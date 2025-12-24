כ־50 מגישי גלי צה"ל וגלגלצ המועסקים כיועצים קיבלו הודעה כי העסקתם תוקפא כבר משבוע הבא בהנחיית משרד הביטחון. לדברי עובדי התחנה, "לוח השידורים של התחנה יחווה פגיעה דרמטית - זהו פירוק בפועל של התחנה, החל מהשבוע הקרוב עקב הנחיית משרד הביטחון". בעקבות זאת, הוגשה בקשה דחופה למתן צו ביניים באמצעות באי כוחם של הוועד, משרד עורכי דין בן-צור.

עם זאת, במשרד הביטחון מכחישים. מהמשרד נמסר בתגובה: "משרד הביטחון לא הוציא הנחייה כלשהי על סיום העסקת יועצים בגלי צה"ל. כבכל שנה, בימים אלה מאריך משרד הביטחון את הזמנות היועצים שמסתיימות בסוף דצמבר 2025. התהליך בעיצומו. החוזים יוארכו עד ל־28.2.26, מועד סגירת התחנה".

לטענת העובדים, הפסקת פעילותם של המגישים צפויה להביא לפגיעה ב־52 שעות שידור שבועיות בגלי צה"ל וכ־81 שעות שידור שבועיות בגלגלצ. בגלי צה"ל מדובר בכ־41% משעות היום (06:00 בבוקר עד 24:00 בלילה), ובגלגלצ מדובר ב-64% משעות היום. בין המגישים שהעסקתם תוקפא נמנים הדר מרקס, יניר קוזין, ספי עובדיה, רינו צרור, עומר ירדני, וכן תוכניות בולטות ובהן "יהיה בסדר".

בעקבות הבקשה לצו ביניים קבע נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, כי "נוכח הטענות להשלכות המיידיות של החלטת הממשלה הנתקפת בעתירה", תוגש תגובת המדינה לבקשה בתוך ארבעה ימים. עם זאת, החליט הנשיא עמית שלא להוציא עדיין צו ארעי במעמד צד אחד.

לא יתאפשר שידורי אקטואליה סדירים

כזכור, המהלך מגיע ימים ספורים לאחר שהממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגור את תחנת הרדיו הצבאית. לפי החלטת הממשלה, השידורים יופסקו לחלוטין לכל המאוחר עד 1 במרץ 2026. בשלב זה נקבע כי תחנת־הבת גלגלצ תמשיך לפעול, וכי צוות יישום יבחן כיצד להמשיך את פעילותה תוך שמירה על אופייה המוזיקלי והשירותי (הכוונה לזהירות בדרכים). שר הביטחון אמור לקבל בהמשך החלטה נפרדת בנוגע לעתיד התחנה.

בתחילת השבוע הודיע הנשיא עמית כי העתירות השונות שהוגשו נגד סגירת גלי צה"ל יאוחדו לתיק אחד, שכי הדיון צפוי להתקיים בסוף ינואר. ואולם, בעקבות ההודעה על הקפאת ההתקשרות עם המגישים והיועצים, הוחלט לזרז את לוחות הזמנים.

בפניית עובדי התחנה נכתב כי, "לאחר החלטת כבוד נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית נערכה פנייה לתחנה ממשרד הבטחון הכוללת הפסקת התקשרות באורח מיידי ועד לתחילת החודש עם יועצים חיצוניים - יועצים המהווים השדרה המרכזית של שידורי התחנה - וכוללים את מרבית המגישים הבולטים בה. מדובר בשיתוק הדרגתי אך מהיר של הפעילות השוטפת של התחנה".

לדברי העובדים, משמעות הצעדים שננקטו היא שלא יהיה ניתן לשדר שידורי אקטואליה סדירים בתחנה ולא יהיה ניתן להגיש את מרבית תוכניות המוזיקה בגלגלצ, וכן גם את התוכניות והשידורים המיוחדים.

לכן, עורכי הדין בעז בן צור, כרמל בן צור וגיא רווה, כתבו בבקשה לצו הביניים כי "בנסיבות אלו, ולאור שינוי הנסיבות הדרמטי שחל מאז ניתנה החלטת כב' הנשיא, מתחדדת ההצדקה למתן צו ארעי מידי. העדר התערבות שיפוטית כעת יאפשר למשיבים להשלים הלכה למעשה את סגירת התחנה "בדלת האחורית", באמצעות צעדים אדמיניסטרטיביים ותפעוליים, עוד בטרם תוכרע העתירה. תוצאה זו אינה יכולה לעמוד".

השאלה המשפטית שתעלה בבג"ץ נוגעת להליך: האם סגירת גלי צה"ל מחייבת חקיקה ראשית, או שניתן להסתפק בהחלטת ממשלה בלבד, כפי שטוען שר הביטחון. עמדת השר נשענת על חוות דעת של עו"ד מאיר לוין, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שלפיה ניתן לסגור את התחנה בהחלטת ממשלה. מנגד, מתנגדי הסגירה מסתמכים על חוות דעת עדכנית שפורסמה השבוע על ידי המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי ועו"ד גיל לימון, שלפיה מדובר במהלך שהוא חלק מפגיעה רחבה בשידור הציבורי בישראל ובהגבלת חופש הביטוי. לפי חוות הדעת, מתעורר גם חשש לשיקולים זרים ולקידום החלטה המנוגדת לדין.