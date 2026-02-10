בעולם שמעוצב יותר ויותר על ידי שתי מעצמות ענק בלתי צפויות - ארה"ב וסין - מעצמות הביניים מגבירות את שיתוף הפעולה ביניהן בשלל תחומים, החל מסחר ועד ביטחון, במטרה להבטיח את מקומן וקיומן בסדר העולמי החדש.

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, התגלה כאחד התומכים הגדולים ביותר בשיתוף פעולה בין מגוון מדינות ובכללן קנדה, מרבית מדינות אירופה, יפן, קוריאה הדרומית, אוסטרליה, הודו, ברזיל, טורקיה ואחרות.

"מעצמות הביניים חייבות לפעול יחד, כי אם אנחנו לא יושבים ליד השולחן, אנחנו חלק מן הארוחה", אמר המנהיג הקנדי לאחרונה בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס.

הסדר העולמי המתהווה מביא לתחושה של חוסר יציבות בקרב מדינות רבות. מצד אחד, ארה"ב נסוגה מתפקידה רב השנים כמנהיגת הסדר הבינלאומי המבוסס על כללים, והיא משתמשת באופן גלוי יותר בכוחה הכלכלי והצבאי כדי לאלץ מדינות אחרות לעשות כרצונה.

מהצד השני, סין מנסה להציב את עצמה כמבוגרת האחראית החדשה בחדר, אך מדינות אינן סומכות עליה משום שהן רואות בה אוטוקרטיה המוכנה לכופף את כללי הסחר הגלובליים לטובתה.

"שאר העולם רואה את שתי האלטרנטיבות הלא נעימות הללו, ומנסה לקפץ ביניהן", אומר אסוואר פראסאד, כלכלן באוניברסיטת קורנל.

הדרכים של מעצמות הביניים להתגונן

מעצמות הביניים מנסות יותר ויותר להתגונן בשתי דרכים: גידור מפני תלותן במעצמות העל על ידי הגברת יכולתן להסתמך על עצמן, וחיפוש בריתות עם מעצמות ביניים אחרות בנושאים ספציפיים, כמו שרשראות אספקה, נתיבי סחר או שיתוף פעולה ביטחוני, לדברי סטורמי-אניקה מילדנר, מנהלת מכון אספן בגרמניה.

חלקים גדולים מן העולם שמחוץ לארה"ב ולסין עדיין חותמים על הסכמי סחר. רבים מגדילים את ההוצאות הצבאיות. ואחרים, כמו צרפת, מנסים ליצור חלופות מקומיות לדומיננטיות של ארה"ב בתחום התוכנה והטכנולוגיה.

אך שום דבר מזה לא יהיה קל, או מהיר. מעצמות הביניים הן קבוצה מגוונת, כך ש"הכל מסתכם במציאת הקואליציות הנכונות לנושאים הנכונים", הוסיף מילדנר. ומאחר שלמדינות כאלה יש לעתים קרובות אינטרסים וערכים מתחרים, הן עלולות לגרום לשיבוש עולמי נוסף במקום לסייע בעיגון הביטחון והשלום.

מדינות המערב עסקו 70 שנה בבניית קשרי סחר וביטחון עם ארה"ב. התרתם לא תהיה מהירה או נטולת עלות. לעת עתה, לרבות מהן אין ברירה אלא לנסות להימנע ממלחמת סחר מזיקה או מעימות בנושאי ביטחון.

"למרות כל התסכול והכעס שלנו, אסור לנו להזדרז ולמחוק את השותפות הטרנס-אטלנטית", אמר קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בדאבוס. לארצו יש סיבות להיזהר מהתנתקות מהירה מארה"ב: היא קרובה לרוסיה, אין לה נשק גרעיני משלה והכלכלה שלה נמצאת בקיפאון, ונשענת במידה רבה על יצוא.

הסכמי סחר ובריתות

בתחומים כמו סחר אין הרבה אפשרויות פשוטות. ארה"ב היוותה זמן רב מנוע של ביקוש עולמי, אך כעת היא סוגרת את עצמה, ומגבילה את האפשרויות של מדינות אחרות למכור את היצוא שלהן. סין אינה אלטרנטיבה משום שהיא מתמקדת במכירה למדינות אחרות, במקום לקנות מהן.

במהלך כהונתו של קרני, קנדה התרחקה ממדיניות הסחר של ארה"ב עם סין, האיצה אישור פרויקטים של נפט, גז וכרייה שעוכבו כדי לפתח אוטונומיה כלכלית רבה יותר, והרחיבה מסופי יצוא כדי להפחית את התלות במכירות לארה"ב.

האיחוד האירופי המשיך בהסכמי סחר חופשי עם הודו ומדינות מרקוסור בדרום אמריקה, ומעוניין להשלים עסקה עם אוסטרליה. "אנו בוחרים במכוון בפתיחות על פני פרוטקציוניזם, בשיתוף פעולה על פני פילוג, ובסחר מבוסס כללים על פני חוסר ודאות", אמר נציב הסחר של האיחוד האירופי, מארוש שפצ'וביץ'.

מרץ ביקר לאחרונה בהודו. הוא מבקר בערב הסעודית, בקטאר ובאיחוד האמירויות הערביות השבוע, ויהיה בסין בסוף החודש. לאחרונה ביקרו בסין גם נשיא צרפת עמנואל מקרון וראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר. אך כולם חוששים מהחלפת צורה אחת של תלות בגרסה אחרת שלה - שעלולה להיות גרועה יותר.

