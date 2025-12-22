הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. לפי הצעת ההחלטה לסגירת התחנה, השידורים יופסקו לחלוטין לכל המאוחר ב-1 במרץ 2026. לפי שעה, תחנת הבת גלגלצ תמשיך לשדר. צוות יישום יבחן כיצד להמשיך את הפעילות תוך שמירה על אופי מוזיקלי ושירותי (הכוונה לזהירות בדרכים), ושר הביטחון ישראל כ"ץ יקבל החלטה נפרדת בעניין.

● המשנים ליועמ"שית נגד המלצות ועדת גלי צה"ל: "חשש מהתערבות פוליטית בשידור הציבורי"

● הבלגן ב־i24NEWS: זעם בעלי המניות, קיצוצים וחוסר ודאות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אמר בישיבה כי "יש הצעות חוזרות ונשנות לבטל או להפריט את גלי צה"ל. אני פתוח לכל ההצעות הללו, משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן, ויפה שעה אחת קודם".

שר הביטחון ציין כי "גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים, ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם ערכי הצבא. בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהתחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה ובמורל. חמור מכך, אויבינו מפרשים את המסרים האלה לא אחת ככאלו שמועברים על ידי צה"ל".

"התעלמות הפגנתית"

מיד עם האישור בישיבת הממשלה הנחה שר הביטחון לעצור את המיונים לגלי צה"ל, ולהתחיל בשיבוצם של כ-180 החיילים בתחנה ליחידות צה"ל אחרות, "תוך מתן עדיפות לשיבוץ בתפקידי לוחמה ובתפקידי תומכי לחימה". במקביל הנחה השר את מנכ"ל המשרד לסיים את העסקתם של כ-100 אזרחים עובדי צה"ל בתחנה. לצד כל זאת, השר הנחה על סיום כלל ההתקשרויות של התחנה, לרבות המבנה בו היא שוכנת. תקציב התחנה עומד על כ-50 מיליון שקל, וכ-90% ממנו מגיעים ממימון עצמי (חסויות).

עם פרסום ההחלטה הודיע ועד עובדי גלי צה"ל כי ייאבק נגד מימוש המהלך. לפי הוועד, מדובר ב"החלטה מצערת, כואבת ולא עניינית, שאינה עומדת בקנה אחד עם חשיבותה של התחנה לחברה הישראלית ולצה"ל כבר 75 שנה, ובוודאי לנוכח תפקידה המרכזי בזמן המלחמה...

"יותר מכל, זוהי החלטה המתעלמת בהפגנתיות מעשיית התחנה ומשמעותה עבור מיליוני מאזינות ומאזינים מדי יום: עבור החיילים בשירות סדיר, עבור אנשי המילואים, עבור הפצועים, עבור המשפחות השכולות ועבור החברה הישראלית כולה".

מספר ארגונים הודיעו על הגשת עתירות לבג"ץ, בהם ארגון העיתונאים, מועצת העיתונות ועמותת הצלחה. בעתירת התנועה לאיכות השלטון צוין כי הנושא לא נתון להחלטת ממשלה - זאת משום שסגירת תחנת שידור ציבורית ממלכתית, תוך פגיעה בחופש הביטוי, מהווה הסדר ראשוני המחייב חקיקה ראשית.

בתנועה גם טוענים כי ההחלטה על הסגירה התקבלה תוך "שקילת שיקולים זרים, וניסיון לפגוע בכלי תקשורת הנתפסים כביקורתיים כלפי הממשלה". על הוועדה שעסקה בנושא נטען כי היא "גיבשה את מסקנותיה בחיפזון, תוך ניגוד עניינים ומשוא פנים של חלק מחבריה, ועל בסיס איסוף נתונים לקוי ומוטה".

נזכיר כי בחודש יוני מינה השר כ"ץ ועדה מיוחדת לבחינת קיומה של גלי צה"ל. המהלך עורר ביקורת רבה, בין היתר על הרכב חברי הוועדה שהוצג כמוטה. הוועדה המליצה לשר על שתי חלופות: סגירת התחנה כולה או סגירת מחלקת האקטואליה. כ"ץ בחר באפשרות הראשונה.

בכל הנוגע לשאלה האם נדרשת לכך חקיקה, השר מבקש להיתלות בחוות דעתו של המשנה ליועמ"שית לשעבר מאיר לוין, שקבע כי מספיקה החלטת ממשלה. עם זאת, לפי חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, ההחלטה לסגור את התחנה אינה חוקית ודינה להיפסל.

לדבריה, "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי ולהגבלת חופש הביטוי. היא אינה נתמכת בתשתית עובדתית ומקצועית, ומתעורר חשש כי היא לוקה בשיקולים זרים".