שר הביטחון ישראל כ"ץ: תחנת גלי צה"ל תיסגר עד 1 במרץ

שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. שידורי התחנה יופסקו עד לתאריך 1 במרץ 2026 - כך הודיעו הבוקר (ד') בלשכתו.

למעשה, השר כ"ץ קיבל את אחת מהמלצות הוועדה שהוגשו בשבועות האחרונים, והחליט על סגירת התחנה - ולא על סגירת מחלקת החדשות בה. על-פי ההודעה, השר יגיש בקרוב הצעת החלטה לאישור הממשלה לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, וזאת בהתאם להליך המקובל.

צריך לומר כי השר כ"ץ מסתמך על ייעוץ משפטי מתקופת היועמ"ש אביחי מנדלבליט, אז מאיר לוין קבע כי שר ביטחון יכול להעביר את ההחלטה באמצעות החלטת ממשלה, ולא צריך חקיקה מלאה. עם זאת, בימים אחרונים, משפטנים שונים, בהם גם שופט העליון לשעבר חנן מלצר, טענו כי חובה לעשות זאת בהליך חקיקה מלאה.

לפי ההודעה, השר יקים צוות מקצועי במשרד הביטחון שיוביל את יישום ההחלטה. "צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילות תחנת גלי צה"ל, ובראשם סיוע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה לסיים את העסקתם בהסדרים ראויים, תוך שמירה על זכויותיהם".

למרות הסגירה של גלי צה"ל, ובהתאם להמלצת הוועדה, צוות היישום יעסוק "בשימור פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירה על צביונה ואופייה - לרבות חיזוק העלאת המודעות לזהירות בדרכים, בהתאם לייעודה המקורי".

בעקבות הודעת כ"ץ, ארגון עובדי צה"ל בהסתדרות הכריז היום על סכסוך עבודה בגלי צה"ל. הסכסוך יחול על כ-100 אזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה.

כ"ץ: "אויבינו מפרשים את מסרי התחנה כמסרים של צה"ל"

שר הביטחון כ"ץ מסר בהודעה לתקשורת כי "כפי שהבהרתי - מה שהיה לא יהיה. גלי צה"ל הוקמה על-ידי ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם - ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל ואת חיילי צה"ל עצמם. הפעלת תחנת רדיו אזרחית על-ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל-כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי.

"לאורך עשרות השנים האחרונות, החל משנות ה-50 ועד לימינו, נבחנו על-ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים אפשרויות שונות לסגירת התחנה, להוצאתה ממערכת הביטחון, להפרטתה או לסגירת מחלקת האקטואליה, אך שום תהליך לא הבשיל לכדי ביצוע.

"בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה והמורל, וחמור מכך - אויבינו מפרשים את המסרים האלה כמסרים שמועברים על-ידי צה"ל. בכוונתי להביא לממשלה בקרוב את ההחלטה לסגירת התחנה - זהו המהלך ההכרחי לשמירת אופיו הממלכתי של צה"ל ולחיזוק אמון הציבור בו".

מי שהיוותה בלם מרכזי ביחס לסגירת גלי צה"ל זו ההסתדרות, כשאמרה כי היא תהיה מאחורי המאבק ולא תאפשר לזה לקרות. עם זאת, בשבועות האחרונים בכירי ההסתדרות ובהם היו"ר ארנון בר-דוד מתמודדים עם חשד לשחיתות, מה שככל הנראה יוביל להיעדר פניות לעסוק בצורה אמיתית בנושא.

הוועדה המייעצת הציגה שתי חלופות

נזכיר כי בחודש יוני האחרון, שר הביטחון כ"ץ הודיע על הקמת ועדה מייעצת לבחינה על המשך פעילותה של גלי צה"ל. הוועדה, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ', כללה מספר חברים: דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני-כהן ואלעד מלכא, המשמש גם כמזכיר הוועדה. על חברי הוועדה נמתחה ביקורת ציבורית בשל השיוך הפוליטי שלהם וחוסר הניסיון שלהם בתקשורת. יתרה מכך, מי שעמד בראשות הוועדה היה האלוף במיל' יפתח רון-טל, שהתפטר מהתפקיד בחשש לניגוד עניינים שעלה.

על-פי הודעת הוועדה, הוועדה קיימה 19 ימי דיונים בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2025, הזמינה ושמעה עשרות גורמים ממערכת הביטחון, התקשורת, האקדמיה, התרבות, החברה האזרחית ונציגי המשפחות השכולות.

בשבועות האחרונים הוועדה הגישה את המלצותיה, כאשר שתי חלופות הוצגו: סגירת גלי צה"ל או סגירת מחלקת החדשות של התחנה. בהצגת ההמלצות לא נאמר באיזו גישה כ"ץ ינקוט, וכעת הוא מפרסם את החלטתו. צריך להזכיר כי בייעוץ המשפטי לממשלה ביקשו מהוועדה שלא לפרסם את המלצותיה עד בחינת מינויה של הוועדה ופעילותה, ובכל זאת ההמלצות הוצגו לשר הביטחון, שכעת הודיע כאמור על החלטתו.

במסמך הוועדה צוין כי תקציב גלי צה"ל עומד על כ-52 מיליון שקל, מתוכם כ-87% ממומנים ממכירת חסויות ותשדירי שירות. בתחנה משרתים 224 חיילים ו-85 אזרחי עובדי צה"ל. משמע, בסך-הכול 366 חיילים, עובדים ונותני שירות.

