בג"ץ הוציא צו ביניים: סגירת גלי צה"ל הוקפאה

נשיא ביהמ״ש העליון, יצחק עמית, הוציא הערב (א') צו ביניים המקפיא את החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צה״ל עד לדיון בעתירות נגד המהלך.

ההחלטה ניתנה אחרי שמוקדם יותר הערב הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כי היא תומכת בהוצאת צו ביניים.

עמית קבע, כי הוא מורה על הקפאת החלטת הממשלה לסגור את התחנה ״על כל המשתמע מכך, וזאת עד להחלטה אחרת״. המשמעות היא כי הממשלה לא תהיה רשאית להמשיך בהליכי הפיטורים של עובדי התחנה, ובהם עיתונאים בכירים, לפני הדיון שיתקיים בבג״ץ.

היועמ״שית הודיעה, כאמור, מוקדם יותר לבג״ץ כי לעמדתה יש להוציא צו ביניים בעתירות. בהרב מיארה כתבה כי ״יש להקפיא את הצעדים לסגירת גלצ עד להכרעת בית המשפט בעתירות. החלטת הסגירה רצופת פגמים והדיון בעניין יתקיים בעוד זמן קצר. הנזק שייגרם מנקיטת פעולות לסגירת התחנה הוא משמעותי ובלתי הפיך".

בשבוע שעבר אימצה הממשלה את הצעתו של שר הבטחון, ישראל כ״ץ, לסגור את גלי צה״ל ולהפסיק את שידוריה עד ה-1 במרץ. בהתאם לכך, התחנה הודיעה כי לא תחדש את ההתקשרות עם שורה של עיתונאים המועסקים בה. החלטת הממשלה התקבלה בניגוד לעמדת היועמ״שית, אשר עמדה על כך כי ועדה בראשות הרמטכ״ל זמיר המליצה בעבר על מתווה להרחבת שידורי גל״צ בנושאי בטחון.

העתירה נגד החלטת הממשלה הוגשה על ידי ועד עובדי גלי צה״ל. הנשיא עמית קיבל הערב את בקשת ההסתדרות להצטרף לעתירה.

"לא מוכנים לסתימת פיות"

מארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר: ״אנו מברכים על החלטת בית המשפט העליון שעצרה את החקיקה הפסולה לסגירת גל״צ. גם אנו וגם מאזינים רבים ברחבי הארץ לא מוכנים לסתימת פיות ולסגירת הבית של החיילים. נמשיך להיאבק בכל הכוח עד שההחלטה לצו זמני תהפוך לפסק דין קבוע נגד סתימת פיות ופגיעה בעיתונות הישראלית. לא נוותר ולא נרפה. כי בלי תקשורת חופשית אין דמוקרטיה״.

מטעם עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור וגיא רוה המייצגים את ועד עובדי גלי צה״ל נמסר בתגובה: ״אנו מברכים על החלטת הנשיא עמית. מדובר בהחלטה חשובה אשר תאפשר לגלי צה״ל להמשיך ולפעול כפי שפעלה עד היום עד להכרעה בעתירה. המשך העבודה הסדירה של גלי צה״ל הוא נדבך חשוב למימוש חופש העיתונות ולחופש הביטוי״.