נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, החליט כי העתירות בסוגיית סגירת גלי צה"ל יישמעו במאוחד. לדבריו, החליט שלא להורות על מתן צו במעמד צד אחד כדי להקפיא את החלטת הממשלה לסגירת גלי צה"ל, החלטה שהתקבלה השבוע בישיבת הממשלה בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ. הנשיא עמית כתב כי "בשים לב למהות ההחלטה שבמוקד העתירות ולמועד כניסתה לתוקף, העתירות יועברו לדיון לפני הרכב עד לסוף חודש ינואר 2026. תגובות מקדמיות לעתירות ולבקשות למתן צו ביניים יוגשו עד 14 ימים לפני מועד הדיון שייקבע".

למעשה השאלה המשפטית שתעלה בבג"ץ נוגעת להליך: האם ישנה חובה לבצע את סגירת גלי צה"ל בחקיקה ראשית או שמא מספיקה החלטת ממשלה כפי שביצע השר ישראל כ"ץ? שר הביטחון מסתמך על חוות-דעת של עו"ד מאיר לוין כמשנה ליועמ"ש, שאומר שאפשר בהחלטת ממשלה ומנגד מתנגדי הסגירה נסמכים על חוות-דעת עדכנית של עו"ד אביטל סומפולינסקי ועו"ד גיל לימון שפורסם השבוע, כי ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי. לדבריהם אף מתעורר חשש כי היא לוקה בשיקולים זרים, וקידומה מנוגד לדין.

כזכור, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. לפי הצעת ההחלטה לסגירת התחנה, השידורים יופסקו לחלוטין לכל המאוחר ב-1 במרץ 2026. לפי שעה, תחנת הבת גלגלצ תמשיך לשדר. צוות יישום יבחן כיצד להמשיך את הפעילות תוך שמירה על אופי מוזיקלי ושירותי (הכוונה לזהירות בדרכים), ושר הביטחון יקבל החלטה נפרדת בעניין.

עובדי התחנה: ההחלטה התקבלה ללא סמכות ובהליך פגום

מיד עם האישור בישיבת הממשלה, הנחה שר הביטחון לעצור את המיונים לגלי צה"ל ולהתחיל בשיבוצם של כ-180 החיילים בתחנה ליחידות צה"ל אחרות, "תוך מתן עדיפות לשיבוץ בתפקידי לוחמה ובתפקידי תומכי לחימה". מאז קביעת ההחלטה הוגשו כחמש עתירות שונות, שכעת אוחדו לדיון בסוף ינואר.

עובדי גלי צה"ל פנו לשר הביטחון ואמרו כי ההחלטה התקבלה ללא סמכות ובהליך פגום - ויש לבטלה לאלתר. לדבריהם, "החלטת הממשלה היא החלטה בלתי חוקית, שנפלו בה פגמים מהותיים בהליך קבלתה, היא התקבלה בחוסר סמכות, מתוך שיקולים זרים ובהיעדר תשתית עובדתית מספקת - עד כדי פגיעה חמורה בזכויות יסוד ובאינטרס הציבורי של שידור ציבורי וחופש העיתונות".

גם מפקד גלי צה"ל טל לב רם שלח הודעה לאנשי התחנה וכתב כי "לא ישכנעו אותי אחרת, גלי צה"ל חשובה לציבור הישראלי. אני יודע שהאנשים שעובדים ומשרתים כאן פועלים מתוך הלב ומתוך תחושת שליחות. הדרך שלנו ברורה, התחנה תמיד נמצאת בתהליך, תמיד פתוחה לביקורת, תמיד עם הפנים קדימה. אני יודע שמה שמניע את כולנו בעבודתנו זה הלב, זו תחושת העשייה, זו הידיעה שהשידור שלנו חשוב עבור הציבור. שמפעל התוכן שלנו מייצר משהו ייחודי. על כל אלה, אני גאה בכם מאוד". עוד הוסיף כי "חשוב לי שתדעו שיש הרבה מאוד אנשים מקבוצות שונות מכל קצוות החברה הישראלית, שרוצים בטובתנו, שמבינים היטב שבלי התחנה יש דברים חשובים מאוד ויקרי ערך שפשוט יפסקו מלהתקיים, שמבינים את חשיבות התחנה, ואת הפגמים הרבים שעלו בתהליך שהוביל להחלטה הקשה הזו. דעו שמי שמבין זאת, פועל עבור התחנה וימשיך לפעול".

בחודש יוני מינה השר כ"ץ ועדה מיוחדת לבחינת קיומה של גלי צה"ל. המהלך עורר ביקורת רבה, בין היתר על הרכב חברי הוועדה שהוצג כמוטה ובלתי מאוזן. הוועדה המליצה לשר על שתי חלופות: סגירת התחנה כולה או סגירת מחלקת האקטואליה. כ"ץ בחר באפשרות הראשונה.