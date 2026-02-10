במרילנד שבארה"ב חי אחד האנשים המשפיעים כיום על תחום ההשקיה והמים בעולם: המיליארדר האויו וואנג, יו"ר DAYU Conserving Water Group, קבוצת ענק סינית שפועלת בעשרות מדינות ומנסה לשנות את האופן שבו חקלאות, מים וטכנולוגיה מתחברים זה לזה. לאחרונה גורם בכיר אישר לגלובס כי קונצרן אורביה המקסיקני, בעל השליטה ביצרנית הטפטפות נטפים, בוחן את מכירת החזקותיו לוואנג. ככל הידוע, וואנג הגיע לארץ לאחרונה וקיים בדיקות לביצוע העסקה, שאם תושלם תהפוך אותו לאחד מבעלי השליטה בנטפים.

אז מי הוא המיליארדר הצעיר הסיני ומה לו ולישראל?

● בהשפעת המהלכים המגבילים של ארה"ב וסין, מעצמות הביניים חוברות יחד

● המדינה שפלירטטה עם ישראל ועכשיו מפנה לנו עורף

"בתחום ההשקיה, ישראל היא מרכז התעשייה"

וואנג בן ה־35 נכנס לתפקיד בנסיבות טרגיות כשהיה בן 27, לאחר שאביו נפטר במפתיע מהתקף לב. וואנג קיבל לידיו 45% ממניות החברה ונטל את המושכות לידיו, ומאז מנהל את החברה. אביו של וואנג ייסד את החברה ב־1999 במחוז גאנסו, אחד האזורים הצחיחים והעניים בסין, שסובל ממחסור כרוני במים, קרקעות חקלאיות קשות לעיבוד והגירה שלילית. כיום דאיו נסחרת בבורסה הסינית לפי שווי שוק של 5 מיליארד יואן (710 מיליון דולר).

חרף גילו הצעיר, וואנג הגיע לתפקיד עם ניסיון עסקי עשיר. לאחר שסיים תואר ראשון כפול בכלכלה וניהול, נסע לאפריקה והוביל את מאמצי הפיתוח העסקי של החטיבה הבינלאומית של דאיו באנגולה, סודן ומצרים. בתום שנתיים חזר לארה"ב, הפעם ללימודי תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת ג'ון הופקינס.

בשנת 2018 וואנג ביקר בישראל לרגל השקת פעילותה של דאיו בישראל. בראיון לגלובס הוא נשאל מה המטרה של החברה בכניסה לארץ, ואמר: "החינוך שלי הוא אמריקאי, ואני מבין שלא נוכל להיות גלובליים מתוך סין. בשביל להיות גלובליים חייבים חברות תפעול נפרדות עם תפיסה שונה ואנשים שונים. אני לא חושב שאנשים בחברה שלנו, המהנדסים ואנשי השיווק הסינים, יכולים לעשות ביזנס עולמי. לכן אני רוצה להפוך לגלובליים מישראל".

האויו וואנג אישי: בן 35, חי במרילנד, ארה"ב

מקצועי: יו"ר קבוצת Dayu Conserving Water הסינית ומייסד ומנכ"ל קרן ההשקעות הפרטית HH. לצד זאת מכהן כחבר בוועדה המחוזית של גאנסו ומשמש נציג בקונגרס העם העירוני של ג'יו־צ'ואן

עוד משהו: מחזיק ב־16 פטנטים מאושרים

וואנג אמר אז שהרצון לבסס את המטה הבינלאומי בישראל הוא "לא עניין גיאוגרפי". לדבריו, "למכור לאפריקה והודו זה קל יותר מישראל מאשר מסין. ישראל ידועה בתחום ההשקיה, וזה המרכז של התעשייה. זה ה'האב' של התעשייה שלנו. לקוחות באים לישראל מכל העולם. זה עניין של יעילות - מידע מגיע לכאן ויוצא לעולם, ולכן אנחנו חושבים שזה המקום הטוב ביותר".

