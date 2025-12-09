עשרות עיתונאים נכחו בכנס החירום: "קרעי מאיים גם על ערוץ 14"

עשרות עיתונאים ועיתונאיות התכנסו הבוקר (ג') בצוותא בתל אביב לכנס החירום "בלי תקשורת חופשית - אין דמוקרטיה". לאירוע, שארגנו מועצת העיתונות וארגון העיתונאים, הגיעו כל המנהלים הבכירים, העיתונאים המובילים ודמויות בולטות בתקשורת הישראלית. כך למשל, נכחו באירוע מנכ"ל קשת 12 אבי ניר, מנכ"ל חדשות 12 אבי וייס, מנכ"ל התאגיד השידור הציבורי גולן יוכפז, מפקד גלי צה"ל טל לב רם, מגישי המהדורה המרכזית יונית לוי ואודי סגל, ועוד.

● פרטנר וסלקום השיקו טלוויזיות חדשות. האם יש בהן בשורה?

● עיתונאי וואלה במכתב קשה להנהלה: "לא יכולים להמשיך במסלול הנוכחי שמוביל אותנו אל התהום"

הכנס מתקיים ברקע מספר החלטות על התקשורת הישראלית: הצעת חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי שמקודמת בימים האלו בוועדה מיוחדת בראשות גלית דיסטל אטבריאן; הצעות חקיקה לסגירת תאגיד השידור הציבורי; ההחלטה של שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל; והצעות חקיקה פרטיות של חברי כנסת מהליכוד שנועדו להחליש את התקשורת הישראלית.

יונה לייבזון, מקשת 12, הנחתה את האירוע. "אנחנו רואים הסתה חמורה של נבחרי ציבור נגד עיתונאים שעושים את העבודה שלהם", אמרה בפתיחת הכנס. "זה לא מגיע בחלל ריק - כשמנסים להחליש את מערכת המשפט ושומרי הסף, עמודי התווך של התקשורת הישראלית. זה לא מאוד מקורי, מספיק להסתכל מעבר לים כדי לראות שזה קורה במקומות אחרים, ובחלק מהמקומות הצליחו".

שופט העליון בדימוס חנן מלצר, שמכהן כיום כנשיא מועצת העיתונות, אמר כי "הרשות השנייה הורתה להוריד מיידית את התשדיר לקראת האירוע הזה כי הוא מעביר נושא שנוי במחלוקת בציבור. ואני שואל: מה הנושא השנוי במחלוקת? יש מי שחולק שבלי תקשורת חופשית אין דמוקרטיה? אולי יש מי שסבור שלא צריך דמוקרטיה, ולכן מכאן נובעת המחלוקת.

"למה הם עושים כל זאת? כי התקשורת החופשית מציגה את המציאות כהווייתה, במעין מראה. ומה שמשתקף לא נראה לממשלה, אז שוברים את המראה". מלצר ציין שאם ביום ראשון הקרוב יחליטו בממשלה על סגירת גלי צה"ל, הם יעתרו לבג"ץ.

"הממשלה מקפידה להניח חרב מעל ראשנו"

חיים הר זהב, יו"ר ארגון העיתונאים והעיתונאיות, תקף בדבריו את הממשלה. "לא רק שבממשלה לא עושים דבר כדי לעצור את תופעת הפגיעה בעיתונאים, הם אף מעודדים את העבריינים. אם מי מהחברים והחברות ייפגעו, זה עליכם. בשם הנהלת הארגון, אנחנו עומדים לצידכם כולנו. אתם לעולם לא עומדים לבד".

בשלב הזה משתתף בקהל צעק מה דעתו של הר זהב לגבי תקיפת עיתונאי ערוץ 14. "כל מי שמותקף, הארגון יעמוד לצידו 24/7, אפילו אם הוא לא חבר ארגון", אמר יו"ר הארגון. "הממשלה הזו לא אוהבת אמת, פחות מתחברים. אז במקום להשתפר ולעשות טוב למען אחינו ואחיותינו, בממשלה בחרו פתרון אחר - להשתיק ולחוקק חוקים שסוגרים כלי תקשורת... מי שמתעסק, מתרסק. אנחנו ננצח אותם".

