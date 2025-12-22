בהנהלת i24NEWS מנסים להשתלט על הכאוס הניהולי והטעויות הקודמות, ובצל "העברת הבעלים" מאלטיס ארצות הברית למשפחת דרהי - מציעים תוכנית פרישה מרצון לעובדי החברה. לפי מייל שנשלח לעובדים, נכתב כי עובדים בעלי ותק של בין ארבעה חודשים לשנה, יקבלו 10 אלף שקל אם יחליטו לפרוש. עבור עובדים שנמצאים בחברה מעל לשנה ועד שנתיים, יוצע 15 אלף שקל. עבור עובדים בעלי ותק של מעל לשנתיים, יקבלו 20 אלף שקלים.

בהודעת ההנהלה לעובדים נכתב כי "אנו מודעים לעובדה שמדובר בתקופה של חוסר ודאות וחוסר נחת, וכי ישנם עובדים אשר יושפעו מהתהליך הכללי, ומבטיחים לעשות כמיטב יכולתנו בכדי להקל". עוד צוין כי עובדים שמעוניינים לממש את תוכנית הפרישה המדובר, צריכים לפנות עד יום ראשון למנהלת משאבי האנוש, שני שמילה.

בוועד העובדים ממליצים לעובדים לשקול לחיוב את ההצעה. "למרות שמדובר בפעולה מאוד לא טבעית בעבורנו, אנו מציעים לכם לשקול בחיוב אופציה להיעתר להצעת ההנהלה לפרישה עם המענק: אנחנו מדגישים - אנחנו לא יודעים כמה עובדים יבקשו בהנהלה לשחרר, ויתכן בהחלט מצב שבו עובדת או עובד יוותרו עכשיו על האופציה לצאת עם מענק נוסף על המחויב בחוק מתוך רצון להמשיך ולעבוד בערוץ, ובכל זאת ימצאו עצמם בעוד כמה שבועות או חודשים בלי עבודה ובלי המענק".

נזכיר, מנכ"לית הערוץ, רונית גונן־עמית, שלחה מייל לעובדים ואמרה כי "חברת אופטימום (Altice US) החליטה למקד את פעילותה בארה"ב ולהפסיק את השקעותיה בערוץ... משפחת דרהי החליטה לקחת את המושכות להפעלת הערוצים, להמשיך את פעילותם ולשפר את מה שנדרש לשפר במטרה להמשיך ולהיות שחקן משמעותי בשוק המדיה".

ההודעה הזו מגיעה ברקע בעיות רציניות בחברת האם, אלטיס US, בעיקר סביב החובות האדירים של החברה והתביעה שהוגשה נגד נושי החברה. הצרות האלו יכולות להעיד על הסיבה למהלך הפירוד ומעבר הבעלות.

לכך מצטרפת הודעת הוועד שלא סייעה להרגעת העובדים, ולפיה הנהלת הערוץ הודיעה לארגון העיתונאים והעיתונאיות כי בכוונתה לערוך קיצוצים משמעותיים בתקציב. בשלב זה עדיין לא ברור מה היקף הקיצוצים, אך המנכ"לית התחייבה לפגישת משא־ומתן עם ארגון העיתונאים והוועד לאור קולות המאבק המתגברים.

הערוץ מתמודד עם בעיות קשות: מודל עסקי בעייתי שלא בוסס למרות שנחתמו הסכמים אבל קשה לתרגם להכנסות, נתוני רייטינג לא מעודדים (רק תוכנית אחת שמצליחה לבסס את עצמה ב-3 נקודות הרייטינג) ובכלל - גיוסי טאלנט יקרים במיוחד, גבוה יותר מהממוצע בשוק. ניתן להעריך כי הצעדים האלו הם הצעדים הראשונים שנועדו לעשות סדר פיננסי וניהולי בחברה, ורק הזמן יוכיח אם המנכ"לית גונן עמית תצליח בכך.

ב-I24NEWS בחרו שלא להגיב.