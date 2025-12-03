בתוך שלוש שנים בלבד: 92% מהישראלים משתמשים בכלי AI

לווטסאפ לקח עשור כדי להגיע בישראל לשיעור חדירה של 90%. עברו כמעט 20 שנה עד שקניות האונליין רשמו שיעור חדירה דומה. ואילו כלי ה-AI עקפו אותם עם שיעור שימוש של 92% תוך שלוש שנים - זוהי אחת התובנות העיקריות העולות מדוח האינטרנט של בזק, המתפרסם זו השנה ה-12.

הדוח מבוסס על סקר שנערך בקרב 4,750 משיבים בגילאי 13 ומעלה, כולל החברה הערבית, בשיתוף KANTAR ישראל. מיפוי השינויים שהכניסה מהפכת הבינה המלאכותית לשגרת היומיום של הישראלים מעלה כי 50% מהישראלים משתמשים בכלי AI מדי יום, ו-29% משתמשים מספר פעמים ביום, כלומר השימוש הופך להרגל של ממש. בממוצע, הישראלים מקדישים 1.5 שעות לכלי AI, על חשבון גלישה רגילה, צפייה טלוויזיונית ורשתות חברתיות.

כלי ה-AI שבו משתמשים הישראלים הכי הרבה הוא ChatGPT בו משתמשים 75%, ובמקום השני נמצא ג'מיני עם 42% משתמשים. קאנבה וקופיילוט עם 21% ו-18% בהתאמה, וקלוד עם 12%. מעניין לציין כי 64% מהישראלים פונים לכלי ה-AI בלשון זכר, ורק 36% בלשון נקבה.

לשימוש המוגבר בכלי בינה מלאכותית יש השפעה גם על פעילויות נוספות באינטרנט. כך, למשל, 39% מרגישים שהרשתות החברתיות יותר מעניינות מאז כניסת ה-AI (וזאת למרות שלא פעם ניתן לקרוא תלונות על העובדה שכבר קשה לדעת מה אמת, ולמה להאמין), ו-49% חשים שהבינה המלאכותית מגדילה את ההתמכרות שלהם לרשתות.

על אף שרבים לא סומכים על הכלים החדשים ומגלים כלפיהם חשדנות, 38% מההורים מעודדים את ילדיהם להשתמש ב-AI, ו-25% רשמו או שוקלים לרשום את ילדיהם לחוג AI.

עושים קניות עם ה-AI

נתוני הסקר הוצגו באירוע שערכה בזק, בהובלת המנכ"ל ניר דוד והיו"ר תומר ראב"ד. בין היתר עלה מהם כי עבור לא מעט ישראלים, כלי הבינה המלאכותית הם תחליף להתייעצות עם רופא (38% לעומת 19% בשנת 2024), פסיכולוג, עורך דין, יועצי קריירה ואף חברים קרובים. לעומת העובדה המפתיעה הזו, נראה כמעט טריוויאלי שה-AI הוא חלק בלתי נפרד מעגלת הקניות של הצרכן הישראלי: 64% נעזרים בו לקניות, 42% ידחו רכישה מתוכננת אם המליץ לעשות כך, ו-18% יבחרו מוצר חדש שעליו המליץ להם.

נקודה שתעניין מנהלי שיווק רבים היא שהדרך מהחיפוש לרכישה כבר השתנתה בפועל, ולא רק כתיאור מצב עתידי. 35% מתחילים את חיפוש המוצרים קודם כל ב-AI, ו-43% מחפשים באמצעותו את ההנחות וההטבות המשתלמות ביותר.

קרוב ל-60% אומרים שישקלו להשתמש בסוכן AI שימצא עבורם את המוצר, יאתר את המבצע הטוב ביותר ויערוך עבורם את ההזמנה. עם זאת, ל-50% מהישראלים עדיין יש בעיה לשתף פרטי תשלום עם ה-AI, מחשש שהמידע ידלוף או ייעשה בו שימוש לרעה - כך שנראה שהיום שבו הסוכנים יערכו עבורנו את הרכישות עדיין רחוק.