בתור מי שהייתה ראש מערכות החדשות בגלי צה"ל וכיום מכהנת כסמנכ"לית בתאגיד, לאילאיל שחר יש היסטוריה של לחצים מהממשלה. "האיומים על כלי התקשורת הציבוריים לא התממשו אבל כל הזמן על השולחן", אמרה בנאומה. "ואנחנו לא יודעים כמה הם חלחלו לקבלת ההחלטות של מי שבראש הפירמידה. עיתונאים חייבים להיות עצמאיים והממשלה מקפידה להניח חרב מעל ראשנו, כולל שימוש באיומים ברורים לעורכים ראשיים. ראש הממשלה בז לתקשורת הישראלית, לא מתראיין לה ולא מקיים תדרוכים. גל החקיקה נגד התקשורת החופשית נועד לייצר תקשורת חלשה ומוחלשת. נשיא המדינה חייב להרים את הכפפה ולקרוא לא לסגור את גל"צ".

"גלי צה"ל היא הסיפור הישראלי"

הדוברים באירוע קראו לפעולה. כך בין היתר, אמר אודי סגל, מגיש מהדורה מרכזית בחדשות 13. "זה פשוט לא הזמן לשתוק. זה הזמן לעמוד מול המהלכים שהמטרה שלהם להשתיק ולהחריב ולסגור ולחרב ולשתק. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לעצור ולחשוב ולבנות, כי זה מה שעיתונאי חייב לעשות. לדבר מול שררה, לערער מול כוח השלטון, לבדוק ולבחון לחפש ולחשוף. זה לא הזמן לשתוק".

אילנה דיין אמרה על הבמה כי "יש לזה הסבר פשוט: מי שלא רוצה וועדת חקירה ממלכתית, לא רוצה אמת על המלחמה. מי שלא רוצה אמת, לא רוצה עיתונות חופשית שתחפש אותה. אסור לקנות את הסיפור על שוק חופשי ותחרותי ומהפכה של חופש דעות, עם שר שרוצה להקים מועצת שידורים פוליטית ולקנוס את מי שלא מתיישר, רק ליתר ביטחון.

"המחאה הזו יכולה לבוא פעם משמאל ופעם מימין. גם זו וגם זו צריכות שיהיו להם חומת מגן. ה-D9 שדוהר בלי ברקסים הוא מסוכן למי שהיום מריע לו", סיכמה דיין.

ואחרי הכל, כמו בכל האירועים מהסוג הזה, יש גם ביקורת על היעדר עיתונאים מהצד הימני של המפה. בליינ-אפ הדוברים היה דובר בודד המזוהה עם הימין - אמיר איבגי, מגיש יומן הצהריים בגלי צה"ל ומגיש ועורך בערוץ 14. "חלקים בתוכנית של קרעי מאיימים גם על ערוץ 14", פתח את דבריו בתגובה לדבריה של עורכת כלכליסט גלית חמי על הבמה, שעיתונאי ערוץ 14 אינם עיתונאים. "כדי שהמאבק הזה יהיה חזק ומשמעותי, צריך להסיר את השיח מהמקום הזה".

איבגי ציטט את ועדת זמיר על כך שגלי צה"ל היא נכס צאן ברזל. "גם בנכסי צאן ברזל יש מה שחורק ויש מה לתקן. זה בדיוק מה שעושה מפקד גלי צה"ל טל לב רם, בתהליך משמעותי, ארוך וערכי שעוברת את התחנה. התהליך ניכר כבר בלוח השידורים שלה. לא כדאי לקנות שום ספין, אין גלגל"צ בלי גלי צה"ל, ואין גלי צה"ל בלי כל המרכיבים שלה... גלי צה"ל היא הסיפור הישראלי".