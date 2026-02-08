האם מיליארדר סיני ישתלט על חברת ההשקיה נטפים?

האם המיליארדר הסיני האוויו וואנג (Haoyu Wang) בדרך להשתלט על יצרנית הטפטפות נטפים שבשליטת קונצרן אורביה (Orbia) המקסיקני? בשנה החולפת מנהלת אורביה מגעים עם גורמים שונים למכירת החזקותיה בנטפים כדי להפחית את המינוף שלה. המשא-ומתן שלה לעסקה למכירת השליטה בנטפים לקרן פורטיסימו בניהולו של יובל כהן לא צלח, וכעת מאשר גורם בכיר לגלובס כי אורביה, בניהולו של סאמיר ס. בהאראדוואג', בוחנת את מכירת ההחזקות לוואנג, ככל הנראה כחלק מקבוצת משקיעים שאליה יחבור.

● מושכים היום, מפסידים מחר: אפילו שקל אחד שמשכתם מוקדם מהפנסיה יעלה לכם ביוקר

● "יש לנו מוצר של ג'יימס בונד": המניה הביטחונית שקפצה 300% עם טכנולוגיה שמצאה במקרה

וואנג מתגורר כיום במדינת מרילנד שבארה"ב, הוא ממוצא סיני ומכהן בתפקיד יו"ר קבוצת דאיו שימור מים (Dayu Conserving Water Group) בתשע השנים האחרונות. זו חברה שייסד אביו ומתמחה, בדומה לפעילות של נטפים, במערכות של טפטפות (מיקרו-השקיה).

יצרן סיני מוביל

וואנג הוא בעל תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת ג'ון הופקינס. החברה שבראשה הוא עומד מתכננת, מייצרת, מוכרת ומתקינה מערכות להשקיה מדויקת בתחומי החקלאות ברחבי העולם. היא מעידה על עצמה שהפכה ל"יצרן תעשייתי סיני מוביל עם פעילויות בהיקפים גדולים".

החברה ממוקמת במספר מרכזים בסין בהם בטיאנג'ין, במונגוליה, לצד אזורים נוספים במדינה. החברה הוקמה בשנת 2000, ומניותיה נסחרות בבורסה הסינית לפי שווי שוק של 5 מיליארד יואן (710 מיליון דולר). דאיו אף הצהירה בסוף העשור הקודם על כוונתה להקים נציגות בארץ במטרה לאתר טכנולוגיות בתחום ההשקיה.

ככל הידוע, וואנג הגיע לארץ בשבועות האחרונים וקיים בדיקות לביצוע העסקה, שככל שתושלם תוביל אותו להפוך לחלק מהשליטה בנטפים.

החברה הישראלית פיתחה את הטפטפות ונשלטת כיום כאמור על-ידי ענקית החקלאות והתשתיות אורביה המקסקינית. האחרונה מעמידה את מניות השליטה (80%) בנטפים למכירה. בעלי מניות המיעוט (20%) בנטפים הם חברי קיבוץ חצרים, שממנו יצאה החברה פורצת הדרך בתחום החקלאות.

אורביה רכשה את נטפים בסכום של 1.5 מיליארד דולר מקרן פרמירה. ההערכות היו שפורטיסימו תבקש לרכוש אותה בתג מחיר של 1 עד 1.1 מיליארד דולר, אך העסקה לא יצאה לדרך. כעת ייתכן כי תג המחיר הסופי בעסקה יהיה גבוה יותר.

חברת מוצרי ההשקיה הגדולה בעולם

נטפים עדיין נחשבת לחברת מוצרי ההשקיה הגדולה בעולם, בתחום שהיא ייסדה המכונה "השקיה מדויקת", או במילים אחרות: טפטפות. החברה נוסדה ב-1965 בקיבוץ חצרים, והיא פעילה ב-33 מדינות ברחבי העולם, מחזיקה ב-19 מפעלים שונים, בשני מפעלי מיחזור ומעסיקה 4,500 עובדים.

בעשורים האחרונים התגברה התחרות במוצרי נטפים, וכך צמחה חברת ריווליס (לשעבר פלסטרו גבת), שנרכשה ונמכרה בהמשך על-ידי קרן פימי של ישי דוידי. בעולם ישנן חברות כמו ג'יין ההודית, לצד יצרנים סינים רבים שמנסים לייצר פתרונות שדומים בתחכום שלהם לאלה של נטפים.

שוק ההשקיה עדיין מהווה כר פורה מבחינת הפוטנציאל העסקי, שכן עדיין רק אחוזים בודדים בעולם מהחקלאים משתמשים בטפטפות. עיקר החקלאות בעולם משתמשת בטכנולוגיות פרמיטיביות לצורכי השקיה.