תלות בארה"ב

מעצמות ביניים רבות, ובמיוחד גרמניה, מגדילות את ההוצאות הצבאיות. הנציבות האירופית, הגוף המבצע של האיחוד האירופי, יצרה תוכנית מימון בשנה שעברה, כדי לסייע במימון ההוצאות הצבאיות של המדינות החברות. קנדה הצטרפה לתוכנית זו בדצמבר. מדינות אירופה גם מעמיקות את קשרי ההגנה והביטחון עם מדינות בעלות תפיסות עולם דומות במזרח אסיה, לרבות יפן, קוריאה הדרומית, סינגפור, אוסטרליה וניו זילנד - שלכולן משותפים החששות מרוסיה ומסין.

בריטניה, איטליה ויפן, למשל, מפתחות מטוס קרב מדור שישי עד 2035. קוריאה הדרומית הפכה לספקית נשק מרכזית לכמה מדינות אירופאיות: פולין רוכשת ממנה טנקים, המדינות הבלטיות רוכשות ארטילריה, ונורבגיה רוכשת טילים ארוכי טווח. ובריטניה ואוסטרליה עובדות בשיתוף פעולה עם ארה"ב לבניית צוללות גרעיניות, דבר שגם קוריאה הדרומית עושה.

"יש רשת הולכת וגדלה של קשרים בין אירופה לאסיה, המשקפת את עלייתה של סין אך גם מגוננת במידה מסוימת מפני ארה"ב", אומר ניל מלווין, מנהל לימודי ביטחון בינלאומי במכון המחקר המלכותי לשירותים משולבים (RUSI) בלונדון.

יכולתה של אירופה להגן על עצמה היא מוגבלת. היבשת יכולה לייצר ארטילריה, טנקים, צוללות וספינות משלה, אך תלויה במידה רבה בארה"ב בתחומים מרכזיים כמו מטוסי קרב ולוויינים צבאיים, וכן בהגנה מפני גרעין.

"אם מישהו חושב כאן, שוב, שמדינות האיחוד האירופי - או אירופה ככלל - יכולות להגן על עצמן בלי ארה"ב, שימשיך לחלום. אתם לא יכולים. אנחנו לא יכולים", אמר לאחרונה מזכ"ל ארגון האמנה הצפון אטלנטית (נאט"ו), מארק רוטה, לפרלמנט האירופי.

מלווין אומר שהעולם נכנס כנראה לתקופה שבה מדינות מתקבצות בקבוצות אמון קטנות יותר. אך הוא מזהיר כי מעצמות ביניים יתקשו למצוא מכנה משותף, במיוחד אם יש להן ערכים שונים. הוא תוהה האם מדינות כמו ערב הסעודית יכולות באמת להיות שותפות לדמוקרטיות אירופאיות או לקנדה. "אלא אם מעצמות הביניים יצליחו לראות מעבר לאינטרסים קצרי הטווח שלהן, הן עלולות להפוך לכוח מערער אף יותר", אומר פראסאד.

לאחר הפלישה בקנה מידה מלא של רוסיה לאוקראינה בשנת 2022, הודו סירבה להצטרף לסנקציות בינלאומיות נגד מכירות נפט רוסי, וסיפקה לקרמלין חבל הצלה כלכלי משמעותי למלחמתה.

לא רק אירופה

מעצמות ביניים רבות, כמו טורקיה וישראל, עשויות גם הן להילחם על השפעה אזורית ולשבש את היציבות. החלטתה של ישראל להפוך למדינה הראשונה שמכירה בסומלילנד, טריטוריה בעלת שלטון עצמי בתוך סומליה, עוררה מתחים עם טורקיה ומצרים, המתנגדות לצעד.

קיים גם סיכון של התפשטות נשק גרעיני. החלטתה של צרפת בהנהגת שארל דה גול, לבחור לצאת ממבנה הפיקוד של נאט"ו וליצור הרתעה גרעינית משלה, נראית עתה כהחלטה שחזתה את העתיד. בשבוע שעבר אישר מרץ בפומבי לראשונה, כי ברלין דנה בהרחבה אפשרית של המטריה הגרעינית הצרפתית והבריטית לגרמניה. שבדיה אמרה כי היא רוצה להצטרף לשיחות אלה. אך העלויות עלולות להיות כבדות משקל עבור יבשת שהצמיחה הכלכלית שלה נמצאת בסטגנציה.

האיחוד האירופי עצמו הוא דוגמה טובה להבטחה הטמונה בשיתוף פעולה, וכן למגבלות שלו - הוא מקשר 27 מדינות זו לזו, עובדה שמעניקה לו כוח קולקטיבי לנהל משא ומתן על הסכמי סחר ולקבוע סטנדרטים משותפים. אך הבירוקרטיה שלו משבשת את קבלת ההחלטות בנוגע לכל דבר, החל מהגברת הצמיחה הכלכלית ועד להגנה קולקטיבית.

כאשר היו לו ערבויות הביטחון של ארה"ב, לאיחוד האירופי לא היה צורך לעסוק במידה רבה בנושא ההגנה, אמר מלווין. כעת, סדר עולמי חדש יבחן את יכולתו של האיחוד האירופי להגיע לקונצנזוס מהיר. "ללא כוחה של ארה"ב, מאוד לא ברור שיש דבר שנקרא אירופה, ולא רק הרבה מדינות שונות עם אינטרסים שונים", אמר.

תיקונים והבהרות

המדינות הבלטיות רוכשות ארטילריה מ קוריאה הדרומית, ונורבגיה רוכשת טילים ארוכי טווח מקוריאה הדרומית. גרסה קודמת של מאמר זה טענה בטעות שפולין רוכשת ארטילריה מהמדינות הבלטיות, וטילים ארוכי טווח מנורבגיה. (תוקן ב-7 בפברואר)