לצד זאת וואנג דיבר בראיון לא מעט על הבדלי תרבות בין המדינות: "החברות הישראליות שפגשתי בסין לא פתוחות, אכפת להן יותר מדי מהאינטרס המיידי שלהן, וזה שונה מאוד מהתרבות שלנו. אנחנו עושים עסקים בהתבסס על יחסים, סוגרים עסקאות בזמן ארוחות ערב. החברות ישראליות ישירות מאוד כבר בפעם הראשונה שפוגשים אותן. מבחינתי זה בסדר, אני גם מאוד ישיר, אבל רוב הסינים לא ירגישו נוח עם זה".

מקדיש את חייו לחקלאות בת קיימא

וואנג זכה להכרה רחבה בסין על פעילותו בתחום המים והחקלאות. בין היתר קיבל את China Water Conservation Award, פרס יוקרתי המוענק על תרומה משמעותית לפיתוח ולשימור משאבי מים במדינה. בשנת 2019 נכלל ברשימת "30 מתחת ל־30" של פורבס סין, המזהה יזמים ומנהלים צעירים בעלי השפעה יוצאת דופן.

לצד תפקידו בקבוצת דאיו, וואנג הוא גם מייסד ומנכ"ל HH Fund, קרן השקעות פרטית המתמקדת בהזדמנויות תעשייתיות, בעיקר בתחומי החקלאות, התשתיות והמים.

במקביל לפעילותו העסקית, הוא ממלא שורה ארוכה של תפקידים ציבוריים ומקצועיים בסין. הוא חבר בוועדה המחוזית של גאנסו ובוועידה המייעצת הפוליטית של העם הסיני, מכהן בתפקידי הנהגה באיגוד הבנייה הדמוקרטי הלאומי ובפדרציה הכל־סינית לתעשייה ולמסחר, ומשמש נציג בקונגרס העם העירוני של ג'יו־צ'ואן.

בניין נטפים באר שבע / צילום: בר - אל

בנוסף, הוא מעורב בגופים מקצועיים העוסקים בפיתוח ירוק, חקלאות בת קיימא, חדשנות טכנולוגית בתעשיית ההשקיה ושמירה על סביבה ואקולוגיה במחוז גאנסו.

ברמה המקצועית, וואנג ניהל והשתתף בחמישה פרויקטים ברמה הלאומית, מחזיק ב־16 פטנטים מאושרים, רשם שלושה הישגים מדעיים־טכנולוגיים ופרסם שלושה מאמרים אקדמיים.

בביקורו של וואנג בישראל ב־2018, אמר בנאום שנשא כי מדובר בעיתוי משמעותי במיוחד עבורו: "לפני כעשרים שנה, בספטמבר 1999, מתוך אמונה וחזון להצמחת המדבר, יצאה דאיו לדרכה במחוז גאנסו - אזור צחיח הדומה לנגב בישראל. עשרים שנה לאחר מכן, אנחנו חברת המים היחידה הרשומה בבורסה שמגיעה לישראל".

לדבריו, מטרת החברה היא להרחיב את פעילותה הגלובלית וליצור שיתופי פעולה עם חברות ישראליות, תוך הבנה שהבדלי תרבות הם אמנם אתגר, אך כזה שניתן לגשר עליו באמצעות טכנולוגיה וחדשנות משותפת. לדברי גורמים בשוק, וואנג נחשב לאוהד של ישראל ורואה בה חלוצה עולמית בתחום ההשקיה. בשנת 2019 הוא שב לישראל יחד עם בכירי דאיו לסדרת פגישות עם גורמים בענף.

כעת, וואנג מקיים בדיקות לביצוע העסקה שעשויה להפוך אותו לבעל השליטה בנטפים. החברה הישראלית נוסדה ב־1965 בקיבוץ חצרים ונשלטת כיום על ידי ענקית החקלאות והתשתיות אורביה המקסקינית, שמעמידה את מניות השליטה (80%) בנטפים למכירה. בעלי מניות המיעוט (20%) הם חברי קיבוץ חצרים. נטפים נחשבת לחברת מוצרי ההשקיה הגדולה בעולם, בתחום שהיא ייסדה המכונה "השקיה מדויקת", שהן למעשה טפטפות. היא פעילה ב־33 מדינות בעולם ומעסיקה 4,500 עובדים.