מעל ל־20 עיתונאים באתר החדשות וואלה פנו במכתב חריג להנהלת החברה, כך נודע לגלובס. במכתב הם טוענים כי בחודשים האחרונים חל שינוי עמוק באופיו של האתר.

"אנו החתומים מטה פונים אל הנהלת אתר וואלה מתוך תחושת דחיפות אמיתית. בחודשים האחרונים חל שינוי עמוק באופיו של וואלה: ניהול התוכן התרחק מידיים עיתונאיות, שיקולי עריכה התחלפו בשיקולי יעדים בלבד, והמרחב המקצועי שבו פעלה המערכת הלך והצטמצם. התוצאה היא פגיעה מהותית ביכולתנו להפיק עיתונות אמינה, ביקורתית ואיכותית - דבר המתבטא בין השאר גם בנתוני הטראפיק", נכתב.

הפנייה מגיעה על רקע תקופה סוערת במיוחד במערכת וואלה, שהתאפיינה בעזיבות רבות ומתוקשרות - בהן של ברק רביד, טל שלו, ביני אשכנזי ואחרים. בנוסף עזבו שני סגני העורכים, דוד רוזנטל וצחי קומה, ובמקביל הסתיימה כהונתו של המנכ"ל עידן אלרום, אותו החליף גדעון אוזן. המכתב משקף את חוסר הוודאות המעמיק בקרב העובדים ואת תחושת הטלטלה המתמשכת בחברה.

גלובס פרסם בעבר פרטים אודות המצב המורכב בוואלה: עובדים סיפרו אז על "אווירה קשה מאוד", ירידה בולטת בטראפיק ודרישות גוברות מצד ההנהלה "ההיסטרית" לעמוד ביעדים מחמירים כאשר עורכים וכתבים אף זומנו לשיחות. לדבריהם, הדרישות אינן נובעות משיקולים מקצועיים של עורך ראשי או הנהגת מערכת החדשות, אלא מהכוונות הנהלה שמקדמות עבודה של "פס ייצור על חשבון איכות התוכן".

על המכתב חתומים בין היתר אוריאל דסקל, דוד ורטהיים ואודי עציון. הוא נשלח להנהלת וואלה, למנכ"ל גדעון אוזן ולעורך הראשי אור צלקובניק.

כך המשיכו העיתונאים במכתב: "בשבועות האחרונים נוספה לכך גם תופעה מדאיגה של הצטברות אייטמים וגיוסים שנראים ככתבות 'מטעם', המיישרות קו עם תעמולה שלטונית ופוגעות באמון הקוראים. במקביל, אנו חווים עזיבה של עובדים, ובהם אנשי מקצוע מיומנים וותיקים שתרומתם אינה מוטלת בספק. מגמה זו מובילה לפגיעה ישירה בכושר הייצור העיתונאי של וואלה, שלא ניתן להסתיר או לטשטש".

"לא ניתן לנהל מערכת עיתונאית ללא עיתונאים"

העיתונאים הדגישו כי הם אוהבים את וואלה "ומאמינים ביכולתו להיות כלי תקשורת מוביל בישראל", ולכן נאלצים להשמיע קול ברור: "האתר אינו יכול להמשיך במסלול הנוכחי שמוביל אותנו אל התהום. כל שינוי, כל שיטת עבודה וכל רפורמה חייבים להיעשות בשיתוף פעולה אמיתי עם מי שמייצרים את התוכן מדי יום. לא ניתן לנהל מערכת עיתונאית ללא עיתונאים".

עוד נכתב כי "בתקופה קשה זו בה התקשורת החופשית בישראל נמצאת תחת מתקפה, הקריאה לעיתונות חופשית אינה יכולה להישאר רק סיסמה. אנו, כתבים ועורכים ותיקים ומנוסים, משמיעים קול ברור ומבקשים כי כל שינוי או רפורמה, ככל שתידרש, ייעשו באחריות, במקצועיות ותוך שמירה על ערכי העיתונות והמשך עצמאות המערכת. אנו מצפים להחלטות ברורות ולצעדים מעשיים שיחזירו את עצמאות העריכה למקומה הטבעי, יגנו על העבודה המקצועית של עורכי וכתבי וואלה, ויבטיחו שהמערכת תוכל להמשיך לבצע עיתונות חופשית, אמינה ואחראית - כפי שמצופה מכלי תקשורת מוביל בישראל". לא נמסרה תגובה מהנהלת וואלה.