ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום עיתונאי וואלה נגד ההנהלה: "המסלול הנוכחי מוביל אותנו אל התהום"
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
וואלה | בלעדי

עיתונאי וואלה במכתב קשה להנהלה: "לא יכולים להמשיך במסלול הנוכחי שמוביל אותנו אל התהום"

יותר מ־20 כתבים ועורכים מתריעים מפני שינוי עמוק באופי אתר החדשות, לחצים לעמידה ביעדים ו"כתבות מטעם" הפוגעות באמון הציבור • המכתב מגיע על רקע תקופה סוערת במיוחד במערכת וואלה, שהתאפיינה בעזיבות רבות ומתוקשרות

נבו טרבלסי 21:28
וואלה
וואלה

מעל ל־20 עיתונאים באתר החדשות וואלה פנו במכתב חריג להנהלת החברה, כך נודע לגלובס. במכתב הם טוענים כי בחודשים האחרונים חל שינוי עמוק באופיו של האתר.

"אנו החתומים מטה פונים אל הנהלת אתר וואלה מתוך תחושת דחיפות אמיתית. בחודשים האחרונים חל שינוי עמוק באופיו של וואלה: ניהול התוכן התרחק מידיים עיתונאיות, שיקולי עריכה התחלפו בשיקולי יעדים בלבד, והמרחב המקצועי שבו פעלה המערכת הלך והצטמצם. התוצאה היא פגיעה מהותית ביכולתנו להפיק עיתונות אמינה, ביקורתית ואיכותית - דבר המתבטא בין השאר גם בנתוני הטראפיק", נכתב.

ד"ר יפעת בן חי שגב עוזבת את חדשות 13, אך הפלונטר לא הותר
בתוך שלוש שנים בלבד: 92% מהישראלים משתמשים בכלי AI

הפנייה מגיעה על רקע תקופה סוערת במיוחד במערכת וואלה, שהתאפיינה בעזיבות רבות ומתוקשרות - בהן של ברק רביד, טל שלו, ביני אשכנזי ואחרים. בנוסף עזבו שני סגני העורכים, דוד רוזנטל וצחי קומה, ובמקביל הסתיימה כהונתו של המנכ"ל עידן אלרום, אותו החליף גדעון אוזן. המכתב משקף את חוסר הוודאות המעמיק בקרב העובדים ואת תחושת הטלטלה המתמשכת בחברה.

גלובס פרסם בעבר פרטים אודות המצב המורכב בוואלה: עובדים סיפרו אז על "אווירה קשה מאוד", ירידה בולטת בטראפיק ודרישות גוברות מצד ההנהלה "ההיסטרית" לעמוד ביעדים מחמירים כאשר עורכים וכתבים אף זומנו לשיחות. לדבריהם, הדרישות אינן נובעות משיקולים מקצועיים של עורך ראשי או הנהגת מערכת החדשות, אלא מהכוונות הנהלה שמקדמות עבודה של "פס ייצור על חשבון איכות התוכן".

על המכתב חתומים בין היתר אוריאל דסקל, דוד ורטהיים ואודי עציון. הוא נשלח להנהלת וואלה, למנכ"ל גדעון אוזן ולעורך הראשי אור צלקובניק.

כך המשיכו העיתונאים במכתב: "בשבועות האחרונים נוספה לכך גם תופעה מדאיגה של הצטברות אייטמים וגיוסים שנראים ככתבות 'מטעם', המיישרות קו עם תעמולה שלטונית ופוגעות באמון הקוראים. במקביל, אנו חווים עזיבה של עובדים, ובהם אנשי מקצוע מיומנים וותיקים שתרומתם אינה מוטלת בספק. מגמה זו מובילה לפגיעה ישירה בכושר הייצור העיתונאי של וואלה, שלא ניתן להסתיר או לטשטש".

"לא ניתן לנהל מערכת עיתונאית ללא עיתונאים"

העיתונאים הדגישו כי הם אוהבים את וואלה "ומאמינים ביכולתו להיות כלי תקשורת מוביל בישראל", ולכן נאלצים להשמיע קול ברור: "האתר אינו יכול להמשיך במסלול הנוכחי שמוביל אותנו אל התהום. כל שינוי, כל שיטת עבודה וכל רפורמה חייבים להיעשות בשיתוף פעולה אמיתי עם מי שמייצרים את התוכן מדי יום. לא ניתן לנהל מערכת עיתונאית ללא עיתונאים".

עוד נכתב כי "בתקופה קשה זו בה התקשורת החופשית בישראל נמצאת תחת מתקפה, הקריאה לעיתונות חופשית אינה יכולה להישאר רק סיסמה. אנו, כתבים ועורכים ותיקים ומנוסים, משמיעים קול ברור ומבקשים כי כל שינוי או רפורמה, ככל שתידרש, ייעשו באחריות, במקצועיות ותוך שמירה על ערכי העיתונות והמשך עצמאות המערכת. אנו מצפים להחלטות ברורות ולצעדים מעשיים שיחזירו את עצמאות העריכה למקומה הטבעי, יגנו על העבודה המקצועית של עורכי וכתבי וואלה, ויבטיחו שהמערכת תוכל להמשיך לבצע עיתונות חופשית, אמינה ואחראית - כפי שמצופה מכלי תקשורת מוביל בישראל". לא נמסרה תגובה מהנהלת וואלה.