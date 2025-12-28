היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, פרסמה הערב (א') את תגובתה לבקשה לצו ביניים בעניין סגירת גלי צה"ל והבהירה: "יש להקפיא את הצעדים לסגירת גלי צה"ל עד להכרעת בית המשפט בעתירות. החלטת הסגירה רצופת פגמים, והדיון בעניין יתקיים בעוד זמן קצר. הנזק שייגרם מנקיטת פעולות לסגירת התחנה הוא משמעותי ובלתי הפיך".

לקריאת התגובה המלאה

● העתירות על סגירת גלי צה"ל יידונו בבג"ץ בסוף ינואר, לא הוצא צו להקפאת ההחלטה

● בממשלה הצביעו בעד סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. מה צפוי עכשיו?

ההחלטה על סגירת גלי צה"ל התקבלה פה-אחד בממשלה בשבוע שעבר, בניגוד לעמדת היועמ"שית. לפי הצעת המחליטים הסופית, התחנה ההיסטורית תרד מעל גלי האתר אחרי 75 שנה, ושידוריה יופסקו עד ל-1 במרץ.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה להיערך להפסקת העסקתם של אזרחים עובדי צה"ל בתחנה, "בהסדרים ראויים ככל הניתן ובהתאם לכל דין". צוות היישום יבחן את אופן המשך פעילותה של תחנת הבת הפופולרית גלגלצ, המשדרת בעיקר מוזיקה ודיווחי תנועה, "תוך שמירה על אופייה וצביונה".

כאמור, ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת היועמ"שית, שהבהירה כי לא ניתן לקדם את סגירת התחנה במתכונת הנוכחית, וזאת על רקע ההליך שעוברת התחנה ליישם את מסקנות הוועדה הקודמת שדנה בנושא - ועדת זמיר, בראשות הרמטכ"ל אייל זמיר, שהמליצה להרחיב את השידורים בענייני צבא וביטחון בתחנה.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12