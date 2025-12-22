ההחלטה על סגירת גלי צה"ל מגיעה לישיבת הממשלה: שר הביטחון ישראל כ"ץ מעלה היום (ב') לאישור את סגירת גלי צה"ל, תחנת הרדיו הצבאית המשדרת 75 שנה.

לפי הצעת ההחלטה לסגירת התחנה, שידורי גלי צה"ל יופסקו לחלוטין לכל המאוחר עד ל-1 במרץ 2026. עוד נקבע כי יוקם צוות מקצועי מטעם משרד הביטחון שיפרק את הנכסים, יסדיר את זכויות העובדים ויסגור לבסוף את התחנה. בנוסף, גלגל"צ לא נסגרת בשלב הזה. צוות היישום ייבחן איך להמשיך את הפעילות תוך שמירה על אופי מוזיקלי ושירותי (הכוונה לזהירות בדרכים), ושר הביטחון כ"ץ יקבל החלטה נפרדת בעניין.

השר כ"ץ הקים ועדה מיוחדת לבחינת המשכה של גלי צה"ל, ועדה שחטפה ביקורת רבה על מינוי החברים ועל כך שנקבעה עבורם ההחלטה עוד לפני שהוועדה החלה לפעול. בתחילה, מי שעמד בראשה היה האלוף במיל' יפתח רון-טל, אך הוא עזב את התפקיד בשל ניגודי עניינים. מי שהחליפה אותו הייתה ד"ר דליה זליקוביץ', חברת מועצת הרשות השנייה. הוועדה המליצה לשר על שתי חלופות: סגירת גלי צה"ל או "הבית של החיילים" - משמע, סגירת מחלקת האקטואליה. כ"ץ בחר לסגור את גלי צה"ל, וכעת הוא מביא את ההחלטה לישיבת הממשלה.

הנימוקים של השר כ"ץ הם האנומליה שנובעת מהפעלת תחנת רדיו אזרחית על-ידי הצבא, ובעיקר, לטענתו, פגיעה בממלכתיות צה"ל. לדבריו, כשעוסקים בגלי צה"ל בתכני אקטואליה ופוליטיקה, זה גורר את צה"ל בעל-כורחו למחלוקות ציבוריות, מה שפוגע באחדות הצבא. עוד נטען כי התחנה נהנית מיתרון לא הוגן שהיא מקבלת בתקציב המדינה וגם בתדרים, וכן עלו טיעונים על השימוש בחיילים במחלקת האקטואליה ועל היעדר צורך צבאי לקיומה של התחנה.

הסוגייה המשפטית

השאלה המשפטית שעולה מההחלטה היא האם נדרשת חקיקה כדי לסגור את התחנה - או שמא מספיקה החלטת ממשלה של השר. השר כ"ץ מבקש להיתלות בחוות-דעתו של המשנה ליועמש"ית מאיר לוין, אומנם מתקופתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט, שם נקבע כי מספיקה החלטת ממשלה, אבל דרך המלך היא חקיקה.

מנגד, אלה שמבקרים את סגירת התחנה מאמינים שיש חובה לעשות זאת בחקיקה בשל שתי חקיקות: החקיקה שמסדירה את הפעילות המסחרית של התחנה; וסעיף בחוק התאגיד השידור הציבורי הקובע כי מועצת התאגיד מפקחת גם על שידורי גלי צה"ל. לדברי השר כ"ץ, החקיקה מעולם לא הוסדרה בחוק רשמי (למעט סעיפים טכניים).

ההחלטה בנושא נדחתה בשבוע, זאת לאחר שהייעוץ המשפטי לממשלה לא השלים את חוות-דעתו. נכון לעכשיו, לא פורסמה עדיין חוות הדעת, אבל על פי הערכות היא צפויה להתפרסם בקרוב. ערב לפני העלאת הסוגייה לישיבת ממשלה פרסמה היועצת המשפטית את חוות-דעתה, והפכה את העמדה הקודמת. לעמדת היועמ"שית, סגירת גלי צה"ל מעוררת קשיים משפטיים משמעותיים. לדבריה, המטרה של יוזמות החוק ותוכניות הממשלה היא פגיעה בתקשורת ובחדשות, ולכן היא לא תוכל להגן על ההחלטה אם יוגשו נגדה עתירות לבג"ץ.

יתרה מכך, יועמ"שית משרד הביטחון הסירה את חוות-דעתה "שאין מניעה משפטית" לביצוע ההחלטה, זאת לאחר שהובן שתהיה התנגדות שכזו, ושהיא כפופה לייעוץ המשפטי לממשלה.

עד כה הוגשו מספר עתירות נגד סגירת התחנה, רובן עוסקות בפגם בהליך הוועדה ובחוסר הסמכות של החלטת הממשלה ולא בחקיקה. בוגרי התחנה התקבצו יחדיו ופועלים במישורים שונים למניעת הסגירה - מבחינה משפטית, חברתית ופוליטית.

"לא סוגרים את הבית של החיילים"

מתנגדי סגירת התחנה חוזרים על כך שמאז ועדת זמיר, שהייתה בראשותו של הרמטכ"ל כיום אייל זמיר, בגלי צה"ל פעלו כדי לשפר את הפערים שנמצאו אז. מפקד התחנה טל לב רם לקח את המלצות הוועדה כדי לשנות את התחנה - בהם צמצום שעות האקטואליה וגיוון התחנה.

בשבועות האחרונים, בוגרי גלי צה"ל רבים התאחדו בקבוצה "רדיו חזק: בוגרי גלי צה"ל למען התחנה", הכוללת מעל ל-400 בוגרי התחנה. בקבוצה הזו ניהלו קמפיין, פנו לגורמי מפתח שהיו יכולים להשפיע על ההחלטה ופרסמו חומרים ברשתות החברתיות.

אחד הקמפיינים היה: "אל תיתנו לרעשי הרקע לבלבל אתכם. גלי צה"ל היא הבית של החיילים". בקמפיין הזה צוטטו אביו של שאולי גרינגליק ז"ל, צביקה גרינגליק, ואביו של ענר שפירא ז"ל, משה שפירא, שדיברו על חשיבותה של תחנת גלי צה"ל. הקמפיין נחתם במילים: "שרי ממשלת ישראל, תקשיב להם, לא סוגרים את הבית של החיילים והחיילות".

בקבוצת המחאה של בוגרי הערוץ הפיקו בימים האחרונים סדרת סרטונים קצרים שם שומעים קטעים משידורי גלי צה"ל, כמו קולה של אמא, שנקטעים. בשעות האחרונות התשדירים שודרו בערוצי קשת 12 ורשת 13 פרו בונו, בתאגיד נמנעו מלשדר בשל הנחיות משפטיות ובערוצים 14 ו-i24NEWS החליטו להתעלם מפניית המארגנים.