנת גלי צה"ל ביפו הבוקר, וכך נכתב: "זמנכם קצו" ו-"ימיכם ספורוים" (הטעות במקור). לצד זאת, נכתבה הכתובת: "ראש הנחש בג"ץ פרקליטת מח"ש הכפירה החילונית חובה להסיר". בגלי צה"ל פנו למשטרה בנוגע לגרפיטי. לא נמסרה תגובה רשמית מגלי צה"ל, אך פורום בוגרי תחנת גלי צה"ל הגיבו על הכתובות: "הבוקר נמצאו כתובות הגרפיטי האלה מחוץ לבניין גלי צה"ל ביפו. אנו קוראים לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם האחראים להשחתה, וקוראים להפסיק את ההסתה נגד התחנה".

לא ברור מי ביצע את ההשחתה הזו, אבל אין זו הפעם הראשונה של גרפיטי נגד התקשורת בתקופה האחרונה. הגרפיטי הפעם מצטרף לכתובת הגרפיטי שנכתבה ברשת 13, לפני כחודשיים, אז עובדי חברת רשת 13 ראו גרפיטי מסית מחוץ לבניין החברה ברמת החייל ובו נכתב: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום".

נזכיר, באחרונה החליט שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל עד 1 במרץ. עם זאת, בשבוע שעבר, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הוציא צו ביניים שמקפיא את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, וזאת עד לדיון בעתירות בנושא שצפוי להתקיים בסוף ינואר. ההקפאה מגיעה לאחר תמיכת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, שפרסמה את תגובתה לבג"ץ, ולפיה "ההחלטה רצופה פגמים... הנזק שייגרם מנקיטת פעולות לסגירת התחנה הוא משמעותי ובלתי הפיך".

הסוגייה שתעלה בבג"ץ תעסוק בהליך הסגירה, הן על וועדת זליקוביץ' שהוקמה והן על הרמה המשפטית הנדרשת - האם נדרשת חקיקה ראשית או בהחלטת הממשלה כפי שהשר ישראל כ"ץ. לעומת חוות דעתה האחרונה של היועמ"שית, שר הביטחון מסתמך על חוות דעתו של המשנה ליועמ"ש לוין, שדרך המלך היא בחקיקה, אבל הקשיים בהחלטת ממשלה אינם עולים כדי מניעה משפטית.