לפני מספר שבועות ועד עיתונאי גלי צה"ל קיים מפגן תמיכה בגלי צה"ל נגד המהלכים לסגירתה בסינמטק בתל אביב. באירוע דיברו עיתונאים ואנשי ציבור - בהם העיתונאית אילנה דיין, הכתבת הצבאית בתאגיד כרמלה מנשה, נשיא מועצת העיתונות שופט העליון בדימוס חנן מלצר, מגיש יומן הצהריים בגלי צה"ל אמיר איבגי - וניסו לבטא את תמיכתם בהשארת התחנה ואת הביקורת על הרצון לסגירתה. שופט העליון בדימוס מלצר התחייב על הבמה כי המועצה תעתור לבג"ץ במצב של סגירת התחנה.

העתירות לבג"ץ בדרך

אפי בן אברהם, יו"ר ועד עיתונאי גלי צה"ל, הוציא הודעה פנימית לעובדי התחנה, בה כתב: "חדשות קשות קיבלנו הבוקר, אבל חשוב לי להדגיש כי דווקא בעת הזאת המאבק שלנו על עתיד התחנה לא הסתיים. אנחנו נילחם בהחלטה בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותנו. עבודת הוועדה ומסקנותיה רצופות כשלים עליהם הצביעו גם אנשי הייעוץ המשפטי לממשלה. ההחלטה שקיבל שר הביטחון הבוקר לסגור מוסד כל-כך מפואר ועתיר זכויות בחיי מדינת ישראל לא תעבור בשתיקה. יש שופטים בירושלים, לא מנצחים אותנו כל-כך מהר!". בתגובה הזו רמז כי כעת פועלים בוועד כדי להגיש עתירה לבג"ץ נגד החלטת השר כ"ץ.

מספר ארגונים וגופים נוספים מתכננים להגיש עתירות בסוגיה לבג"ץ, בהם עמותת "הצלחה". העתירה עצמה צפויה לכלול טענות שונות על הכשלים בעבודת הוועדה, על כך שוועדת זמיר פעלה לאחרונה, ומסקנותיה נמצאות בשלבי יישום, אך החלטת השר כ"ץ בולמת את זה. בנוסף, לטענתם יש לאסדר את שוק הרדיו כמקשה אחת ולא רק את גלי צה"ל, וגם ב"הצלחה" טוענים כי נדרשת חקיקה כדי לסגור או לשנות את פעילות התחנה.

תגובות: "החלטה אווילית, תמוהה, פסולה ולא חוקית"

מארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר בתגובה: "ישראל כ"ץ לא יסגור כלי תקשורת במדינת ישראל. הארגון יאבק בהחלטה האווילית הזאת עד שתבוטל. גלי צה"ל לא תיסגר".

יו"ר מועצת העיתונות והתקשורת בישראל, המשנה בדימוס לנשיאת העליון חנן מלצר, מסר בתגובה: "ההחלטה לסגירת גלי צה"ל היא החלטה פסולה ולא חוקית. מעמד גלי צה"ל מעוגן בחקיקה ראשית, ורק חקיקה תוכל לשנות את מעמד התחנה. מועצת העיתונות תפעל בכל הדרכים החוקיות כדי למנוע את סגירת התחנה, לשמור על חופש העיתונות, על הגיוון בתקשורת ועל זכות הציבור לדעת".

מפקד גלי צה"ל, טל לב-רם, מסר: "קיבלנו את הודעת שר הביטחון בהפתעה גמורה, מבלי שניתנה לנו האפשרות להתייחס לדוח שהגישה הוועדה שמינה השר. זאת לאחר שליקויים רבים נמצאו בפעילות הוועדה - לרבות ניגודי עניינים, בחירה מגמתית מראש של חבריה ומניפולציות רבות בהצגת המידע שהובא בפנייה. צל כבד עומד מאחורי עבודת הוועדה שיצאה לדרך מלכתחילה תחת התפיסה כי 'מה שהיה הוא לא שיהיה'. הבחירה לסגור את התחנה, לאחר שנתיים של פעילות בהיקפים בלתי נתפסים למען המשרתים, היא תמוהה ומוכיחה שלא מדובר בתהליך ענייני שרואה את המשרתים בראש סדר העדיפויות".

מנגד, חוג הפרופסורים לחוסן לאומי מסר כי הוא מברך על החלטתו של שר הביטחון כ"ץ, וכי "סגירת גלי צה"ל היא תיקון מתבקש לעיוות שנמשך עשרות שנים". לדברי החוג, "במשך תקופה ארוכה הפכה התחנה הציבורית, הממומנת מתקציב המדינה ונשענת על משאביו של צה"ל, לפלטפורמה לקידום קריירות אזרחיות של שדרנים ואנשי תקשורת, מבלי לתרום מאומה לביטחון המדינה או למערכת הצבאית. תחת הכותרת 'תחנת צבא ההגנה לישראל' שודרו תכנים אזרחיים ופוליטיים בעלי אופי שמאלני מובהק, תוך שימוש במיקרופון הציבורי שנועד לשרת את כלל הציבור, ולא את שאיפותיהם האישיות של יחידים. המשך פעילותה של תחנה זו במתכונתה הנוכחית חותר תחת עיקרון הממלכתיות, פוגע באמון הציבור בצה"ל ובמוסדות המדינה ומעמיק את השסע הפוליטי בחברה הישראלית".